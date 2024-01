Fisker s’associera à des concessionnaires existants aux États-Unis et au Canada

La compagnie utilise présentement un modèle de ventes directes, mais elle pivotera vers des ventes exclusivement en concession.

Fisker prévoit avoir environ 50 concessionnaires en Amérique du Nord d’ici la fin du premier trimestre.

La marque utilisera un modèle de ventes hybride en Europe, avec des ventes directes et des concessionnaires.

Alors que la plupart des start-ups spécialisées dans les véhicules électriques et même un certain nombre de constructeurs automobiles bien établis ont mis en place des modèles commerciaux de vente directe ou s’y intéressent, Fisker a décidé d’abandonner ce format en faveur d’un partenariat avec des concessionnaires existants.

Après avoir vendu le VUS électrique Ocean directement à ses clients pendant quelques mois, le jeune constructeur automobile va mettre fin à son canal de vente inspiré de Tesla et passer à un modèle exclusivement basé sur les concessionnaires.

Fisker indique qu’il s’associera à une cinquantaine de concessionnaires à travers les États-Unis et le Canada, ainsi qu’à une quantité similaire en Europe, où la situation sera légèrement différente.

En effet, la société continuera à effectuer des ventes directes dans certaines parties de l’Europe, opérant ainsi un modèle de vente hybride.

De retour en Amérique du Nord, Fisker espère que son réseau de concessionnaires sera opérationnel d’ici la fin du premier trimestre de cette année. La société indique que ces concessionnaires appliqueront une stratégie de prix sans marchandage, là où la législation le permet.

Cette décision serait motivée par le refroidissement du marché des véhicules électriques observé ces derniers mois. En transférant les ventes à des partenaires franchisés, l’entreprise pourra se décharger d’une partie de ses coûts d’exploitation, ce qui devrait l’aider à poursuivre le développement de ses futurs modèles, tels que le VÉ compact PEAR.

Afin de convaincre les concessionnaires existants d’ajouter Fisker à leur offre, l’entreprise ne demandera pas d’installations séparées, ce qui signifie que les VUS Ocean partageront probablement l’espace d’exposition avec des véhicules d’autres constructeurs automobiles.

En outre, Fisker aurait développé une identité d’entreprise facile à mettre en place afin d’accélérer le développement de son réseau.

Selon Fisker, le partenariat avec les concessionnaires permettra à ses produits de gagner en visibilité auprès du public en facilitant l’accès des personnes intéressées aux véhicules et en leur permettant d’en faire l’expérience en personne.

Malgré ce changement de modèle économique, Fisker affirme qu’il continuera à exploiter et à ouvrir de nouveaux Fisker Lounges, qui sont des salles d’exposition appartenant au constructeur généralement installées au cœur des grandes villes, telles que Los Angeles et New York City.

Source : Carscoops