Les pertes de Fisker s’accumulent.

Le constructeur automobile est en négociation avec d’autres constructeurs.

Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats hier, le constructeur d’automobiles électriques Fisker s’est montré très pessimiste. La société a déclaré qu’elle s’attendait à des « doutes substantiels » quant à sa capacité à poursuivre ses activités et qu’elle était en négociation avec un grand constructeur automobile pour l’aider à poursuivre ses activités.

Les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises. Fisker a déclaré que ses revenus pour le quatrième trimestre 2023 étaient en hausse de 128 millions $ par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 200,1 millions $. Les pertes, cependant, ont été de 463 millions $ pour le trimestre. Les livraisons ont atteint 3 818, soit la majorité des 4 929 véhicules livrés par l’entreprise au cours de l’année. La production a atteint 10 193 véhicules pour l’année.

« 2023 a été une année difficile pour Fisker, avec notamment des retards avec les fournisseurs et d’autres problèmes qui nous ont empêchés de livrer le VUS Ocean aussi rapidement que nous l’avions prévu », a déclaré le président-directeur général Henrik Fisker. « Nous avons également rencontré des obstacles inattendus dans nos efforts pour établir un modèle de vente directe au consommateur en Amérique du Nord et en Europe en même temps.

L’entreprise a déclaré que son plan d’affaires dépendait fortement de son passage à un nouveau modèle de partenariat avec les concessionnaires. Or, elle ne dispose pas actuellement de ressources suffisantes pour les 12 prochains mois. Fisker a déclaré qu’elle devrait chercher à obtenir davantage de fonds propres ou de financement par emprunt et que si elle ne pouvait pas atteindre ces objectifs, elle devrait réduire ses activités.

Elle est également en pourparlers avec un « grand constructeur automobile » qui, selon elle, pourrait investir dans la société, développer une plateforme commune et fabriquer des véhicules en Amérique du Nord.

Fisker prévoit de vendre aux clients et aux concessionnaires entre 20 000 et 22 000 véhicules cette année, avec un prix de vente moyen compris entre 56 000 et 62 000 $.