Fiat montre sa vision d’avenir à Genève

Pour l’instant, on ne sait pas si ces concepts traverseront l’Atlantique.

Les cinq concepts peuvent accueillir plusieurs types de motorisations.

La division Fiat n’a pas exactement connu le succès escompté en Amérique du Nord depuis que le géant italien a décidé de ramener sa petite 500 sur le continent. Mais, malgré ce constat, le constructeur italien demeure l’un des plus grands joueurs à l’échelle internationale. Voilà pourquoi le passage de cette marque appartenant au groupe Stellantis a profité de son passage au Salon de l’auto de Genève 2024 pour y présenter sa vision d’avenir.

Cet aperçu du futur de la marque a été immortalisé sous la forme de cinq concepts. À ce sujet, Fiat a l’intention d’introduire un nouveau modèle chaque année d’ici 2027. Le premier sera d’ailleurs dévoilé au mois de juillet prochain. Est-ce que Fiat tentera une nouvelle offensive nord-américaine? Rien n’est moins sûr, mais on ne sait jamais, d’autant plus que cette annonce se base sur une nouvelle plateforme conçue pour accueillir tous les types de motorisations.

La présentation de ces concepts, a été tourné avec le PDG de Fiat, Olivier François, qui s’amuse à l’intérieur d’un petit café italien à dévoiler ces cinq idées de véhicules qui pourraient ou non se transformer en modèles de production au fil des prochaines saisons.

La première voiture, baptisée City Car, s’inspire de l’actuel multisegment Panda, mais avec un design plus massif. Dans ce cas-ci, ce concept qui pourrait très bien se retrouver au sein de la gamme Fiat d’ici quelques mois, est également conçu pour une motorisation purement électrique ou une munie d’un moteur thermique. Le design de plusieurs composantes est un clin d’œil à la célèbre piste d’essai ovale du bâtiment Lingotto à Turin où la marque est née. Il y a donc plusieurs détails de formes ovoïdes dans l’habitacle (volant, planche de bord, écrans, appuie-têtes, etc.).

Le deuxième concept est une camionnette de taille compacte. Rappelons qu’à l’extérieur de l’Amérique du Nord, Fiat est bien représenté dans l’arène de la camionnette urbaine, notamment en Amérique du Sud où la camionnette Strada est déjà un succès. Comme c’est la coutume, le concept Pick-Up présente plusieurs idées de fonctionnalités, comme ce support de toit rétractable ou cette manière d’arrimer une bicyclette dans la boîte de chargement avec une fixation sur le toit du camion ou même des feux auxiliaires qu’on peut détacher de la portion avant pour les fixer au support de toit.

Toujours sur cette architecture flexible en matière de motorisation, le concept Fastback reprend l’essentiel de la camionnette, mais avec une fenêtre par-dessus l’espace cargo à l’arrière, tandis qu’un quatrième concept repousse un peu plus loin les limites de l’utilité avec une silhouette de VUS plus traditionnel avec son toit horizontal. C’est le concept VUS – ou SUV si on se fie au document de Fiat.

Finalement, cette plateforme a même donné cette autre idée de véhicule passe-partout avec une garde au sol surélevée, une tente sur le toit, une minicentrale éolienne pour alimenter les systèmes du véhicule et surtout, un look d’enfer. Celui-là s’appelle concept Camper.

Il est trop tôt pour connaître les intentions de Fiat pour notre territoire, mais à la lumière de ces concepts plus utilitaires, il est permis d’espérer une autre tentative de la part de la marque italienne. D’ailleurs, le grand manitou de la marque l’a confirmé : ces concepts ont été développés pour le marché global. Le premier modèle sera dévoilé cette année et marquera le 125e anniversaire de Fiat.