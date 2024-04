Fast Wheels présente la jante EV06 au Salon du véhicule électrique de Montréal

Fast Wheels présente la jante aérodynamique EV06, qui améliore l’efficacité et le design des véhicules électriques au Salon du véhicule électrique de Montréal.

Fast Wheels, un important fabricant canadien de jantes automobiles, a dévoilé la première couleur de production de sa très attendue jante EV06 au Salon du véhicule électrique de Montréal 2024. La nouvelle jante aérodynamique, conçue spécifiquement pour les véhicules électriques (VE), fera ses débuts sur une toute nouvelle Tesla Model 3 2024.

La jante EV06 a été conçue à l’origine dans le cadre de la contribution de Fast Wheels au projet Arrow, le véhicule concept zéro émission lancé par l’Association des fabricants de pièces d’automobile du Canada. S’inspirant de ce design, la jante EV06 de production incorpore la technologie de pointe Flow-Form et des inserts aérodynamiques en polymère ABS à faible masse afin d’améliorer les performances et l’efficacité du véhicule.

« La EV06 incarne notre engagement en faveur de l’innovation et de la durabilité, conduisant l’avenir de la technologie automobile », a déclaré Ian Pavelko, directeur des services techniques chez Fastco Canada, la société mère de Fast Wheels.

Les principales caractéristiques de la jante comprennent la technologie Flow-Form, qui augmente la résistance tout en minimisant le poids afin de mieux supporter les charges plus élevées des groupes motopropulseurs électriques. Les inserts extérieurs aérodynamiques réduisent la traînée et les turbulences, aidant ainsi les VE à maximiser leur autonomie. Les applications à montage direct sont conçues pour une intégration transparente sur des modèles spécifiques de véhicules électriques et hybrides.

Au salon du véhicule électrique de Montréal, Fast Wheels présente la version 19 pouces de l’EV06, les versions 18 et 20 pouces étant prévues pour l’automne. La disponibilité de plusieurs tailles reflète la stratégie de l’entreprise visant à répondre aux différents modèles de véhicules et aux préférences des consommateurs sur le marché en pleine croissance des véhicules électriques.

Outre le modèle de production présenté, les visiteurs peuvent admirer cinq autres variantes de couleur de l’EV06. Fast Wheels organise une promotion interactive, offrant aux visiteurs une chance de gagner un ensemble gratuit de jantes Fast, Braelin ou Replika en répondant à un bref questionnaire et en partageant leurs opinions.

Les participants peuvent visiter le kiosque de Fast Wheels pour voir la jante EV06 de leurs propres yeux et en apprendre davantage sur ce nouveau produit conçu pour l’ère électrique. Le Salon du véhicule électrique de Montréal 2024 se déroule du 19 au 21 avril au stade olympique de Montréal.