Éviter les pièges des VE : Ogawa, de Toyota, plaide en faveur des achats à crédit

Toyota se montre prudent dans la course aux VE

Ogawa prévoit une part de marché de 30 % pour les VE aux États-Unis d’ici à 2030, en privilégiant la demande des consommateurs par rapport aux objectifs réglementaires.

Toyota investit 13,9 milliards de dollars dans un complexe de batteries en Caroline du Nord, dans le cadre d’un investissement de 17 milliards de dollars aux États-Unis pour la production de VE et d’hybrides.

Visant à élargir sa gamme de VE d’ici 2024, Toyota adopte une stratégie « multipath » pour répondre aux divers besoins d’électrification des consommateurs.

Dans un entretien détaillé avec Automotive News, Ted Ogawa, PDG de Toyota Motor North America, a décrit l’approche stratégique de Toyota en matière de véhicules électriques (VE) dans un contexte d’évolution des tendances du marché et des paysages réglementaires. L’entretien a permis de mieux comprendre les projets de Toyota en matière d’électrification, d’investissement dans la technologie des VE et le contexte plus large de l’adaptation du marché.

Ogawa prévoit que les VE représenteront 30 % du marché américain d’ici à 2030, un chiffre qui correspond davantage à la demande anticipée des consommateurs qu’aux objectifs plus élevés initialement fixés par les organismes de réglementation environnementale. Cette projection sert de pierre angulaire à la stratégie de Toyota, soulignant l’importance de suivre les tendances du marché plutôt que les mandats réglementaires. Pour combler tout écart potentiel entre ses offres de produits et les attentes réglementaires, Toyota est prête à acheter des crédits, soulignant ainsi une approche pragmatique de la conformité sans détourner des ressources excessives vers des domaines où la demande des consommateurs ne justifie peut-être pas encore l’investissement.

La construction d’un complexe de batteries de 13,9 milliards $ à Liberty, en Caroline du Nord, est au cœur de l’engagement de Toyota en faveur de l’électrification. Cette installation fait partie d’un investissement plus large de 17 milliards de dollars dans les opérations de fabrication aux États-Unis visant à améliorer les capacités de production pour les futurs véhicules électriques et hybrides. Malgré une gamme de VE actuellement limitée aux États-Unis, comprenant les multisegments Toyota bZ4X et Lexus RZ450e, M. Ogawa a souligné que 2024 serait une année charnière pour l’expansion de l’offre de VE de Toyota. Cette expansion fait partie intégrante de la stratégie « multipath » de Toyota, qui vise à offrir aux consommateurs une gamme d’options d’électrification, répondant à divers styles de vie et préférences.

L’entretien a également mis en lumière les efforts déployés par Toyota pour rattraper son retard dans le secteur des VE, en particulier face à des concurrents comme Tesla, qui ont pris une longueur d’avance dans la technologie des batteries. M. Ogawa a reconnu les critiques formulées par les groupes de défense de l’environnement concernant le rythme de transition de Toyota vers une flotte entièrement électrique, mais il a assuré que l’entreprise progressait non seulement dans le développement de produits, mais aussi dans la mise en place d’un écosystème autour des VE, y compris des solutions de recharge à domicile et de gestion de l’énergie.