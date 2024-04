Est-ce qu’on peut tirer une roulotte avec un véhicule électrique?

La réponse courte, c’est “oui, mais”. À l’approche de l’été et du retour de la saison du camping, peut-être envisagez-vous de tirer une roulotte avec votre nouveau véhicule électrique. Avant de procéder, assurez-vous que votre véhicule sera en mesure de le faire en toute sécurité. Voici ce qu’il faut savoir avant de tirer une roulotte avec un véhicule électrique.

Des normes à respecter

En Amérique du Nord, les constructeurs automobiles doivent respecter les normes SAE J2807. Elles consistent en une batterie de tests qui déterminent au final la capacité maximale de remorquage. Le processus tient compte du poids nominal brut combiné, soit le véhicule et la remorque qu’il tire.

Quelques véhicules électriques qui ne peuvent pas remorquer

Le remorquage n’est pas recommandé avec bien des véhicules à moteur à essence et il en est de même avec les véhicules électriques. Avec certains véhicules électriques de petit format comme la Nissan Leaf, le Hyundai Kona électrique, le Kia Niro EV ou la Chevrolet Bolt EV, le remorquage n’est pas recommandé par le constructeur. Il en est de même pour des voitures sportives électriques comme la Porsche Taycan et même certains multisegments comme le Ford Mustang Mach-E. Dans son cas notamment, le remorquage est permis ailleurs sur le globe en raison des standards qui sont différents. Il est important de respecter la réglementation en fonction de l’endroit où l’on se trouve.

Quelques véhicules électriques qui peuvent remorquer

Bien que l’on compte plusieurs modèles avec lesquels il n’est pas recommandé de tirer une remorque ou une roulotte, sachez que certains véhicules électriques permettent le remorquage. C’est le cas entre autres du nouveau Kia EV9 qui peut tirer jusqu’à 5000 livres. Mentionnons aussi les Audi Q8 e-tron (4000 livres) et Q4 e-tron (2650 livres), Volvo XC40 Recharge et C40 Recharge (2000 livres) et EX90 (4850 livres). Quant aux Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6, leur capacité maximale de remorquage est établie à 2300 livres. Enfin, chez Tesla, le Model Y peut tirer une charge de 3500 livres alors que le Model X peut se vanter d’en tirer 5000 livres.

Également, avec la venue des camionnettes électriques, les possibilités de remorquage sont multipliées. Le Ford F-150 Lightning peut remorquer jusqu’à 10 000 livres alors que le Rivian R1T et le Tesla Cybertruck ont une capacité maximale de 11 000 livres.

Une incidence sur la consommation

Au passage, il faut savoir que le remorquage a une incidence sur la consommation d’énergie. En effet, un véhicule à essence qui tire une roulotte verra sa consommation d’essence grimper. Le principe s’applique aussi pour un véhicule électrique en période de remorquage. Sa consommation d’énergie augmente et son autonomie est revue à la baisse. Il est également conseillé de prévoir les sessions de recharge. En effet, vous ne devez pas obstruer les autres bornes de recharge ou la voie publique avec votre véhicule et la remorque ou la roulotte qu’il tire.

Comme toujours, lorsqu’il est question de remorquage, vérifiez deux fois plutôt qu’une la capacité déterminée par le fabricant. Assurez-vous également de la bonne condition mécanique du véhicule ainsi que de la remorque ou de la roulotte. Aussi, il est primordial d’adapter sa conduite.