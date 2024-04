Est-ce que 313 chevaux font de la Kia EV5 un GT ?

EV5 GT : 313 ch d’après les informations disponibles

Le modèle devrait suivre l’EV5 de base au lancement

Kia prévoit une version GT de son tout nouveau VUS électrique EV5. Mais le prochain Kia GT ne sera pas aussi puissant que son frère EV6.

Le Kia EV5 est un multisegment électrique de la taille d’une voiture de sport, destiné à se situer sur quelques segments en dessous de l’EV9. Grâce au ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information, AutoHome China a déniché des informations sur un modèle Kia EV5 GT haute performance.

La Kia EV5 GT sera équipée d’un système à double moteur, avec 215 ch à l’avant et 98 ch à l’arrière. Cela fait un total combiné de 313 ch, et bien que ce soit loin des 576 ch de la EV6 GT, ce n’est pas vraiment une honte.

Le même document contenait des informations sur la version standard de l’EV5. Nous savons maintenant qu’elle mesurera 4 615 mm de long, 1 875 mm de large et 1 715 mm de haut. Ces dimensions le placent juste au-dessus de la Tesla Model Y, le véhicule électrique le plus vendu au monde l’année dernière.

Il faut s’attendre à des versions avec 530 km d’autonomie et 720 km d’autonomie, du moins selon le cycle utilisé par la Chine pour ses VE. On ne sait pas encore quelle sera la dimension de la batterie de la GT, mais il est probable qu’il s’agira de la plus grande taille et non d’un nouveau pack.

La Kia EV5 est toujours prête à être vendue au Canada, mais nous ne savons pas exactement quand elle pourrait arriver. On s’attend à ce que le modèle démarre bien en dessous de 45 000 $ au Canada, mais ce n’est encore que de la spéculation.