Essai routier Subaru Outback Onyx 2024 : Oubliez les Honda CR-V et Toyota RAV4 ; cette familiale est beaucoup plus intéressante

Le paysage automobile regorge de VUS compacts, et c’est pourquoi il n’est pas facile pour un véhicule de se tailler une place et d’attirer l’attention. C’est pourtant ce qu’a fait l’Outback de Subaru, en se distinguant du segment surpeuplé de CRV et des RAV4. Après avoir récemment examiné le Honda CRV hybride, passer une semaine avec le robuste et toujours cool Subaru Outback 2024 me rappelle que nous ne sommes pas tous obligés de rouler dans un VUS. L’Outback est un véhicule qui allie utilité et originalité sur un marché qui a soif des deux.

Le charme durable de la Subaru Outback

La Subaru Outback témoigne du talent de la marque à créer des véhicules qui trouvent un écho auprès des amateurs d’aventure comme des conducteurs pragmatiques. Sa popularité croissante au milieu d’une mer de VUS compacts en dit long sur sa proposition unique. L’Outback, tout comme sa sœur la Crosstrek, n’apparaît pas seulement comme une option supplémentaire, mais comme un indicateur clair d’individualité et de polyvalence. Comme j’aime à le dire : pourquoi faire comme tout le monde ?

Un mélange de style et de substance

Avec des racines qui remontent à 30 ans, à sa création en 1994, la Subaru Outback a évolué de manière significative, maintenant dans sa sixième génération depuis l’année-modèle 2020. L’Outback 2024 continue de séduire avec son mélange de physique de familiale sensuelle et d’utilité, incarnant l’esprit d’un véritable véhicule utilitaire sport tout en conservant l’essence qui l’a fait aimer des admirateurs au fil des décennies.

Pleins feux sur l’édition Onyx

En ce qui concerne les prix et les caractéristiques, la Subaru Outback 2024 présente un certain nombre de propositions intéressantes. Avec la version de base Convenience à partir de 33 995 $ et l’édition Onyx riche en caractéristiques à 40 595 $, la Outback se positionne de façon concurrentielle parmi les VUS moyens. À mon avis, la Wilderness est la plus intéressante, à 44 795 $, grâce à son habillage supplémentaire, à sa hauteur de caisse accrue et à son moteur H4 de 2,4 L turbocompressé. Malgré tout, chaque niveau de finition est soigneusement sélectionné, ce qui permet de répondre aux préférences et aux besoins de chacun.

L’édition Onyx, nouvelle venue dans la gamme Outback, arbore des jantes et des garnitures noires qui accentuent son esprit déjà aventureux. Cette édition est plus qu’un simple plaisir visuel, car elle permet de s’approcher de la nature sauvage de la Wilderness sans dépenser plus d’argent. Elle comprend le système X-MODE à double fonction, des tapis de sol en caoutchouc toutes saisons et un marchepied pour le pare-chocs arrière, un volant chauffant, des sièges avant et arrière chauffants, et bien plus encore. En fait, elle représente un rapport qualité-prix exceptionnel, alliant style et substance dans un ensemble qui séduit un large éventail d’acheteurs.

L’intérieur de l’Outback

L’intérieur de la Subaru Outback offre beaucoup d’espace, de confort et de commodité. Parmi les nombreux points forts, citons l’impressionnante visibilité extérieure qu’elle offre, qui rend l’expérience de conduite aérée et agréable, complétée par de nombreuses solutions de rangement qui répondent aux besoins des courses quotidiennes et des escapades de fin de semaine.

Le cœur de la suite technologique de l’Outback est son écran de 11,6 pouces, disponible à partir de la version Touring. S’il impressionne par sa taille, sa convivialité est souvent remise en question : l’écran crée des reflets et la navigation dans les menus n’est pas toujours aussi intuitive qu’elle devrait l’être. L’absence de boutons physiques, comme les sièges chauffants, signifie que les fesses resteront froides plus longtemps, car ils ne peuvent être activés que lorsque l’écran lui-même est réchauffé. Malgré tout, l’intégration de fonctionnalités telles que Apple CarPlay sans fil, Android Auto et le système audio haut de gamme Harman Kardon élèvent l’expérience à bord.

L’Outback brille par son côté utilitaire, offrant un espace de chargement généreux qui permet d’accommoder facilement les activités de style de vie, du golf à l’épicerie. Son côté pratique ne se compare pas seulement aux autres VUS, mais aussi aux familiales, ce qui en fait un compagnon polyvalent répondant à des besoins variés.

Dynamique de conduite

L’expérience de conduite à bord de l’Outback est toujours aussi agréable, car elle trouve un équilibre idéal entre confort et capacités. Sa suspension et sa tenue de route trahissent un véhicule soucieux d’offrir une conduite à la fois engageante et rassurante. La Global Platform est comme toujours une merveilleuse structure qui permet aux amortisseurs de bien faire leur travail.

L’Onyx est propulsé par le vétéran 4 cylindres à plat de 2,5 litres à aspiration naturelle de Subaru, qui développe 182 ch et 176 lb-pi de couple. La puissance est décente et le bruit du moteur Boxer fait partie intégrante de l’expérience. Cette expérience n’est que légèrement perturbée par le désir occasionnel de la boîte CVT de retenir le régime du moteur trop longtemps. Autrement, elle est brillante et encore meilleure avec le 2,4 litres turbocompressé.

La Subaru Outback 2024 réaffirme sa place dans mon cœur et le fait à chaque fois en tant que véhicule qui ose être différent. Dans un marché saturé d’options de VUS compacts et intermédiaires, l’Outback répond à toutes les exigences. Si vous voulez sortir de l’ordinaire, c’est votre voiture.