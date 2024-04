Essai routier Porsche Cayenne Coupé 2024: le meilleur VUS sportif de luxe?

En créant en quelque sorte le segment des VUS sportifs de luxe au début des années 2000 avec le Cayenne, Porsche a su développer une véritable expertise dans ce créneau et établir sa renommée. Si bien qu’aujourd’hui, on opterait pour un Cayenne bien avant des VUS de luxe pourtant plus coûteux comme le Bentley Bentayga ou l’Aston MArtin DBX. Tout simplement parce que le Cayenne fait mieux le travail.

Pour 2024, le Porsche Cayenne reçoit quelques subtils changements esthétiques.

Il est offert à partir de 95 535 $.

Les consommateurs peuvent opter pour la carrosserie régulière ou le modèle Coupé.

Des versions à motorisation hybride rechargeables sont proposées.

Introduite en 2018, la troisième génération poursuit sur sa lancée en 2024 avec quelques changements qui peuvent paraître subtils. Cet hiver, Ecolo Auto a mis à l’essai le Porsche Cayenne 2024 sur les routes de la métropole, de la Montérégie et de l’Estrie. Voici le compte rendu complet de nos impressions.

Quelques nouveautés pour 2024

Il faudra certainement un oeil averti pour reconnaître les changements esthétiques apportés au Porsche Cayenne en 2024. En effet, les modifications sont subtiles. Étant donné que l’évolution visuelle est très progressive, elle a pour incidence d’éviter le vieillissement prématurément. Ainsi, les modèles d’occasion n’ont pas l’air complètement dépassés quelques années après leur sortie du concessionnaire. En 2024, le Cayenne reçoit un nouveau capot ainsi que des ailes légèrement élargies. On en a aussi profité pour redessiner les feux et les phares. D’ailleurs, il est intéressant de noter que le Cayenne peut être équipé des phares HD-Matrix à DEL. Cette technologie offerte en option a pour but d’optimiser la vision et l’éclairage à l’avant sans pour autant éblouir les autres utilisateurs sur la route. Ce système s’ajuste, par exemple, au croisement d’un autre véhicule, sur un chantier de construction, etc.

Un V6 qui suffit amplement, un V8 qui fait rêver

De série, le Porsche Cayenne est livré avec un moteur V6 turbocompressé de 3,0 L. Il s’agit d’une mécanique bien connue et éprouvée au sein de ce groupe automobile. Ce moteur développe une puissance de 348 chevaux et un couple de 368 lb-pi. Les performances sont plus qu’acceptables et les accélérations sont franches.

Malgré l’efficacité et l’aspect pleinement rationnel du moteur V6, on rêve secrètement de retrouver le moteur V8 sous le capot du Cayenne. Dans le cas de la version S, la puissance s’élève à 468 chevaux et à 650 chevaux si on opte pour la version Turbo GT. Qui plus est, on profite d’une sonorité unique.

Sur le plan du comportement routier, le Cayenne est pratiquement sans reproche. On perçoit tout de suite sa solidité et son aplomb sur la route. En plus d’être très confortable, il demeure sportif. On y retrouve tout ce que l’on désire d’un VUS sportif de luxe.

Une version “écolo”

Il importe de mentionner que le Porsche Cayenne n’échappe pas à la tendance d’électrification. En effet, en attendant une version 100% électrique qui pourrait être dévoilée prochainement, les consommateurs peuvent tout de même se rabattre sur des versions hybrides rechargeables dont les performances peuvent être franchement impressionnantes. Pour l’année-modèle 2024, la densité de la batterie passe de 17,9 kWh à 25,9 kWh. En revanche, l’autonomie électrique officielle n’a pas encore été divulguée. Il faut s’attendre à quelques dizaines de kilomètres, tout au plus. Sachez également que dans le cas du Cayenne, la technologie électrique est utilisée à des fins de performance. En puissance combinée, le modèle Turbo E-Hybrid ne développe pas moins de 729 chevaux. Trois modèles figurent au catalogue: E-Hybrid, S E-Hybrid et Turbo E-Hybrid. Pour chacun, les consommateurs ont le choix entre les deux types de carrosserie.

Dans ses versions hybrides rechargeables, le Porsche Cayenne 2024 n’est pas éligible à des crédits gouvernementaux pour l’achat d’un véhicule électrifié.

À quoi bon choisir la version Coupé?

Dans la folie des VUS coupés qui se sont multipliés depuis le BMW X6, Porsche n’a pas pu résister à l’idée d’offrir ce type de déclinaison avec le Cayenne. Essentiellement, on a redessiné la portion arrière qui est tronquée. Le but est de conférer une allure plus sportive avec une ligne de toit plus fuyante. Or, dans les faits, c’est plutôt inutile. Sur le plan esthétique, nous trouvons que le Cayenne est initialement un beau VUS sportif de luxe. Son allure est classique et efficace. L’allure de la version Coupé n’apporte, à notre avis, rien de plus. Également, il faut savoir qu’on perd en volume cargo. En effet, le Cayenne peut loger 772 L alors que le Cayenne Coupé ne peut loger que 592 L. On perd donc 140 L d’espace de chargement. Rappelons qu’à la base, un VUS se veut un véhicule pratique. En plus de ne pas être plus esthétique, il n’est pas plus pratique. Si vous désirez une version Turbo GT, vous devrez toutefois opter obligatoirement pour le Cayenne Coupé.

Des options sans fin

Avec un prix d’entrée de 95 535 $, le Porsche Cayenne ne s’adresse certainement pas à toutes les bourses. Et ça, c’est sans compter les quelques options qui vous coûteront plusieurs dizaines de milliers de dollars et qui ne vous prendront que quelques secondes à cocher sur le bon de commande. Le modèle mis à l’essai coûtait tout près de 140 000 $. Il était doté de quelques caractéristiques optionnelles comme l’habitacle en cuir noir et craie (47770 $), l’essieu arrière directionnel (1470 $), la suspension adaptative (2720 $), les jantes de 21 pouces (3820 $), le système de son Burmester (6620 $) et l’ensemble technologie (4200 $). Retenez donc que chaque élément optionnel vous coûtera cher. Très cher. On vous fera même payer pour des éléments anodins ou qui devraient être livrés de série comme la fermeture en douceur des portières (820 $), le design du bouchon du réservoir d’essence (190 $) et le pare-brise chauffant (710 $).

Mais vous n’avez encore rien vu. Le Cayenne Turbo GT est offert à partir de tout près de 250 000 $.

En bref

En conclusion, on apprécie grandement le Porsche Cayenne 2024 pour sa solidité, son aplomb sur la route ainsi que le plaisir qu’il procure au volant. On le choisirait avant d’autres VUS de luxe pourtant plus coûteux, car la recette du Cayenne fonctionne à merveille. Bien qu’on rêve secrètement du puissant moteur V8, le V6 turbocompressé accomplit parfaitement le travail.