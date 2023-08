Essai routier Mazda MX-5 2023 : Un triomphe presque abordable de la conduite moderne

Mazda MX-5 2023 points forts :

– La Mazda MX-5 est une bénédiction dans un monde de VUS.

– Il s’agit également d’un rare toit ouvrant qui ne vous laissera jamais en rade et qui ne vous laissera jamais sur votre faim.

– La capote souple démontre que la simplicité reste la meilleure façon d’aborder la vie.

Mazda MX-5 2023 point faible :

– Franchement, la Mazda MX-5 ne déçoit jamais. Il n’y a pas d’inconvénients.

Je suis amoureux de la Mazda MX-5 depuis 1989. J’ai conduit tous les modèles neufs depuis 1999, à l’exception de celui de 2019, et après avoir passé beaucoup de temps avec la MX-5 2023, je peux affirmer en toute confiance que mon histoire d’amour est loin d’être terminée. En fait, elle ne s’arrêtera jamais. Incarnation pure et simple de la joie, la MX-5 prouve continuellement qu’elle est le meilleur appareil de conduite moderne et abordable, mêlant style, exaltation et juste une touche de nostalgie.

Un essai typique sur une nouvelle MX-5 consisterait généralement en 800 mots d’adoration amoureuse pour ce qui continue d’être le meilleur appareil de conduite abordable au monde. Pour vous épargner la lecture de cet article semi-normal, sachez que vous devriez acheter une nouvelle Mazda MX-5 ND dès maintenant. C’est une machine extraordinaire qui ne vous ennuiera jamais ni ne vieillira, contrairement à moi… En fait, comme j’aime à le dire, toute génération de Miata est un bon achat et un bon moment.

Comme à l’habitude :

Sous le capot, le MX-5 reste fidèle à son moteur 4 cylindres de 2,0 litres de 181 chevaux, refusant de se laisser entraîner dans la guerre des puissances à laquelle tant d’autres constructeurs automobiles ne semblent pas pouvoir résister. Malgré sa puissance modeste, il délivre toute l’énergie nécessaire dont ce roadster léger a besoin, offrant un équilibre parfait entre performances et sensations. Non, vous ne gagnerez pas de courses d’accélération, mais comme le sait tout vrai passionné, le MX-5 n’est pas une question de vitesse brute — c’est le plaisir de conduire qui compte.

Le passage des vitesses avec la boîte manuelle à six rapports s’apparente à la direction d’une symphonie, chaque mouvement entraînant une réponse harmonieuse de la boîte et du moteur. Les changements de vitesse courts et nets, associés à la précision de l’embrayage, font de cette boîte manuelle l’une des plus douces que j’aie jamais eu le plaisir d’utiliser. L’engagement de Mazda à maintenir la boîte manuelle en vie dans un monde de plus en plus automatisé témoigne de son respect pour les puristes de la conduite et de sa compréhension de ce que représente la MX-5.

Mais c’est lorsque le toit est abaissé que le MX-5 brille vraiment. Déverrouiller le toit et le laisser se replier derrière soi transforme le MX-5 en quelque chose de plus qu’une voiture. Elle devient une expérience, une communion entre le conducteur, la machine et la route. S’apparentant à un privilège, c’est quelque chose que tout le monde devrait vivre au moins une fois dans sa vie — je l’ai dit à maintes reprises par le passé et je continue à croire que c’est vrai. C’est l’incarnation de la liberté, la quintessence de la joie.

L’avenir :

Mazda a déjà laissé entrevoir la prochaine génération, la « NE ». Le roadster emblématique entrera dans l’ère de l’électrification avec une technologie hybride légère de 48 V. N’ayez crainte, puristes, le cœur et l’âme du MX-5 ne seront pas sacrifiés sur l’autel du progrès. Il ne s’agit pas de remplacer le moteur à combustion du MX-5, mais d’améliorer ses capacités tout en faisant un pas vers un avenir plus durable. Quant à une MX-5 entièrement électrique, Mazda maintient qu’il s’agit d’un projet encore lointain.

Le présent :

À tous les acheteurs potentiels qui se demandent s’ils doivent faire le grand saut dans le monde de la Miata, mon conseil est simple : faites-le maintenant. Chaque année, la MX-5 confirme sa position de classique moderne, et comme la demande reste constante, les prix n’ont d’autre choix que d’augmenter. Il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour faire partie de l’histoire de la MX-5, pour comprendre la magie que ce petit roadster tisse sur la route.

Le Mazda MX-5 2023 est un témoignage de l’esprit durable de l’enthousiasme au volant. Il continue d’être le symbole d’un plaisir abordable dans une industrie de plus en plus axée sur les chiffres bruts et l’automatisation. C’est une voiture qui ne se contente pas de vous emmener d’un point A à un point B, mais qui fait de ce voyage quelque chose de savoureux. Allez-y, faites-vous plaisir.