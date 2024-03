Essai routier Mazda CX-5 2024: à moins de 40 00 $, l’offre est alléchante

En 2017, Mazda a lancé la seconde génération de son VUS compact, le CX-5. Depuis, il est pratiquement inchangé et il demeure l’une des références de son segment.

Offert à partir de 32 250 $, le Mazda CX-5 représente un achat très intéressant dans le marché actuel.

Les consommateurs ont le choix entre une version atmosphérique ou turbocompressée du moteur à quatre cylindres de 2,5 L.

L’écran du système d’infodivertissement n’est malheureusement que partiellement tactile.

Cet hiver, Ecolo Auto a mis à l’essai le Mazda CX-5 Suna 2024 sur les routes du Québec. Voici le compte rendu complet de nos impressions.

Moteur atmosphérique ou turbocompressé

L’offre mécanique du Mazda CX-5 est, somme toute, plutôt simple. En effet, les consommateurs québécois ont le choix entre une version atmosphérique et turbocompressée du moteur à quatre cylindres de 2,5 L. Dans le premier cas, la puissance et le couple se chiffrent respectivement à 187 chevaux et 186 lb-pi. Le rendement est tout à fait satisfaisant. Dans le deuxième cas, la puissance développée grimpe à 256 chevaux. Quant au couple généré, il s’élève à 310 lb-pi.

Vous devinerez que le CX-5, lorsqu’équipé du moteur turbocompressé, est franchement agréable à conduire. Sans pour autant être sportif, il procure un certain agrément. En revanche, la transmission automatique à six rapports est parfois lente à réagir. Cela dit, on la préfère à n’importe quelle boîte automatique à variation continue.

Une motorisation quelque peu gourmande

Le Mazda CX-5 2024 a bien des qualités, mais la frugalité n’en fait pas partie. En effet, pour un VUS de ce format, le CX-5 est même plutôt gourmand. Au terme de la semaine passée derrière le volant du CX-5 Suna 2024, l’ordinateur de bord affichait une consommation moyenne de 9,7 L/100 kilomètres. De son côté, Ressources naturelles Canada annonce une cote de 9,8 L/100 kilomètres en conduite combinée pour la version atmosphérique et de 9,3 L/100 kilomètres pour la version turbocompressée.

Nous sommes d’avis que l’ajout d’une forme d’électrification rendrait service au CX-5. Nous imaginons très bien la technologie hybride rechargeable des CX-70 et CX-90 être plantée sous le capot du CX-5. Le tout représenterait une combinaison fort intéressante. Ainsi, Mazda aurait une alternative à proposer aux consommateurs intéressés par le Toyota RAV4 Prime, le Ford Escape PHEV, le Kia Sportage PHEV ainsi que le Hyundai Tucson PHEV. Malheureusement, il ne s’agit que de spéculation de notre part à ce moment-ci.

Un écran qui n’est que partiellement tactile

En 2024, un écran tactile au centre de la planche est une commodité que l’on s’attend de retrouver à bord d’un véhicule de gamme moyenne. Pourtant, ce n’est pas le cas avec le CX-5. En fait, c’est le cas seulement de manière partielle. Dans les faits, l’écran n’est tactile que lorsque le véhicule est immobilisé. Lorsque celui-ci est en mouvement, le conducteur doit faire appel à la roulette placée sur la console pour naviguer dans les menus et ainsi changer le poste de radio, entrer l’adresse de la destination, répondre au téléphone, etc. Cette stratégie de la part des concepteurs du CX-5 nous apparaît bien bizarre. On s’explique très mal que l’écran ne soit pas complètement tactile.

Un habitacle moins spacieux que la compétition

Sur le plan des dimensions, le Mazda CX-5 2024 est victime d’un sentiment de légère infériorité par rapport aux principaux modèles dans le segment, soient les Toyota RAV4 et Honda CR-V. En effet, l’habitacle de ces derniers est plus dégagé et l’espace cargo est plus volumineux. Le volume de chargement du CX-5 est de 872 L, contre 1059 L pour le RAV4 et 1113 L pour le CR-V. Tout dépend, bien entendu, de vos besoins.

Un prix d’entrée très alléchant

En période inflationniste, on comprend qu’on accorde une attention particulière au budget familial. Dans cette optique, le Mazda CX-5 représente un achat très intéressant. En effet, il est possible de se procurer une version GX au prix de 32 250 $. Si vous désirez un peu d’équipement supplémentaire comme le hayon à commande électrique, le garnissage en similicuir, le siège conducteur électrique ainsi que le volant chauffant, vous pouvez faire le saut vers une version GS dont le prix est de 36 100 $. Ainsi, le CX-5 se positionne avantageusement par rapport aux autres VUS compacts. En fait, on se retrouve carrément dans l’échelle de prix d’un Chevrolet Trailblazer, par exemple, et qui est globalement beaucoup moins intéressant avec son moteur à trois cylindres.

Le CX-5 a sa raison d’être si on se contente d’une version peu coûteuse. Plus on monte en gamme, moins le jeu en vaut la chandelle à notre avis. Si votre budget avoisine les 45 000 $, nous vous recommandons plutôt de jeter un oeil à la gamme du CX-50 qui propose une formule similaire, mais avec un habitacle plus spacieux.

En bref

En résumé, le Mazda CX-5 2024 propose une solution simple, fiable et éprouvée. Nous n’hésitons pas à le recommander malgré qu’il soit un peu gourmand en essence. Nous demeurons persuadés qu’une version électrifiée serait on ne peut plus pertinente. Tel que nous le mentionnions ci-haut, nous croyons que les versions GX et GS, que l’on peut obtenir à moins de 40 000 $, sont les plus intéressantes de la gamme.