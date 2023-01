Essai routier Kia Sportage X-Line Limited 2023 : Le poisson-chat menaçant

Les points forts du Kia Sportage 2023

– À un peu moins de 31 000 $, le Kia Sportage LX est l’un des VUS compacts à traction intégrale les moins chers au Canada.

– Sous presque tous les angles, le Sportage a l’air haut de gamme.

– Le modèle d’essai X-Line Limited de 41 595 $ est une sacrée bonne affaire.

– L’intérieur du modèle d’essai est superbe.

Les points faibles du Kia Sportage 2023

– La partie avant du nouveau Sportage est comiquement surdimensionnée.

– De même, les révisions constantes du design de Kia datent tous les modèles précédents. À moins que vous n’achetiez dans la première année modèle, votre nouveau Sportage sera daté avant même que vous n’ayez fini de le payer.

Le nouveau Sportage 2023 est le modèle mondial le plus important et le plus significatif de Kia. C’est aussi le modèle le plus évolué du constructeur coréen. J’utilise souvent le Sportage comme exemple pour illustrer la détermination de Kia à conquérir chaque segment dans lequel il est présent.

La dernière et cinquième génération du Sportage est certainement l’effort le plus impressionnant de la société qui démontre son sérieux. On pourrait arguer que les nouveaux Sorento et Telluride sont de plus grandes vitrines, mais globalement, le Sportage les surpasse tous les deux par une marge considérable. En bref, le Sportage est une énorme affaire compacte.

Des groupes motopropulseurs à profusion

Le Kia Sportage 2023 peut être équipé de l’un des trois groupes motopropulseurs. Deux sont électrifiés et seront examinés à une date ultérieure. Mon modèle d’essai comprenait la combinaison la plus ordinaire, soit le moteur 4 cylindres atmosphérique de 2,5 litres et une transmission automatique à 8 rapports. Il n’y a pas grand-chose à dire en ce qui concerne les performances, car ce VUS de près de 4 000 livres se met rapidement en route grâce aux 187 chevaux et au couple de 178 lb-pi fournis.

Le gros avantage, à mon avis, vient de la transmission — c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’une transmission à variation continue (CVT). Je n’ai jamais parlé à un véritable passionné de conduite qui apprécie la transmission que Subaru et Honda ont choisie comme boîte de référence dans leurs VUS. C’est surtout pour cette raison que je décrirais le Sportage comme étant amusant à conduire. De plus, la direction est fine, avec peu de feedback, et les freins se comportent admirablement bien et, grâce au faible débattement de la pédale, procurent un sentiment de sécurité réconfortant. La qualité de roulement est davantage axée sur la maniabilité que sur le confort absolu. Si l’on considère la façon dont Kia a réglé tous les aspects de la conduite, le Sportage 2023 est agréable à conduire.

Les données sur la consommation de carburant indiquent que le Sportage 2023 consommera en moyenne 9,5 L/100 km. À la fin de ma semaine, j’ai réussi à consommer un peu moins de 12,5 L/100 km dans des conditions de conduite raisonnablement mixtes. De plus, comme vous pouvez le voir dans la galerie d’images, il n’y avait pas de neige au sol.

Un visage que seul un pêcheur peut aimer

Je vais droit au point : le visage de poisson-chat géant du Kia Sportage 2023 est affreux. En fait, même de côté, la première section avant semble étrange et déplacée. J’irais même jusqu’à dire que Kia n’a pas tiré les leçons de l’erreur commise par Hyundai avec la Sonata, où les feux à DEL montent trop haut et trop loin sur l’aile et le long du capot. Et les feux de jour en forme de boomerang ont l’air ridicules la nuit.

Quoi qu’il en soit, les nouvelles versions X-Line sont celles à considérer. Elles sont dotées de roues uniques, de rails de toit surélevés, de pare-chocs et d’habillages latéraux différents, et d’une dose supplémentaire d’attitude. En outre, la bonne nouvelle est que, contrairement à Honda, le Sportage de base peut être peint en plusieurs couleurs, comme le rouge et le bleu, et non pas seulement en nuances ennuyeuses de noir, gris et blanc. Et si vous choisissez une X-Line, il y a aussi du vert.

Pour l’habitacle

Le meilleur argument de vente du nouveau Kia Sportage 2023 est son intérieur. Certes, mon modèle d’essai était un X-Line Limited à 41 595 $, équipé de deux écrans de 12,3 pouces, de sièges en cuir synthétique matelassé et de bien d’autres choses encore, mais les versions inférieures sont tout de même très intéressantes. Pour 28 795 $, le Sportage LX est équipé d’un écran tactile de 8 pouces, de sièges avant chauffants et d’un tableau de bord plus ou moins identique.

Pour environ 42 000 $, j’ai été confronté à un équipement de première qualité, à une attention surprenante aux détails et à l’impression de conduire quelque chose de supérieur. Et c’est ce qui, à mon avis, fait vendre le Sportage. Comparé à un Honda CR-V EX-L de 2023 à 43 390 $, le VUS compact de Kia est carrément haut de gamme pour le prix. L’écran tactile de 12,3 pouces, contre neuf pouces dans la Honda, est réactif et attrayant.

Les sièges offrent un bon soutien et sont suffisamment confortables pour une utilisation quotidienne, tandis que le coffre et ses 1 100 litres de volume accessible permettront d’effectuer tous les voyages à Costco, au chalet et autres activités familiales.

Kia fait de gros efforts

Je maintiens ce que je dis depuis des années sur les produits Kia et Hyundai : ils sont incroyables lorsqu’ils sont neufs, mais vieillissent assez rapidement, et pas comme un bon vin. Malgré tout, il est inutile d’argumenter contre le rapport équipement-prix, les capacités et la conduite du Sportage.

La structure de prix presque abusive du nouveau CR-V fait le jeu du Kia Sportage (et du Hyundai Tucson). Dans le segment, les autres notables sont les Subaru Forester, Mazda CX-5 et CX-50, et le leader du segment pour toutes les mesures objectives, le Toyota RAV4.

Encore une fois, j’ai tenté de détourner des amis et des membres de ma famille des véhicules Kia et Hyundai au cours des 24 derniers mois environ et j’ai actuellement un taux d’échec de 95 %. J’ai hâte de discuter avec ces personnes dès l’année prochaine. Qui sait ? Je pourrais changer d’avis…