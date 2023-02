Essai routier Hyundai Palisade 2023 : Un géant parmi les VUS intermédiaires à trois rangées

Les points forts de la Hyundai Palisade 2023

– Le modèle de base, 50 688 $, offre une valeur incroyable.

– Le lifting et les autres améliorations pour 2023 sont importants pour un rafraîchissement de milieu de cycle.

– Les premières impressions sont impossibles à ignorer.

– Toutes les versions sont exceptionnellement raffinées.

Les points faibles de la Hyundai Palisade 2023

– Le style des versions supérieures est à la limite du ridicule.

– La durabilité à long terme est encore discutable.

Jusqu’à ce qu’une révolution se produise, potentiellement et, espérons-le, avec les véhicules électriques, les VUS continueront de dominer l’industrie automobile. Il n’est plus acceptable qu’un constructeur automobile n’ait pas une offre exceptionnelle dans les trois principaux segments de VUS : les compacts, les intermédiaires et les intermédiaires à trois rangées. Ceux qui ont compris cela il y a des années s’en sortent bien. Hyundai ne laisse rien au hasard dans ces trois segments.

La Hyundai Palisade, un VUS intermédiaire à trois rangées de sièges, est un sérieux véhicule. Bien équipée, abordable et dotée d’une énorme présence sur la route, elle fait basculer les opinions dans un sens ou dans l’autre. Je continue de m’inquiéter de la durabilité à moyen et à long terme d’un véhicule Hyundai, mais, je l’ai déjà dit dans un précédent article, je commence à manquer de munitions. En gros, je continue d’échouer à convaincre les consommateurs de ne pas tomber sous le charme d’un Hyundai (ou d’un Kia).

Expérience de conduite haut de gamme

Il se trouve que j’ai fini par conduire deux versions de la Palisade, et peu importe laquelle, la grosse Hyundai apaise et livre exactement ce que les consommateurs attendent. En fait, mon père, qui m’aide souvent à faire la rotation des voitures de presse, a conduit la Palisade Urban et a été choqué de voir à quel point elle était agréable à conduire dans la circulation montréalaise.

Et je suis d’accord. Le moteur V6 de 3,8 litres, de série, est doux comme de la soie et réactif. La boîte de vitesses automatique à 8 rapports qui lui est associée est pratiquement invisible et satisfaisante grâce à sa démultiplication idéale. Avec une puissance de 291 ch et un couple de 262 lb-pi, le VUS de 4 500 lb se lève et se déplace avec autorité. À moins d’écraser l’accélérateur avec une intention malveillante, la transmission rétrograde et la poussée de vitesse qui s’ensuit se font sans problème.

En croisière, la Hyundai Palisade 2023 est parfaitement civilisée et luxueuse. En réalité, même si on le compare à un Range Rover de plus de 200 000 $ récemment conduit, le VUS coréen est beaucoup plus proche en termes de comportement routier qu’il n’a le droit de l’être. Les revêtements de route moins qu’idéaux affecteront la qualité de roulement et cela se remarque surtout parce que la sérénité régnante est fortement perturbée. Les amortisseurs pourraient être calibrés pour une plus grande tolérance initiale, et ce, malgré la suspension arrière autonivelante incluse.

Sur le plan dynamique, toutes les commandes fonctionnent comme prévu, mais contrairement à un Volkswagen Atlas ou à un Mazda CX-9, la Palisade ne répondra pas immédiatement aux besoins d’une conduite énergique. La pédale de frein est réactive et, lorsqu’on tire sur le volant, les choses se passent à l’avant. Le VUS répond aux attentes des acheteurs de VUS à tous les égards.

Pelucheux et luxueux

Monter à bord de la Hyundai Palisade Ultimate Calligraphy 2023 à 59 488 $, qui a fait l’objet de l’essai, est probablement ce qui se rapproche le plus, pour la plupart d’entre nous, de prendre place dans une Bentley Bentayga. Je dis cela en sachant très bien que les matériaux utilisés et l’artisanat impliqués dans l’assemblage d’une Bentley sont à une échelle bien supérieure à celle de la Hyundai, mais pour vous et moi, nous pourrions être trompés en pensant que c’est aussi bien que cela. Et le nouveau tableau de bord et le nouveau groupe de jauges pour 2023 aident à faire passer cette idée.

Les nouveaux sièges en cuir Nappa haut de gamme, la garniture de tête en velours et les appliquées et les accents intérieurs sont superbes ; il n’y a pas d’autre façon de décrire les passepoils, les surpiqûres et la finition générale. Si l’on ajoute à cela l’énorme espace disponible pour tout le monde, on obtient une vie haut de gamme abordable à son meilleur.

L’écran tactile de 12,3 pouces de série est convivial et propose la navigation, Apple CarPlay, Android Auto, la radio satellite et bien plus encore. En montant dans l’échelle de finition, on obtient un tableau de bord numérique encastré de 12,3 pouces dont la présentation varie selon les modes de conduite. La version de base Preferred, à 50 688 $, comprend également l’entrée et le démarrage sans clé, un volant et des sièges avant chauffants, des roues de 20 pouces, etc.

Le summum de l’extravagance

La Preferred et l’Urban ont aussi un autre avantage : elles n’ont pas l’air aussi ridicules. Franchement, l’Ultimate Calligraphy essaie beaucoup trop de convaincre la galerie qu’elle est plus qu’une Hyundai. La première et la deuxième version ne sont pas tout à fait subtiles, mais elles se passent de l’habillage excessif en chrome foncé qui recouvre environ 95 % du bouclier avant.

Sous tous les autres angles, la Hyundai Palisade 2023 est attrayante. Le lifting de 2023 comprend la calandre et l’environnement, y compris les phares et le pare-chocs arrière. Lancé seulement en 2020, le design du Palisade était loin d’être daté et maintenant, il est juste différent.

Il y a tellement de VUS intermédiaires à trois rangées parmi lesquels choisir

En supposant que tous les nouveaux véhicules sont jetables, le Hyundai Palisade 2023 est une excellente option. Pour la plupart, sinon tous les marqueurs clés, il rivalise avec tous les autres acteurs du segment. Pour une relation plus longue, je regarderais ailleurs, mais je ne vais pas insister.

Les alternatives incluent le Toyota Highlander, le nouveau Mazda CX-90, le Honda Pilot, le Nissan Pathfinder, le Dodge Durango, le Jeep Grand Cherokee L et le Kia Telluride. Tous ont beaucoup à offrir. Si je devais choisir, je mettrais ma marmaille délicate dans le panier de la Toyota. Si je prenais des risques, pour une relation plus longue, je tenterais la Telluride parce qu’elle est plus attrayante que la Hyundai.