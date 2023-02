Essai routier Honda CR-V 2023 : Pourquoi si cher ?

Les points forts du Honda CR-V 2023

– Le nouveau CR-V est certainement attrayant.

– Il reste spacieux et bien assemblé.

– Son raffinement est évident sur la route.

Les points faibles du Honda CR-V 2023

– Près de 38 000 $ pour la version AWD la moins chère, c’est de la folie.

– En bref, le CR-V offre peu ou pas de valeur dans l’ensemble de sa gamme de finitions.

Avec des centaines de nouvelles marques de véhicules disponibles à la vente au Canada, il y a de quoi se réjouir lorsque l’une des leurs se retrouve dans la liste des 10 meilleures ventes. Honda n’est pas étranger à cette liste puisque pendant des années, elle a détenu 20 % des places grâce à la Civic et au CR-V. Jusqu’en 2019, la voiture a battu le VUS, mais cela a changé en 2020.

Pour toutes sortes de raisons, y compris la convoitise sans fin pour les VUS, le Honda CR-V a surpassé la Civic comme modèle le plus vendu de Honda Canada. Dans l’ensemble, personne ne peut contester ces résultats, à moins de ne pas être un admirateur des VUS et de trouver qu’ils sont généralement trop chers pour n’être guère plus que des voitures légèrement surélevés.

Prix abusifs ?

En ce qui concerne les prix, le nouveau Honda CR-V 2023 débute à 34 790 $ pour la version de base LX à traction avant, soit exactement 2 200 $ de plus qu’un Toyota RAV4 2023 à traction avant et à équipement comparable. L’insulte s’ajoute à l’injure lorsque l’on compare le CR-V de base au Kia Sportage 2023 de base, un LX à traction avant, qui se vend à seulement 28 795 $. Avec la traction intégrale, le Sportage ne coûte toujours que 30 795 $. Le CR-V LX à traction intégrale de base se vend 37 590 $. Les insignes sur le CR-V et son pedigree peuvent-ils et vont-ils rendre cette pilule plus facile à avaler ?

C’est le plus gros problème du tout nouveau CR-V. Bien qu’il soit bon et très Honda dans ce qu’il est, il nous est difficile de comprendre que les consommateurs, confrontés à plus d’une douzaine d’options dans le segment des VUS compacts provenant d’autres marques japonaises, coréennes, américaines et d’un constructeur allemand, soient prêts à débourser beaucoup plus d’argent que nécessaire. Et malheureusement pour Honda, pour un peu ou rien de plus que ce que les autres ont à offrir.

Une seule forme pour tous

L’année civile 2022 a été l’année du VUS pour Honda. Cela a commencé avec le Passport récemment modifié, puis avec l’arrivée des tout nouveaux HR-V, CR-V et Pilot. À l’exception du premier, les trois VUS sont très similaires en termes de proportions et de style. Les calandres diffèrent, mais tous les trois ont désormais des épaules plus larges, plus plates, et sont dotées de capots plus longs. En bref, le style est réussi.

Cependant, il faut dire que, comme le HR-V, le porte-à-faux avant excessif du CR-V semble compenser quelque chose… Sous tous les autres angles, le VUS compact est beau et bien agencé visuellement.

Intérieur surélevé de la Civic

L’habitacle du nouveau Honda CR-V 2023 est tout simplement parfait. D’un point de vue utilitaire, l’énorme coffre de 1 113 litres est non seulement l’un des plus grands du segment, mais il est plus grand que celui de nombreux VUS de taille moyenne. De plus, le plancher de chargement réglable offre des rangements supplémentaires ou moins cachés qui peuvent s’avérer extrêmement utiles. L’accès à la deuxième rangée est merveilleux grâce à l’ouverture à 90 degrés des portes arrière. La banquette est large et raisonnablement confortable pour toutes les morphologies.

À l’avant, les occupants ont droit à des sièges souples et à un tableau de bord emprunté à la dernière Honda Civic de 11e génération. De série, il est équipé d’un écran tactile de 7 pouces, d’Apple CarPlay, d’Android Auto, et bien plus encore. La version Sport, testée à 41 490 $, offre un siège conducteur électrique, un volant chauffant et d’autres équipements indispensables. Si vous êtes intéressé par un écran plus grand, la version EX-L à 43 390 $ vous offrira un écran de 9 pouces. Pour votre information, le RAV4 LE AWD à 32 590 $ est équipé d’un écran de 8 pouces.

Le tableau de bord du nouveau CR-V gagne des points pour sa présentation et sa disposition. Les commandes de chauffage et de climatisation sont placées à l’avant et au centre, et l’accès aux menus du système d’infodivertissement se fait sans effort. La visibilité est excellente grâce aux fins piliers « A ». En fait, la visibilité globale est très bonne.

CVT suralimentée

Il fut un temps où le CR-V dépassait de la tête et des épaules ses pairs du segment pour de nombreuses raisons, notamment l’expérience de conduite. Aujourd’hui, sur tous les points, il est correct. Bien que le VUS compact de Honda soit entièrement nouveau pour 2023, le moteur 1,5 L turbocompressé et la transmission à variation continue associée sont de retour. Avec 190 ch et un couple de 179 lb-pi, les performances sont correctes. De plus, la transmission à variation continue, si le conducteur peut garder son pied hors de la cloison pare-feu, permet d’avancer sans problème.

La qualité de roulement est en fait assez bonne. Le châssis offre une tenue de route contrôlée et prévisible, tout en maintenant un niveau de confort élevé. La conduite du nouveau CR-V ne procure aucun plaisir, mais il en résulte une consommation de carburant décente. Les chiffres estimés sont de 8,5 L/100 km alors que j’ai obtenu une moyenne d’un peu plus de 9 L.

Économisez beaucoup d’argent et regardez ailleurs

Il est contre-intuitif de suggérer de considérer d’autres VUS plutôt que le nouveau CR-V de 2023, mais la réalité est que nous ne sommes pas tous aussi riches que Honda Canada le pense. Si vous voulez vraiment un VUS compact équipé d’une CVT, regardez du côté de la Subaru Forester à 33 280 $ (traction intégrale comprise, bien sûr).

Sinon, la réponse est le Toyota RAV4. Il existe aussi un CR-V hybride, mais il est dans une position encore moins enviable que le CR-V « normal ». C’est pourquoi j’ai attendu un certain temps avant d’en parler. Mais voici l »opinion de Vincent: