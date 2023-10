Essai routier du Hyundai Venue 2023 : toujours abordable

Le Hyundai Venue 2023 se détaille à partir de 22 574 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Peu énergivore, système multimédia convivial, prix accessible.

Volume du coffre déficient, insonorisation perfectible, quelques matériaux bon marché dans l’habitacle.

Des véhicules neufs sous la barre des 20 000 $, il n’y en a presque plus au Canada. L’un des récents modèles à franchir cette barre financière psychologique, c’est le Hyundai Venue 2023, se détaillant désormais à 20 649 $, ou 22 574 $ en incluant les frais de transport et de préparation.

Lancé pour le millésime 2020 afin de remplacer la Hyundai Accent au bas de la gamme, le Venue n’est en fait pas le véhicule le plus abordable de la marque, alors que la version de base de la Hyundai Elantra coûte 200 $ de moins. Du moins pour l’instant.

Cet utilitaire sous-compact à traction concurrence le Buick Envista, le Chevrolet Trax, le Kia Soul et le Nissan Kicks dans un très petit segment de modèles urbains n’offrant pas de rouage intégral. Ces véhicules ont graduellement pris la place des petites voitures, avec une polyvalence plus ou moins accrue et une fourchette de prix plus élevée.

Peu de changements ont été apportés au Hyundai Venue 2023. On note un nouvel affichage numérique de 4,2 pouces pour le conducteur, des lampes de lecture ainsi qu’un avertissement de présence de passagers à l’arrière, tous figurant de série. Au Canada, le Venue est proposé en déclinaisons Essential, Preferred et Ultimate, alors que l’équipement de série comprend des roues de 15 pouces avec enjoliveurs, un système multimédia avec écran tactile de 8,0 pouces, une intégration Apple CarPlay et Android Auto sans fil, des sièges chauffants à l’avant, des rétroviseurs chauffants à commande électrique, un siège du conducteur à hauteur réglable, un régulateur de vitesse, un freinage autonome d’urgence avec détection de piétons, une alerte de sortie de voie et des feux de route automatiques.

En passant à la version Preferred, on obtient des jantes en alliage, des longerons de toit, un appuie-bras central avec compartiment de rangement, un volant chauffant gainé de cuir, une clé intelligente, une surveillance des angles morts et une alerte de trafic transversal arrière ainsi qu’un système de modes de conduite avec réglages normal, sport ainsi que neige, sable et boue. La version Ultimate est évidemment la plus intéressante côté équipement avec l’ajout de jantes en alliage de 17 pouces, de freins arrière à disque au lieu de tambours, des phares et feux de jour à DEL, de sièges rehaussés d’empiècements de similicuir, d’un climatiseur automatique et d’un toit ouvrant, entre autres. Esthétiquement, les roues de 17 pouces font une grosse différence alors que les roues de 15 pouces donnent l’impression d’être minuscules sur le véhicule.

Sous le capot, on retrouve un quatre cylindres atmosphérique de 1,6 litre produisant 121 chevaux et un couple de 113 livres-pied, jumelé à une boîte automatique à variation continue. Rien de spectaculaire, mais une motorisation qui fait son travail sans trop chigner et qui se montre un peu plus énergique avec le mode de conduite sport activé. La raison principale de la hausse de prix du Hyundai Venue 2023, c’est le retrait de la boîte manuelle à six rapports – que très peu d’acheteurs choisissaient probablement.

La consommation ville/route/mixte s’élève à 7,9 / 6,9 / 7,5 L/100 km, mais lors de notre essai, nous avons plutôt observé une excellente moyenne de 6,2 L/100 km. Et ce, sans trop se forcer. Sur papier, le Venue est légèrement moins énergivore que l’Envista et le Trax (7,9 L/100 km en conduite mixte) et le Soul (7,9 L/100 km), mais un peu plus que le Kicks (7,2 L/100 km).

Le comportement routier du Hyundai Venue 2023 n’est pas vilain. La direction est légère sans être trop floue, la suspension absorbe quand même bien les imperfections de la route, mais comme l’on s’y attend dans un petit véhicule abordable, le bruit de la route et de la suspension est bien présent.

L’habitacle présente un design simpliste, mais moderne, alors que la finition est honnête. Les plastiques du tableau de bord et des panneaux de porte ne sont pas des plus riches, mais pour un véhicule de ce prix, ça passe sans problème. En revanche, on aimerait bien une surface moins rigide sur l’appuie-bras central. On apprécie la convivialité des commandes de climatisation, tout comme le système multimédia qui, en plus des zones de boutons à l’écran, présente quelques boutons physiques pour accéder rapidement aux fonctionnalités principales.

Quant à l’espace pour les occupants, les dimensions intérieures du Venue figurent dans la moyenne du segment, bien que le dégagement pour les épaules et les hanches soit légèrement déficitaires que ceux des Trax, Envista et Soul. Même chose pour l’espace de chargement, avec son volume de 528 litres les sièges arrière en place, et 902 litres avec les dossiers rabattus. Les Trax et Soul sont beaucoup plus logeables. Au moins, le cache-bagages rigide du Venue peut être astucieusement rangé derrière les dossiers de sièges si l’on doit transporter des objets de plus grande taille, mais l’inclination desdits dossiers n’est malheureusement pas réglable.

Comme mentionné plus tôt, le Hyundai Venue 2023 se détaille à partir de 22 574 $ avec les frais de transport et de préparation, alors que le Preferred coûte 24 374 $ et l’Ultimate, 26 874 $. Le Venue est le moins cher du segment, quelques centaines de dollars plus abordable que le Kicks, et plus de 1 000 $ de moins que le Trax.

Au final, le Venue figure parmi les véhicules neufs les moins chers sur le marché, il est peu énergivore et tout de même bien équipé pour le prix demandé. Toutefois, ce n’est pas le plus logeable des petits multisegments, ses performances ne couperont le souffle de personne et il pourrait être mieux insonorisé contre les bruits de la route. Il s’agit d’un bon achat rationnel, mais peu émotionnel.