Essai routier du Genesis GV60 2023 : onde de choc

Le Genesis GV60 2023 se détaille à partir de 71 150 $, frais de transport et de préparation inclus.

Design chic, motorisations puissantes, bonne autonomie.

Prix élevé, visibilité arrière limitée, insonorisation perfectible.

Décidément, la marque Genesis est déterminée à faire sa place parmi les marques de luxe, et après un lent départ avec une gamme composée de berlines, on propose désormais un éventail d’utilitaires, dont le Genesis GV60 2023.

La différence avec les deux autres multisegments de la même marque, c’est que le GV60 a été conçu dès les premiers coups de crayon comme un véhicule 100 % électrique. On a donc droit à un véhicule dédié à la cause, avec une architecture mise au point pour maximiser l’autonomie, l’espace intérieur et, dans ce cas-ci, l’agrément de conduite.

La version Advanced de base mise sur deux moteurs électriques, produisant 314 chevaux et un couple de 446 livres-pied, et créant un rouage intégral. Le constructeur ne publie pas de chiffres de performance, mais avec un poids de 2 130 kilogrammes et cette abondance de couple instantané, on devrait pouvoir accélérer de 0 à 100 km/h en environ cinq secondes.

Toutefois, la version Performance du Genesis GV60 2023 porte bien son nom avec une puissance de 429 chevaux et un couple de 516 livres-pied, mais une fonction de surpuissance temporaire permet à la motorisation de déballer 483 chevaux pendant 10 secondes à la fois. Le 0-100 km/h s’effectue en moins de quatre secondes. Ça, c’est rapide. Aussi rapide que des voitures sport coûtant bien au-delà des 100 000 $ – bien que le GV60 ne soit pas une aubaine non plus. On y reviendra.

Grâce à sa batterie de 77,4 kWh, l’autonomie se chiffre à 399 kilomètres pour l’Advanced et à 378 km pour la Performance, et la conduite à une pédale est possible. On se compare bien à l’Audi Q4 e-tron (380 km), alors que l’on surpasse l’autonomie annoncée du Lexus RZ 450e (354 km), du Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC (356 km). La Polestar 2 à rouage intégral fait mieux, avec sa cote maximale de 418 km, alors que le Tesla Model Y bat tous ses concurrents avec une autonomie variant de 394 à 531 km, selon la déclinaison choisie.

Le Genesis GV60 2023 se tire également bien d’affaire quant à la consommation d’énergie, avec une cote mixte ville/route de 22,1 kWh/100 km pour la version Advanced, et 23,0 kWh/100 km pour la Performance. Lors de notre essai hivernal de cette dernière, comprenant entre autres un voyage aller-retour de Montréal à Ottawa sur l’autoroute, nous avons observé une moyenne de 24,4 kWh/100 km. La vitesse de recharge rapide atteint 350 kW, mais les bornes publiques affichant une telle capacité sont encore très rares, et la vitesse fluctuera en fonction de la température extérieure, le niveau d’énergie restant dans la batterie, et l’humeur du moment du véhicule. Bref, la vitesse est gérée par le VÉ et non la borne, et sur une borne rapide de 180 kW, la vitesse de transfert n’a jamais dépassé 131 kW, un pic atteint pendant quelques instants tout au plus.

Évidemment, les accélérations et les reprises sont époustouflantes, mais les bruits de moteur artificiels, projetés à travers les haut-parleurs du véhicule, ne sont pas très mélodiques. Heureusement, on peut désactiver cette fonction. Quant à la qualité de roulement, elle est acceptable malgré les énormes roues de 21 pouces entourées de pneus d’hiver à profil bas.

On aurait également souhaité une insonorisation plus efficace de l’habitacle pour filtrer les bruits de la route et de la suspension, un défi pour tout constructeur de véhicules électriques. Ledit habitacle est logeable compte tenu de la taille du Genesis GV60 2023, alors que la ligne de toit permet relativement élevée permet d’être assis plus adroit, du moins, à l’avant. Les passagers à l’arrière obtiennent un dossier inclinable, mais doivent composer avec un coussin de siège près du plancher, sauf la place au centre rembourrée, faisant en sorte qu’on se frotte la tête au plafond. Comme la plupart des sous-compacts, le GV60 est plus confortable pour quatre occupants que cinq. La lunette arrière est petite et les piliers ne le sont pas, compliquant la visibilité.

On se reprend côté pratique avec un volume de chargement de 680 litres les dossiers arrière relevés, ou 1 550 litres lorsqu’ils sont rabattus. On se retrouve parmi les plus spacieux du segment des utilitaires sous-compacts de luxe, électriques ou non. Un espace de rangement se trouve aussi sous le capot, mais son volume de 20 litres ne le rend pas tellement utile.

L’habitacle du Genesis GV60 2023 profite d’un design à la fois élégant et moderne, avec des formes circulaires et ovales réparties sur la planche de bord, la console centrale et les panneaux de porte, de même que des accents satinés pour ajouter du contraste. Les sièges sont recouverts d’un cuir à motif matelassé et le plafonnier est garni de similisuède. Les commandes tactiles pour le système de climatisation sont petites, mais les boutons à bascule pour régler la température sont faciles à atteindre en conduisant. La molette de la boîte de vitesses, dissimulée sous une boule translucide lorsque le véhicule est éteint, est une belle touche.

Tendance oblige, le GV60 présente un large panneau courbé sur la planche de bord, abritant à la fois l’instrumentation numérique du conducteur et l’écran tactile du système multimédia, les deux mesurant 12,3 pouces en diagonale. De série dans la version Advanced de base, on a droit à des roues de 20 pouces, un toit vitré fixe, une colonne de direction à réglage électrique avec un volant chauffant, un plafonnier recouvert de similisuède, le régulateur de vitesse adaptatif, la clé intelligente, le système de navigation, le hayon à commande électrique, le revêtement des sièges en cuir nappa, les sièges avant chauffants et ventilés avec 14 réglages électriques pour le conducteur et 12 pour le passager, les sièges arrière chauffants et la recharge de téléphones par induction, entre autres.

Outre la puissance additionnelle, la version Performance ajoute le système de caméras à vue périphérique, l’assistance active au stationnement, le siège du conducteur à 18 réglages électriques au lieu de 14, la fonction mémoire de position, une chaîne audio Bang & Olufsen à 17 haut-parleurs et des roues de 21 pouces au lieu de 20.

Avec tout cet équipement de série, on doit s’attendre à un prix en conséquence, et c’est le cas. Le Genesis GV60 2023 se détaille à partir de 71 150 $, frais de transport et de préparation inclus. La version Performance est disponible à partir de 79 150 $. C’est beaucoup de sous pour un véhicule sous-compact, même d’une marque de luxe, et les rabais du Québec et du Canada à l’achat d’un véhicule électrique ne sont pas applicables.

C’est un prix audacieux, étant donné que l’Audi Q4 e-tron se détaille à partir de 63 400 $, le Lexus RZ à partir de 67 155 $, le Polestar 2 à rouage intégral à 61 250 $ et le Tesla Model Y à rouage intégral à 71 870 $. Seul le Mercedes-Benz EQB est plus cher à la base avec un PDSF de 79 295 $. Ces prix comprennent tous les frais de transport et de préparation.

Le Genesis GV60 2023 est impressionnant pour ses performances, son niveau d’équipement, son design futuriste ainsi que la qualité de finition de son habitacle. Toutefois, il est loin d’être une aubaine et, de façon discutable, représente une marque de luxe n’arborant pas encore le prestige des marques allemandes, la réputation avant-gardiste de Tesla, ni la durabilité éprouvée de la marque Lexus. Le GV60 est néanmoins un bon exemple de ce que Genesis peut accomplir, et à quel point son ascension pour devenir un symbole de statut social peut se faire très rapidement.