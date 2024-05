Essai routier du BMW i4 Gran Coupé 2024 : une aubaine?

Le BMW i4 Gran Coupé 2024 se détaille à partir de 57 435 $, frais de transport et de préparation inclus.

Agrément de conduite, polyvalence intéressante, bonne autonomie.

Difficile de sortir des places arrière, commandes de climatisation à l’écran distrayantes, seules les versions à propulsion ont droit au rabais pour véhicules électriques.

La route vers l’électrification est bien éclairée chez BMW. En plus des motorisations à hybridation légère saupoudrées sur presque toute la gamme, ainsi qu’une poignée de modèles hybrides rechargeables, on compte actuellement quatre modèles 100 % électriques, y compris le BMW i4 Gran Coupé 2024.

Contrairement à d’autres marchés, au Canada, la BMW Série 4 à essence et l’i4 sont offertes côte à côte. Cependant, au Canada, le constructeur a jugé que la demande n’était pas assez forte, et seul le coupé i4 est proposé entre les deux.

La gamme i4 s’est multipliée depuis son arrivée pour le millésime 2022. La déclinaison eDrive35 est pourvue d’un moteur électrique connecté aux roues arrière, produisant 282 chevaux et un couple de 295 livres-pied, procurant un chrono 0-100 km/h de 6 secondes. C’est plus ou moins ce que la Tesla Model 3 de base peut accomplir. La eDrive35 dispose aussi d’une batterie de 70,2 kWh (68,7 kWh utilisables), allouant une autonomie de 406 à 444 kilomètres sur une pleine charge, selon la taille des roues choisies. La vitesse de chargement maximale atteint 180 kW, alors que sa cote mixte ville/route de 17,4 kWh/100 km est plus élevée que celle de la Model 3 de base à 15,4 kWh/100 km.

Ensuite, on retrouve le BMW i4 Gran Coupé 2024, abritant un moteur de 335 chevaux et 317 livres-pied, permettant un 0-100 km/h de 5,7 secondes. Sa batterie de 83,9 kWh (81,5 kWh utilisables) procure une autonomie de 455 à 484 km, alors que la vitesse de charge grimpe à 205 kW. Le coupé i4 xDrive40 à rouage intégral obtient deux moteurs électriques générant un total de 396 chevaux et 443 livres-pied, permettant un 0-100 km/h de 5,1 secondes. L’autonomie est fixée à 449 à 494 km. Par ailleurs, notre essai de la version xDrive40 s’est soldé par une consommation de 21,5 kWh/100 km.

Le coupé i4 M50 augmente sérieusement la cadence avec 536 chevaux et un couple de 586 livres-pied, dont 67 étalons et 48 livres-pied fournis par l’activation du mode Sport Boost, procurant un 0-100 km/h de 3,9 secondes. L’autonomie passe de 365 à 433 km, encore une fois selon les roues choisies. En comparaison, la Model 3 Performance accélère de 0 à 100 km/h en 3,1 secondes, selon Tesla.

Chaque i4 est équipé d’une planche courbée intégrant l’affichage numérique du conducteur et l’écran tactile de 14,9 pouces du système multimédia. Les habituelles caractéristiques de confort et de commodité sont disponibles, comme le toit ouvrant électrique, les sièges chauffants avant et arrière, les sièges avant ventilés, le volant chauffant, le système de navigation, l’affichage tête haute, le système de caméras à vue périphérique, l’éclairage d’ambiance personnalisable, l’enregistrement vidéo périphérique et la chaîne audio Hardon/Kardon haut de gamme.

C’est une BMW, alors il faut évidemment souligner l’agrément de conduite et le comportement routier du coupé i4, le poids de la batterie abaissant davantage son centre de gravité. Dans la version xDrive40 essayée, on aime aussi son couple généreux, procurant des décollages et des reprises quasi violentes. On sent des distinctions tangibles entre les modes de conduite, mais même en réglage confort, la suspension est ferme, et nos têtes brassent lorsque l’on tourne sur les coins de rue ou les intersections où la chaussée est inégale. Bon, c’est une voiture sport, faut s’y attendre.

L’espace de l’habitacle est convenable pour quatre adultes. Toutefois, les sorties sont difficiles pour les passagers aux places arrière, mais au risque de se répéter, c’est un coupé à quatre portes et non une berline ou un utilitaire. Comme dans tout BMW, il faut souligner la finition soignée de l’habitacle, avec des matériaux de grande qualité. Le volume de chargement est suffisant, et en abaissant les dossiers arrière, on obtient une certaine polyvalence alors que votre humble serviteur a réussi à transporter quatre chaises de jardin après un arrêt spontané chez Ikea.

Un grand écran tactile est assurément impressionnant. Par contre, BMW relègue désormais les commandes de climatisation à l’écran de leurs modèles, et ces commandes sont distrayantes à utiliser en conduisant. Certaines fonctionnalités nécessitent au moins deux étapes à compléter. Il ne reste que les boutons de dégivrage sur la planche centrale, et pourtant, il n’y avait rien de mal avec des commandes rotatives pour régler la température.

En revanche, les choix ne manquent également pas pour personnaliser le BMW i4 Gran Coupé 2024. On dénote plus d’une douzaine de couleurs de carrosserie, sept modèles de jantes en alliage et une dizaine de coloris d’habitacle, assortis de plusieurs options de garnitures.

Revenons toutefois au prix. La version eDrive35 est offerte à partir de 54 990 $, excluant les frais de transport et de préparation de 2 445 $. Ce PDSF plancher permet non seulement aux acheteurs de profiter d’un tarif relativement abordable, mais aussi la possibilité de profiter des rabais à l’achat de véhicules électrifiés – jusqu’à 5 000 $ du gouvernement canadien et 7 000 $ du gouvernement québécois au moment d’écrire ces lignes. Pour vous donner une idée de son prix, la Tesla Model 3 est offerte à partir de 52 988 $, la Polestar 2 à 57 450 $ et la Hyundai IONIQ 6 à 56 924 $, frais de transport inclus.

Cependant, ces rabais ne s’appliquent qu’aux variantes dotées d’un rouage à propulsion, les eDrive35 et eDrive40. Passer aux variantes dotées du rouage intégral xDrive coûtent donc beaucoup plus chers. Peut-on se débrouiller durant l’hiver avec un i4 à roues motrices arrière? Probablement, grâce aux systèmes antipatinage et de contrôle de stabilité. Ce n’est pas la situation idéale, mais il ne neige quand même pas tous les jours durant la saison froide.

Alors, le coupé i4 est-elle une aubaine? La version xDrive40 que l’on a conduite est affichée à 72 345 $, à laquelle le constructeur a ajouté 14 000 $ d’options, pour une facture de plus de 87 000 $. On est loin des 55 000 $ de la version de base. De plus, cette dernière n’est pas équipée de sièges chauffants ou d’un volant chauffant, mais ils sont tout de même disponibles pour quelques centaines de dollars.

Au final, le BMW i4 Gran Coupé 2024 est effectivement abordable en version de base, et si cette variante nous suffit, elle est intéressante. On obtient l’équivalent d’une Série 4 électrique pour le même tarif qu’une berline de Série 3 hybride rechargeable. Si le rouage intégral est un incontournable, la facture devient passablement plus salée, mais les performances sont également plus relevées.