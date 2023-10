Essai routier de la Toyota Corolla Hatchback 2023 : plus économique que pratique

La Toyota Corolla Hatchback 2023 se détaille à partir de 25 250 $, frais de transport et de préparation inclus.

Peu énergivore, sensation de durabilité, excellente valeur de revente.

Gamme peu variée, places arrière étriquées, petit coffre.

Alors que le segment des voitures sous-compactes est en voie de disparaître au Canada et aux États-Unis, les voitures compactes figurent maintenant parmi les plus véhicules les plus abordables sur le marché. Dans cette catégorie, on retrouve la Toyota Corolla 2023 en configurations berline et cinq portes à hayon, la deuxième voiture la plus vendue au Canada après les six premiers mois de 2023.

Et quand on dit voiture, on parle de coupés, berlines, hayons, familiales et décapotables, et non des multisegments. Car le constructeur japonais propose aussi le Toyota Corolla Cross, un utilitaire de taille sous-compact, et un véhicule relativement différent que la Corolla Hatchback à l’essai aujourd’hui. Pour le millésime 2023, elle profite de retouches esthétiques avant et arrière, d’un écran multimédia tactile de 8,0 pouces dans toutes les déclinaisons, de la suite de caractéristiques de sécurité avancées Toyota Safety Sense 3.0 ainsi que des changements de couleurs de carrosserie.

La Toyota Corolla 2023 est disponible avec deux motorisations pour la berline, y compris un système hybride, et deux pour la version à hayon. Dans le cas de cette dernière, l’une de ces deux motorisations, c’est le trois cylindres turbo de 1,5 litre figurant sous le capot de la rugissante Toyota GR Corolla, une bête bien distincte et ciblant une clientèle bien différente. La Corolla Hatchback plus docile obtient un quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres, produisant 169 chevaux et un couple de 151 livres-pied. Une boîte automatique à variation continue est montée de série sur toutes les déclinaisons, sauf la GR Corolla qui est évidemment munie d’une boîte manuelle.

Pour le trajet quotidien, le moteur de 2,0 litres fait amplement le travail. Il déballe plus de puissance que nécessaire afin de faufiler dans le trafic avec confiance, il est raffiné et sa sonorité n’est pas désagréable non plus lorsqu’il grimpe en régime. La boîte à variation continue incorpore un premier rapport fixe avant de passer aux ratios variables, lui conférant davantage la sensation d’une boîte automatique conventionnelle.

Cela dit, la Corolla ne peut rivaliser avec les 241 chevaux de la Volkswagen Golf GTI, les 250 chevaux de la Mazda3 turbo ou même des 201 chevaux de la Kia Forte5 GT, pas qu’il n’ait réellement besoin de le faire. La Forte5 propose aussi un quatre cylindres de 2,0 litres avec 147 chevaux, la Mazda3 est livrée de série avec un quatre cylindres de 2,5 litres et 191 chevaux, tandis que la Subaru Impreza est livrable avec soit un bloc de 2,0 litres et 152 chevaux, soit un bloc de 2,5 litres avec 182 chevaux. La Honda Civic Hatchback est disponible avec un quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres et 158 chevaux ou un quatre cylindres turbo de 1,5 litre avec 180 chevaux.

Côté consommation, la Toyota Corolla Hatchback 2023 affiche des cotes ville/route/mixte de 7,5 / 5,9 / 6,8 L/100 km. Voilà une consommation plus basse que celles de toutes ses rivales – bien que les cotes de la Civic ne soient que quelques dixièmes de litre plus élevées. Lors de notre essai de la Corolla XSE à hayon, nous avons observé une moyenne fort respectable de 7,2 L/100 km.

La Corolla Hatchback est disponible en livrées SE, SE Plus, SE Amélioré et XSE. La PDSF de base de 25 250 $, comprenant les frais de transport et de préparation, nous procure les roues de 15 pouces avec enjoliveurs, une clé intelligente, un système multimédia avec écran tactile de 8,0 pouces et six haut-parleurs, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, les sièges en tissu, le siège du conducteur à hauteur réglable et le climatiseur automatique. Quant aux caractéristiques de sécurité de série, on obtient un régulateur de vitesse adaptatif, des feux de route automatiques, le freinage autonome d’urgence, l’assistance au maintien de la voie ainsi que l’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction.

Le groupe SE Plus à 27 150 $ ajoute les sièges avant chauffants, les pneus et jantes en alliage de 16 pouces, la surveillance des angles morts et le volant gainé de cuir, alors que le groupe SE Amélioré à 28 790 $ propose aussi le levier de vitesses gainé de cuir, les roues de 18 pouces, le volant chauffant et la recharge d’appareils sans fil.

Enfin, la Corolla XSE à 31 650 $ mise sur une apparence plus sportive, mais aussi des antibrouillards, un siège du conducteur à réglage électrique, une climatisation automatique bizone, une chaîne JBL à huit haut-parleurs, des sièges avec un mélange de tissu et de similicuir et une instrumentation numérique de 7,0 pouces pour le conducteur.

Un bon point en faveur de la Toyota Corolla 2023, c’est qu’elle profite d’une excellente valeur de revente, profitant de sa réputation de fiabilité éprouvée au fil du temps. En contrepartie, la réputée firme étatsunienne Consumer Reports accorde une note de fiabilité perçue de 5 sur 5 pour la berline, mais de seulement 3 sur 5 pour la version à hayon. On s’explique mal cet écart, alors que les problèmes majeurs se concentrent sur les moteurs et les boîtes de vitesses.

On aime bien la sensation de solidité des matériaux composant l’habitacle, tout comme l’ensemble des commandes. On a l’impression que la voiture a été construite pour durer longtemps. Même si le système multimédia de la Corolla n’est pas le plus agréable et intuitif sur le marché, son interface demeure facile à utiliser, même en conduisant. On peut toujours brancher notre téléphone et se rabattre sur Apple CarPlay et Android Auto, mais il est bon de savoir que le système de Toyota fait autrement le travail. Notons un petit défaut ergonomique, soit l’absence d’une poignée de maintien à même l’appuie-bras des portes avant, plus pratique pour bien retenir la porte en l’ouvrant que la grosse poignée près de la charnière – surtout lors des journées venteuses.

Hélas, si l’on préfère se procurer une voiture à hayon pour sa polyvalence supplémentaire, ce n’est malheureusement pas le cas de la Toyota Corolla Hatchback 2023. Le dégagement pour les jambes à l’arrière est plus petit que celui de la berline, et plus petit que celui de toutes ses rivales. Quant à l’aire de chargement, son volume de 504 litres avec les dossiers de sièges relevés est également le plus faible de segment, et à peine plus logeable que le coffre de 371 litres de la berline Corolla. Toyota ne publie même pas de volume avec les dossiers rabattus, et l’on ne se demande pas pourquoi.

Et entre la Corolla Hatchback et la GR Corolla, il n’y a pas de réelle version sportive, pour ceux qui s’y intéresseraient. La Corolla XSE arbore un design dynamique, mais ses performances et son comportement routier ne sont pas plus dynamiques que ceux de la version SE.

Au final, la Toyota Corolla Hatchback 2023 affiche un prix concurrentiel, un niveau d’équipement concurrentiel et s’avère relativement agréable à conduire, avec la valeur ajoutée d’une consommation la plus faible du segment. Elle est aussi un bon choix pour les acheteurs de Corolla désirant un peu de distinction par rapport à toutes les berlines Corolla sur la route – et il y a en a beaucoup.

Il faut toutefois réaliser que la version à hayon de la Corolla n’est pas vraiment plus polyvalente que la berline, et elle est la moins logeable dans sa catégorie.