Essai routier de la Honda Accord 2023 : dans la continuité

La Honda Accord 2023 se détaille à partir de 38 830 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Raffinement appréciable, peu énergivore, habitacle logeable et confortable.

Prix élevé, rouage intégral non offert, pas de réglage en hauteur du siège du passager avant.

Fraîchement redessinée, la Honda Accord 2023 représente la onzième génération du modèle, disponible uniquement en berline à quatre portes et proposant un nouveau style, une meilleure économie d’essence et une mise à jour technologique.

On le sait tous, les ventes de berlines ont chuté ces dernières années, et bien que le marché canadien favorise grandement les utilitaires pour leur polyvalence et leur rouage intégral, les voitures intermédiaires représentent toujours un segment intéressant pour les constructeurs automobiles aux États-Unis, avec plus de 850 000 unités écoulées à travers neuf modèles, dont la berline Accord. En comparaison, environ 25 000 berlines intermédiaires provenant de marques populaires sont vendues au Canada par année.

Actuellement, il ne reste plus que six concurrentes de la Honda Accord 2023 : Chevrolet Malibu, Hyundai Sonata, Kia K5, Nissan Altima, Subaru Legacy et Toyota Camry. Les deux dernières victimes de l’engouement envers les utilitaires ont été les Mazda6 et Volkswagen Passat. Au Canada, la catégorie des berlines intermédiaires est outrageusement dominée par la Camry avec 40 % des ventes, alors que l’Accord ne compte que pour 14,5 %. Il faut dire que la Camry propose une gamme passablement plus étoffée, alors que la berline Accord n’est désormais offerte qu’en trois déclinaisons, EX, Sport et Touring.

La EX est équipée d’un quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre et d’une boîte automatique à variation continue, développant 192 chevaux et un couple de 192 livres-pied. Les Sport et Touring sont plutôt munies d’une motorisation hybride jumelant un quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres avec deux moteurs électriques, une batterie de 1,06 kWh et une boîte automatique à gestion électronique, pour une puissance totale de 204 chevaux et un couple maximal de 247 livres-pied. Le système hybride de la génération précédente affichait 212 chevaux et 232 livres-pied, mais le constructeur affirme que la nouvelle motorisation offre de meilleures performances et une meilleure économie de carburant.

Le moteur de base fait amplement le travail sous le capot de la Honda Accord 2023, comme c’était le cas dans la génération précédente. Une variante de ce bloc est également utilisée dans les Honda Civic et Honda CR-V, alors il est maintenant bien répandu dans la gamme. De plus, ses cotes ville/route/mixte de 8,1 / 6,4 / 7,3 L/100 km sont les plus basses du segment pour les motorisations non hybrides.

Quant aux versions hybrides, elles affichent des cotes de 5,0 / 5,7 / 5,3 L/100 km, mais ses rivales font légèrement mieux. La Camry hybride profite d’une cote mixte de 4,9 L/100 km et la Sonata hybride, 5,0 L/100 km. Si les systèmes hybrides des Toyota et Hyundai privilégient le moteur à essence avec une assistance électrique, dans la berline Accord, l’apport électrique fait principalement avancer la voiture alors que le bloc de 2,0 litres sert d’appui lors de fortes accélérations et agit comme générateur à bord pour recharger la batterie.

Au volant, on perçoit à peine la différence entre les deux fonctionnements, mais l’on entend le moteur à essence de la Honda monter quelquefois en régime même si l’on n’est pas en train d’accélérer. Bref, le système est somme toute raffiné, silencieux et efficace. Le moteur électrique principal plus musclé permet de rouler à des vitesses plus élevées sans l’activation du moteur à combustion. Lors de notre essai, nous avons observé une moyenne de 5,2 L/100 km. Six niveaux d’intensité du freinage régénératif sont proposés, mais pas la conduite à une pédale comme c’est le cas de tous les hybrides non rechargeables sur notre marché.

La génération sortante de la berline Accord était également disponible avec un quatre cylindres turbo de 2,0 litres produisant 252 chevaux, pour les acheteurs désirant une voiture plus sportive et performante. Toutefois, cette motorisation a été abandonnée, et ces acheteurs doivent désormais se tourner vers les Sonata et K5 avec leurs blocs turbo de 2,5 litres et 290 chevaux, la Legacy avec son bloc turbo de 2,4 litres et 260 chevaux, ou la Camry V6/TRD avec son six cylindres de 301 chevaux. Et si un rouage intégral est maintenant disponible dans les Altima, Legacy, Camry, K5 et Sonata (une nouveauté pour 2024), il est toujours absent sur la fiche technique de la Honda.

On a conservé la plateforme de l’ancienne génération pour concocter la Honda Accord 2023, alors l’empattement ne change pas. La carrosserie est inchangée en largeur et en hauteur, mais la longueur hors tout a augmenté d’environ 70 millimètres. En revanche, les ingénieurs de la marque ont rigidifié la structure de la voiture tout en apportant des révisions à la direction et la suspension, afin de rehausser le comportement routier et la qualité de roulement.

Comme dans tout produit Honda, l’ergonomie des commandes a été priorisée, alors que le système de climatisation comprend des rhéostats pour régler la température, et l’on a droit au retour du traditionnel levier de vitesses au lieu de la maladroite rangée de boutons difformes, dont l’utilisation était peu intuitive. Le système multimédia est facile à manipuler, même en conduisant, avec de grosses zones de boutons ainsi que des menus bien disposés. Le bouton de volume est petit et un peu loin pour le passager, mais au moins il y en a un.

Le dégagement pour la tête n’est pas des plus généreux, mais l’on se reprend avec un habitacle autrement spacieux et bien dégagé, et des piliers minces afin de profiter d’une bonne visibilité périphérique. On aimerait toutefois un réglage en hauteur pour le siège du passager avant, alors que les gens de petite taille se sentiront assis au plancher. Les occupants à l’arrière profiteront du plus grand dégagement pour les jambes chez les berlines intermédiaires, et le volume de 473 litres du coffre de l’Accord est le plus vaste du segment également.

La Honda Accord 2023 se détaille à partir de 38 830 $ incluant les frais de transport et de préparation, alors que les variantes Sport et Touring à motorisation hybride sont disponibles à partir de 42 830 $ et 46 330 $, respectivement. Voilà le principal défaut de cette berline, plus chère que toutes ses rivales, et de loin. Oui, la version EX de base est bien équipée, mais l’on doit quand même se contenter d’un volant non chauffant et sans enrobage en similicuir ainsi que d’un écran multimédia de 7,0 pouces au lieu de 12,3 pouces des versions hybrides.

À l’instar de presque toutes les générations précédentes, la Honda Accord 2023 continue d’offrir raffinement, confort et efficacité énergétique pour les conducteurs refusant de se conformer à la masse en se procurant un véhicule utilitaire. De façon discutable, la berline Accord est redevenue la référence dans sa catégorie, mais l’écart de plusieurs milliers de dollars entre elle et ses concurrentes est difficilement justifiable.