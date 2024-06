Essai routier Buick Encore GX ST 2024 : Une véritable perle cachée parmi les petits VUS

Même aujourd’hui, plus de 15 ans après la restructuration de GM à la suite de la crise financière, les amateurs de voitures se demandent encore si GM a fait le bon choix en abandonnant Pontiac et en conservant Buick. Pontiac avait un certain cachet avec sa conduite excitante, alors que Buick semblait moins excitante. Cependant, après avoir passé une semaine au volant de la Buick Encore GX 2024, je peux affirmer en toute confiance que Buick a trouvé son créneau en tant que passerelle entre les véhicules grand public et les véhicules de luxe.

Un positionnement parfait

La stratégie de Buick est claire : elle vise à combler le fossé entre la voiture grand public moyenne et l’élite luxueuse. Ce positionnement s’accompagne d’attentes élevées, car le mot « luxe » peut placer la barre très haut. À cet égard, Buick semble être l’inverse de Volkswagen il y a dix ans. Volkswagen était autrefois une marque haut de gamme grand public, mais avec des marques comme Kia, Mazda et Toyota, Volkswagen a perdu une partie de son côté haut de gamme. À l’inverse, Buick est une marque de luxe d’entrée de gamme, offrant une étape attrayante à ceux qui souhaitent s’aventurer dans le luxe sans en payer le prix fort. Du moins, c’est le cas pour certains modèles.

Qualité et valeur

Le Encore GX est un petit multisegment brillant. Il est petit, assez beau et doté d’une foule de caractéristiques qui en font un concurrent solide dans sa catégorie. Le seul véritable stigmate auquel Buick doit faire face est la perception que sa marque est associée à une population plus âgée, euh, beaucoup plus âgée. Cette perception s’apparente à celle de Hyundai et Kia, qui étaient autrefois considérés comme des fabricants de voitures bon marché. Aujourd’hui, Hyundai et Kia ont fait leurs preuves avec des véhicules élégants et de grandes qualités, et Buick suit la même voie.

La Buick Encore GX 2024 témoigne de cette transformation. Avec un prix de départ de 29 600 $ pour la version Preferred à traction avant au Canada, et seulement 39 410 $ pour la version Avenir, il offre un avantage concurrentiel. C’est vraiment une bonne affaire si l’on considère que de nombreux multisegments grands publics sont proposés à des prix similaires, voire plus élevés.

Un design moderne avec un clin d’œil au passé

Le design extérieur de l’Encore GX constitue une avancée significative. La nouvelle face avant familiale, avec ses diodes électroluminescentes au niveau des sourcils et ses feux diurnes de caractère, lui confère une allure fraîche et dynamique. Le modèle ST, avec ses jantes et ses barres de toit noires, apporte une touche sportive. Le traitement des feux arrière et le faux diffuseur à l’arrière contribuent également à son attrait général, lui donnant l’air d’un petit bulldog prêt, ou du moins essayant d’impressionner.

Confort et praticité de l’intérieur

À l’intérieur, le Encore GX continue d’impressionner par son côté pratique et son confort. Le hayon électrique révèle un espace de chargement étonnamment spacieux, avec un volume de 665 litres. L’intérieur est bien pensé, avec des sièges confortables pour quatre adultes, de nombreuses options de rangement et un système d’infodivertissement convivial. Les sièges en cuir de notre modèle d’essai sont réglables électriquement et offrent un bon soutien lombaire, et l’écran tactile de 11 pouces de série est parfaitement intégré au tableau de bord.

Expérience de conduite : silencieuse et souple

C’est au volant de l’Encore GX qu’il brille vraiment. Le réglage silencieux et l’élimination des bruits propres à Buick assurent un environnement serein dans l’habitacle, même à vitesse d’autoroute. Le moteur turbocompressé à trois cylindres de 1,3 L, qui a tout d’un bulldog, avec ses 155 chevaux et son couple de 174 lb-pi, fournit amplement de puissance pour la conduite en ville et les accélérations rapides. La boîte de vitesses automatique à neuf rapports est souple et réactive, ce qui améliore l’expérience de conduite globale.

L’Encore GX se comporte bien, avec une qualité de conduite confortable et souple grâce à sa suspension à poutre de torsion avec tringlerie Watts à l’arrière. Malgré sa petite taille, le petit crossover fait preuve de stabilité et de sang-froid sur la route. La direction est légère, mais précise, et la pédale de frein offre un bon retour d’information, ce qui facilite le contrôle. Franchement, c’est un plaisir de conduire. Et pour ne rien gâcher, il est 10 fois plus intéressant à tous points de vue que l’Envision…

Surmonter la perception de la marque

Alors que la marque Buick a encore du mal à soigner son image, l’Encore GX prouve qu’il est temps de regarder au-delà de l’insigne. Il rivalise bien avec des concurrents comme l’Audi Q3, le Lexus UX et même le BMW X2, en offrant un mélange de luxe et de commodité à un prix plus accessible. Pour ceux qui envisagent d’acheter un petit VUS, le Buick Encore GX 2024 vaut vraiment la peine d’être examiné de plus près. Il pourrait bien vous surprendre autant qu’il m’a surpris.