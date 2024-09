Essai long terme Kia EV9 Land AWD 2024, Deuxième partie : La vie dure et la distance parcouru

– Le Kia EV9 offre un couple et une autonomie exceptionnels, ce qui le rend idéal pour les voyages en famille sur de longues distances.

– La qualité de l’intérieur est généralement impressionnante, bien que certains éléments comme la console centrale et les poignées de porte soient décevants.

– La qualité de roulement peut parfois sembler déséquilibrée, mais l’EV9 reste une option solide pour un VUS électrique de taille moyenne.

Au cours de ma carrière, j’ai eu un certain nombre de véhicules d’essai à long terme, y compris une Suzuki XL7, un Kia Sedona et un Mitsubishi Outlander, entre autres. Même si j’ai vécu avec ces véhicules pendant de longues périodes, je peux affirmer sans me tromper que je n’ai JAMAIS testé un véhicule comme je l’ai fait avec cette Kia EV9 de 2024. En fait, Kia Canada pourrait être un peu choqué lorsqu’il la recevra…

Le but de cette période d’essai prolongée est et était de voir comment le VUS à trois rangées toute électrique étoile de Kia se comporterait lorsqu’il serait littéralement exploité par quatre jeunes enfants et un minimum de deux adultes. Le fait est que, maintenant que j’ai dépassé la moitié de la période de prêt, je peux dire sans me tromper que je ne pourrais pas vivre avec un VUS intermédiaire à trois rangées de sièges à essence et, et c’est là le plus important, que je me détesterais si j’obtenais un EV9. Mais je le ferais quand même.

Depuis que nous avons pris livraison de notre Panthera métal EV9 Land AWD, nous avons parcouru plus de 2 750 km, et il nous reste encore quelques belles balades à faire avant qu’il ne retourne à ses propriétaires légitimes. En regardant la grande Kia, on pourrait croire qu’elle a 10 fois plus de kilomètres au compteur.

La vie avec quatre enfants n’est pas de tout repos, c’est le moins que l’on puisse dire. L’un d’entre eux est la disposition des sièges : les quatre enfants veulent s’asseoir dans la troisième rangée. Et leur vie est irrémédiablement gâchée si ce n’est pas leur tour. Le problème, c’est que le Land AWD sans l’ensemble Premium dispose d’une banquette à la troisième rangée, alors que les sièges Captain sont livrés avec lui. Et alors ? Les enfants n’hésitent pas à enjamber la banquette pour passer en premier à l’arrière. De plus, les occupants de la troisième rangée aiment déployer la section à 40 % pour sortir de l’arrière pendant que quelqu’un est encore assis… Ah, les enfants…

Pour cette raison, l’ensemble Premium 2024 est impératif, car il comprend les sièges pour 6 passagers, le double toit ouvrant, et les petits phares cubiques très cool. Malheureusement, pour 2025, Kia a modifié les groupes optionnels et séparé le toit ouvrant et les sièges Captain. Pire encore, les deux options ne peuvent pas être combinées.

La puissance et l’autonomie

La EV9 à traction intégrale offre un couple stupéfiant de 516 lb-pi qui, en termes clairs, est addictif et rend pratiquement obsolètes tous les équivalents à moteur à combustion interne. Dépasser et accélérer est littéralement un jeu d’enfant et, plus important encore, les enfants adorent la poussée.

L’autonomie est exceptionnelle. Avec une distance estimée à 451 km pour une charge complète, peu d’excursions d’une journée sont hors de portée. La plupart des matins, avec une charge complète, l’EV9 affichait plus de 500 km d’autonomie disponible en mode normal (plus de 530 km en mode éco), ce qui doit être considéré comme plus que suffisant, même pour ceux qui souffrent d’anxiété liée à l’autonomie.

Sur la route, lorsqu’elle a besoin d’être rechargée, la Kia EV9 2024 est également à la hauteur. Capable d’absorber jusqu’à 350 kW à la fois, moins de 20 minutes sont nécessaires pour passer d’un état de charge de 20 à 80 % — un laps de temps idéal pour une pause casse-croûte et pipi. Oui, ces chargeurs sont rares, j’en conviens.

Sur un chargeur de 180 kW, l’EV9 a avalé 60 kWh en moins de 27 minutes — mon erreur a été de sous-estimer le chargeur, car la grosse Kia affichait un état de charge de 91 %. En d’autres termes, j’aurais dû arrêter de charger environ 10 minutes plus tôt. Ce même jour, nous avons parcouru près de 375 km avant de nous arrêter — nous aurions facilement pu rentrer à la maison (il ne restait que 60 km à parcourir), car l’EV9 affichait encore plus de 30 % dans le réservoir.

À la maison, sur mon chargeur Flo X5, lui et l’EV9 s’entendent à merveille. Malgré la puissance modeste du X5 (jusqu’à 7,2 kW, contre 12 kW pour le nouveau X6) et un état de charge d’environ 20 %, la grande Kia est toujours prête à partir le matin avec un plein d’énergie. Jusqu’à présent, toutes les expériences de charge, y compris sur un chargeur public de niveau 2, ont été parfaites.

Points forts et points faibles

Outre la puissance et l’autonomie mentionnées ci-dessus, les points forts sont l’aménagement général de l’habitacle, le nombre incroyable d’équipements inclus pour 64 995 $, sans oublier le confort et le silence de l’habitacle. Pour l’essentiel, j’ai acquis la conviction que, même avec le nombre d’abus qu’il subit, l’intérieur pourrait résister à l’épreuve du temps.

Cela dit, la Kia EV9 est pleine de rappels qui montrent que ce n’est pas forcément le cas. La grande console centrale avant tremble considérablement, au point que les clés, les téléphones, les boissons, etc., se mettent à trembler et à s’entrechoquer. Les clés et les boissons contenant des glaçons ont particulièrement tendance à faire du bruit.

Un autre problème concerne la relation entre la clé et le véhicule. Sans raison apparente, les poignées de porte s’ouvrent ou ne s’ouvrent pas lorsque la clé est à proximité. Il en va de même pour le hayon : il peut s’ouvrir ou non même si je me tiens derrière lui pendant une minute. Les poignées de porte elles-mêmes sont également capricieuses. Je soupçonne que les poignées, lorsqu’elles se déploient, s’accrochent au loquet pour fonctionner. Le plus souvent, il faut tirer deux, voire trois fois sur les poignées pour ouvrir la porte, peut-être parce que le loquet ne s’est pas complètement enclenché…

La qualité de roulement est le plus grand défaut de ce véhicule, mais il ne s’agit pas d’une gaffe fatale. Les amortisseurs et les ressorts aux quatre coins ont du mal à gérer le poids considérable de 5 650 livres de l’EV9. Parfois, et en fonction du revêtement, l’avant est trop impitoyable, tandis que l’arrière est trop indulgent. Cela se traduit par une conduite maladroitement flottante, car le système multibras arrière tente de minimiser le débattement entre la compression et la détente. En bref, la conduite n’est pas idéalement réglée.

Près de la conclusion

Bien qu’il ne me reste que quelques semaines avec l’EV9, j’en suis venu à réaliser que mon prochain véhicule familial devra être un VE. Comme il n’y a très peu d’offres abordables, voire aucune, dans le segment des véhicules électriques intermédiaires à trois rangées, la grosse Kia est le choix de prédilection des familles nombreuses ou de ceux qui ont besoin de plus d’espace pour leur équipement.

Enfin, j’ai hâte de calculer la consommation d’énergie de l’EV9 au cours de la période d’essai. Je publierai mes conclusions dans le chapitre final d’ici quelques semaines.