Essai Honda CR-V Touring Hybride 2023 : la question à 5 000 $

Le prix de base du Honda CR-V Touring Hybride 2023 est de 48 890 $.

Le VUS compact troque son moteur thermique turbo pour un bloc à cycle Atkinson jumelé à une paire de moteurs électriques et une batterie.

Le CR-V Hybride n’est pas un champion de l’économie de carburant.

Voilà, c’est maintenant chose faite : Honda vient officiellement d’entrer dans le créneau des VUS à motorisation hybride. Du moins, c’est le cas au Canada où le CR-V Hybride fait son apparition pour la première fois dans les salles de montre de la marque. Au sud de notre frontière, nos voisins ont pu goûter au VUS électrifié avant nous, la génération précédente qui a été offerte avec un groupe motopropulseur semblable à partir de 2020.

Honda vient donc s’attaquer à des modèles comme le Toyota RAV4, le Hyundai Tucson et le Kia Sportage, sans oublier le seul représentant américain au sein de cette liste, le Ford Escape. Au moment d’écrire ces lignes, aucun autre modèle n’est offert avec un petit moteur électrique pour soutenir le bloc thermique et… un bloc de batteries bien entendu!

L’ennui, c’est que les stratèges de Honda limitent l’accès à leur VUS le plus écoénergétique, puisqu’il faut accepter de débourser plus de 50 000 $ (48 890 $ avant les frais et les taxes) pour repartir au volant du CR-V le moins gourmand à la pompe. En effet, le CR-V Hybride est exclusivement habillé de l’écusson Touring, soit celui qu’on appose aux flancs des livrées les plus équipées de la marque. Pour mieux comprendre à quel point le CR-V Hybride est dispendieux dans son groupe de multisegments de taille compacte, sachez que le RAV4 LE AWD 2023 commande la somme de 34 850 $ avant les frais et les taxes en vigueur. C’est vrai que l’édition LE du Toyota est moins nantie que le CR-V Touring, mais quand même, une livrée un peu plus abordable du CR-V n’aurait pas fait de mal au nord du 49e parallèle.

Pourtant, la nouvelle berline Accord dévoilée un peu plus tôt en novembre sera disponible avec la motorisation hybride dans au moins deux livrées. Espérons seulement que le constructeur saura corriger le tir, car les consommateurs pourraient bien être tentés d’aller voir ailleurs, et ce, simplement à cause du prix trop élevé du nouveau VUS compact de Honda.

La discrétion avant tout

On a pu découvrir la nouvelle ligne de pensée en ce qui a trait au design des plus récentes créations de la marque dans les derniers mois. Le CR-V, le HR-V et même le Pilot ont tous été renouvelés d’un bout à l’autre, tandis que la berline Accord ne fait que confirmer la nouvelle approche plus sophistiquée de la division nipponne.

S’il est permis de critiquer le conservatisme de la silhouette du CR-V, il faut tout de même se rappeler que le CR-V est LE modèle le plus vendu de la marque en Amérique du Nord. Honda n’a donc pas droit à l’erreur lorsqu’est venu le temps de redessiner un véhicule aussi populaire. La bonne nouvelle, c’est que cette nouvelle génération du VUS est facilement reconnaissable.

En revanche, il est tout de même curieux que cette livrée Touring – et hybride – soit si peu différente des autres versions de l’utilitaire. En effet, outre la présence de l’écusson Touring, l’utilitaire se contente d’un petit écusson bleu H-Y-B-R-I-D du côté gauche du hayon, tandis qu’à l’avant, la portion inférieure du bouclier est habillée de ces deux « trapèzes » argentés. Voilà, c’est tout : le CR-V Hybride n’en fait pas plus pour attirer les regards des consommateurs intéressés par la manne électrifiée. Remarquez, pour certains, cette discrétion est appréciée.

Qu’y a-t-il sous le capot?

Depuis l’année-modèle 2017, le Honda CR-V nous est offert avec un moteur 4-cylindres turbo de 1,5-litre de cylindrée, le moulin de 190 chevaux et 179 lb-pi qui travaille de concert avec une boîte de vitesses à variation continue. Le rouage intégral, quant à lui, est étendu à toutes les livrées du modèle, sauf celle de base. D’ailleurs, la nouvelle mouture du VUS conserve cette configuration pour la majorité des livrées du modèle 2023.

Toutefois, au sommet de la pyramide, on retrouve cette motorisation hybride qui jumelle un 4-cylindres à cycle Atkinson de 2,0-litres de cylindrée à un système hybride de quatrième génération qui fait appel à une paire de moteurs électriques boulonnés côte à côte, ce qui, aux dires de la marque, permet d’intégrer un moteur plus volumineux sous le capot, ce qui a aussi une incidence sur le couple optimal. Par rapport au CR-V Hybride commercialisé aux États-Unis depuis 2020, la puissance est en croissance de 3 chevaux (pour un total de 204) et le couple gagne 15 lb-pi (pour un total de 247).

À première vue, ces statistiques ne sont pas vraiment impressionnantes, le CR-V qui est le VUS le moins puissant de la catégorie derrière le Ford Escape. Bref, les consommateurs ne se précipiteront certainement pas chez Honda pour le potentiel de performance qui se dégage de ce compartiment moteur.

Et au volant alors?

Pour ceux et celles qui n’ont pas suivi l’actualité automobile des derniers mois, tout ou presque a été dit sur la nouvelle disposition des commandes à bord des modèles Honda récents. Cette planche de bord très linéaire a été installée dans la majorité des nouveaux modèles Honda et le CR-V ne fait pas exception à la règle. D’un point de vue personnel, j’aime cette nouvelle direction que prend le constructeur. La planche de bord est simple, élégante et facile d’utilisation.

Bref, au-delà des graphiques d’efficacité qui se greffent à cette livrée hybride, le CR-V Touring est aussi bien ficelé que ses pairs à moteur thermique. S’il règne une atmosphère de qualité à l’intérieur du nouveau venu, il n’en demeure pas moins que ce CR-V, malgré son équipement complet, n’a pas l’habitacle d’un VUS de 50 000 $. Certes, on pourrait débattre assez longtemps sur la pertinence d’acquérir un modèle générique richement équipé ou un modèle de luxe avec un équipement plus limité. Mais, pour l’impression de qualité quasi-luxueuse qu’on retrouve notamment à bord d’un Mitsubishi Outlander par exemple, le CR-V Touring n’en fait pas assez pour impressionner la galerie.

Heureusement, le comportement routier de la version hybride déçoit moins que le prix demandé, quoique pour les accélérations, il serait intéressant de tester le rendement du CR-V face à ses rivaux directs. Remarquez, pour l’acheteur type, cette donnée importe peu. C’est à la pompe qu’un VUS hybride doit performer et à ce compte, le CR-V est (encore) à la remorque du segment. Les chiffres officiels de Honda annoncent une moyenne de 6,0 L/100 km en ville et 6,9 L/100 km sur la route, avec une moyenne de 6,4 L/100 km, mais pour y arriver, il faut constamment rouler en mode Econ et être très doux avec la pédale de droite.

Dans les faits, il est plus juste de parler d’une moyenne de consommation oscillant aux alentours des 8,5 L/100 km, un résultat noble, mais pas tout à fait en ligne avec les prédictions du constructeur. D’ailleurs, les rivaux du CR-V électrifié sont capables de mieux dans des conditions similaires. Je dois tout de même mentionner qu’une plus importante portion de mon essai a été réalisée sur l’autoroute à des vitesses ne dépassant pas le cap des 120 km/h et que la température extérieure était hivernale (-5°C en moyenne), mais pas glaciale. Un peu plus de ville et le résultat aurait certainement été plus bas.

Si la performance du CR-V Hybride déçoit en matière de consommation de carburant, il se reprend plutôt bien au volant, le multisegment qui offre une direction très légère et facile à manier en ville. Ce n’est pas aussi « connecté » que dans la Civic Type R, mais ce n’est pas la vocation du VUS compact.

La suspension calibrée pour le confort est suffisamment ferme pour donner au véhicule une tenue de route saine, mais aucunement sportive. Quant à cette puissance un peu juste du groupe motopropulseur, il faut sélectionner le mode de conduite Sport pour vraiment sentir les 204 chevaux. En fait, c’est en ville que le CR-V fait beaucoup mieux avec ses moteurs électriques qui donnent cette petite poussée lors des départs arrêtés. Bien entendu, la boîte CVT fait révolutionner le moteur thermique lorsqu’on appuie plus fort sur l’accélérateur, mais ce n’est pas trop désagréable, l’unité de Honda qui travaille bien.

Le verdict

Le Honda CR-V Hybride 2023 n’est pas un véhicule à déconseiller, parce que l’expérience de conduite est celle qu’on attend d’un VUS compact et richement équipé, mais le tarif demandé est simplement trop élevé pour rivaliser équitablement avec les autres VUS hybrides en 2023.

C’est comme si les stratèges de la marque ne voulaient pas vendre cette nouvelle version du véhicule le plus vendu de Honda au pays. On le sait, Honda se dirige comme plusieurs autres divisions automobiles vers un avenir purement électrique, mais quand même, il serait intéressant que la technologie hybride soit distribuée à plus grande échelle… et pas seulement pour les budgets plus élevés!