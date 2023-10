Essai de pneus Yokohama Geolandar A/T G015 : Le pneu tout-terrain polyvalent

Yokohama, une marque riche d’un siècle d’histoire, nous présente le Geolandar A/T G015, un pneu qui promet de répondre à vos besoins de conduite, que vous rouliez sur des autoroutes ou sur des pistes caillouteuses, que vous soyez chargé ou non.

Parmi les nombreuses raisons de choisir le Geolandar A/T G015, il y a le mélange unique d’huile d’orange de Yokohama, associé à une bande de roulement innovante, qui offre une maniabilité et une adhérence exceptionnelles, garantissant une traction optimale en toutes saisons. Bien que n’importe quel pneu puisse être utilisé dans des conditions de conduite idéales, nous avons décidé de mettre ce pneu à l’épreuve en hiver.

Entrons dans le vif du sujet et voyons comment ces merveilles de caoutchouc se sont comportées sur un GMC Sierra 1500 2018.

Le cheval et ses sabots

Nous avons monté les pneus Geolandar A/T G015 sur un robuste GMC Sierra 1500 2018. Comme vous pouvez le voir sur les images de la galerie, l’arrière de ce pick-up est recouvert d’une boite (d’une couleur non assortie) non pas parce que c’est cool, mais parce qu’il y a toujours des outils, du matériel de pêche et de chasse à l’arrière. Le poids supplémentaire peut mettre à rude épreuve les pneus, mais les pneus Geolandar A/T G015 de 265/65R18 se sont très bien comportés. Le camion a été testé sur toutes sortes de routes, des autoroutes aux chemins glacés, et après avoir parcouru quelques milliers de kilomètres, voici le bilan.

Performances sur route

Sur les autoroutes et dans les rues de la ville, les Yokohama sont plutôt agréables. Ils se sont avérés moins confortables et moins silencieux que les pneus Nokian Outpost testés précédemment. Malgré cela, ils ont assuré une expérience généralement tranquille dans l’habitacle, en maintenant le bourdonnement et les vibrations à des niveaux acceptables. En ce qui concerne la tenue de route, les pneus Geolandar A/T G015 correspondent parfaitement au niveau de performance prévue pour la Sierra.

Hors-piste léger

Si vous décidez de vous aventurer hors des sentiers battus, ces pneus ne vous décevront pas. Bien qu’ils ne soient pas conçus pour les descentes de rochers extrêmes ou la boue, ils s’acquitteront des tâches hors route légères comme un champion. Sentiers, gravier ou routes enneigées, le Geolandar A/T G015 peut s’y attaquer avec un aplomb raisonnable. La plupart des routes rocailleuses recouvertes de neige n’ont posé aucun problème grâce aux rainures Edgetec et aux flancs robustes.

Capacité de remorquage et de charge

Si vous tirez un bateau ou une remorque, ces pneus peuvent supporter la charge. La solidité de leurs flancs assure la stabilité pendant le remorquage, ce qui vous donne une confiance supplémentaire. Comme indiqué, ce camion est toujours chargé, mais la construction Endurocore du pneu est optimisée pour une durabilité accrue sur les véhicules qui transportent de l’équipement lourd constamment.

Adhérence et traction

Tout au long du test, le composé Enduro du Geolandar A/T G015 et ses triples lamelles 3D ont empêché la neige et l’eau d’entraver la progression. La résistance à l’aquaplanage démontrée par les Yoko est rassurante grâce aux rainures circonférentielles, ce qui en fait des compagnons fiables pour les jours de pluie imprévisibles ou dans des conditions de neige abondante.

Il est important de noter que les Yokohama offrent une stabilité rassurante sur les longs trajets routiers, de la ville à la maison de campagne. Le fait que le Geolandar A/T G015s porte également le symbole du flocon de neige de montagne signifie que le composé reste flexible même par temps froid.

Un pneu digne de ce nom

Bien que l’adhérence et la traction soient remarquables, un peu plus d’agressivité dans le dessin de la bande de roulement aurait été la bienvenue — il s’agit là d’une opinion très personnelle. Néanmoins, lorsque vous êtes à la recherche d’un pneu tout-terrain, vous adhérez également à l’esthétique — le Geolandar A/T G015 manque quelque peu de cet attrait pour les mauvais garçons.

Cependant, dans le vaste paysage des pneus tout-terrain, ce pneu Yokohama s’impose de lui-même. Il s’agit d’un pneu à tout faire avec un minimum de compromis, offrant une performance digne de ce nom dans diverses conditions de conduite. Lorsqu’il s’agit de fiabilité, de capacités toutes saisons et tout-terrain, il est difficile de trouver à redire.