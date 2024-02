En route vers une diversification des véhicules électriques

S’il est vrai que les multisegments électriques sont populaires, ce type de véhicules ne convient certainement pas à tous les consommateurs. L’un à la suite de l’autre sont débarqués sur le marché les Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID.4, Kia EV6, Toyota bZ4X, Subaru Solterra et Nissan Ariya. Bien qu’ils soient différents dans leur approche, leur format, leur vocation et leur autonomie sont toutefois similaires pour la plupart d’entre eux.

Plus de camionnettes électriques à venir

Chaque année au pays, les camionnettes à essence se trouvent toujours bien haut dans le palmarès des véhicules les plus vendus. On comprend donc les manufacturiers automobiles de s’intéresser à la camionnette électrique puisqu’elle représente un important marché en devenir. Or, pour le moment, l’offre de ce type de véhicule est réduite. En effet, on ne compte à présent que le Ford F-150 Lightning ainsi que le Rivian R1T.

Le Ford F-150 Lightining est offert à partir de 61 395 $ pour une version Pro. En optant pour la batterie à autonomie prolongée, l’autonomie s’élève à 515 kilomètres. Conçu notamment pour le travail, il est en mesure de remorquer une charge allant jusqu’à 10 000 livres.

Dans le second cas, il s’agit d’une camionnette qui est mise de l’avant comme un véhicule d’aventure et de plein air plutôt que comme un outil de travail. Son prix d’entrée est établi à 105 000 $ pour le Canada. On comprend donc qu’il ne convient pas à toutes les bourses.

Cela étant dit, bien d’autres manufacturiers automobiles ont annoncé leurs intentions de développer le marché de la camionnette électrique et ont dévoilé des véhicules prototypes. C’est le cas de General Motors avec les Silverado EV et GMC Sierra EV qui tardent à arriver ainsi que de Stellantis qui proposera des technologies distinctes avec les Ram 1500 REV et Ramcharger REx. De son côté, le constructeur vietnamien VinFast a levé le voile sur une camionnette hautement futuriste, le Wild, dans le cadre du salon Consumer Electronics Show en janvier dernier. On ne peut passer sous silence le flamboyant Tesla Cybertruck.

Un plus grand choix de grands VUS

Une part des consommateurs a besoin d’un véhicule pouvant accueillir plus de cinq occupants. Si certaines minifourgonnettes électrifiées comme les Toyota Sienna hybride et Chrysler Pacifica hybride rechargeable comptent sur un certain nombre d’adeptes, une poignée d’entre eux désirent faire le saut vers le 100 % électrique. Pour l’heure, l’offre est définitivement réduite. À l’exception du Tesla Model X dont le prix de base frise les 110 000 $, les grands véhicules à vocation familiale se font plutôt rares dans le secteur de l’électrique. En revanche, vous serez certainement heureux d’apprendre que Kia débarque en ce moment avec l’EV9. Il s’agit d’un VUS intermédiaire à trois rangées dont le format et la vocation s’apparentent à celui du Kia Telluride, par exemple. Il promet une autonomie de 489 kilomètres. Son prix de départ est de 63 162 $. Il est ainsi éligible aux crédits gouvernementaux.

Chez Volkswagen, la minifourgonnette ID.Buzz est attendue pour bientôt. Du côté de VinFast, le VF 9 ne devrait pas tarder à arriver.

Les petits véhicules électriques sont de moins en moins nombreux

Tous les consommateurs n’ont pas besoin d’un grand véhicule. Qu’il soit électrique ou non. Pour des contraintes d’espace ou tout simplement par choix personnel, certains d’entre eux préfèrent les véhicules de plus petit format. Malheureusement, dans le domaine de l’électrique, ils tendent à se faire de moins en moins nombreux au profit des plus grands véhicules qui sont souvent vendus plus chers et qui sont plus profitables pour les fabricants. Au terme de l’année 2023, on a dit au revoir à la Kia Soul EV ainsi qu’au duo de Chevrolet Bolt EV et EUV. On se rappellera qu’on avait annoncé son retrait définitif avant de revenir sur la question puis d’affirmer qu’elle serait éventuellement de retour. Mais on n’en sait pas plus.

Autrement, parmi les petits véhicules électriques, il reste la Mini Cooper SE ainsi que le Mazda MX-30. D’un point de vue réaliste, ces véhicules sont peu intéressants dans leur ensemble. Dans le portfolio de VinFast, on remarque la présence du VF 6. Bien que sa commercialisation demeure incertaine en Amérique du Nord, ce petit véhicule électrique nous semble prometteur.

En somme, on assiste actuellement à la démocratisation de l’automobile électrique. Petit à petit, le mouvement électrique s’étendra dans de nouveaux segments de véhicules.