Elon Musk affirme sa position contre le syndicat United Auto Workers

Elon Musk s’oppose aux travailleurs de l’UAW

Musk prétend que les exigences des travailleurs ruineraient les constructeurs automobiles.

Tesla fait actuellement face à des violations du droit du travail.

Le PDG connu pour être anti-syndicat, Elon Musk, critique ouvertement le syndicat United Auto Workers. Le PDG de Tesla a déclaré que les revendications de l’UAW pour ses travailleurs pousseraient les trois grands constructeurs automobiles à la faillite.

Musk a déclaré que les demandes du syndicat feraient « rapidement sombrer GM, Ford et Chrysler dans la faillite » (source : Bloomberg).

Ces remarques surviennent alors que le président Joe Biden soutient les revendications du syndicat, qui comprennent des augmentations de salaire de 36 %. Cette demande vise à augmenter les salaires qui ont été réduits pendant la récession de 2008, alors que les bénéfices des constructeurs automobiles ont explosé.

Il n’est pas surprenant que Musk soit contre les revendications de l’UAW. Les entreprises du milliardaire sont depuis longtemps accusées de violations des droits du travail. Une tentative en 2017 d’organiser l’usine Tesla de Fremont a abouti à ce qu’une commission du Labor Board des États-Unis conclue que la société avait à plusieurs reprises violé les lois fédérales du travail, notamment en « interrogeant de manière coercitive » les partisans et en licenciant un militant syndical.

Une usine Tesla à Buffalo a été accusée de licencier des dizaines de travailleurs en réponse à une campagne syndicale. Musk a également publié de nombreux messages contre le syndicalisme au fil des ans sur X et d’autres sites.

Si l’UAW parvient à s’approcher de ses revendications avec Stellantis, Ford et GM, cela pourrait soudainement devenir beaucoup plus attrayant pour les travailleurs de Tesla à travers les États-Unis. Cela pourrait entraîner des coûts plus élevés et des salaires plus équitables pour le constructeur de voitures électriques, qui continue d’augmenter ses ventes et sa production.

Une grève prolongée pourrait entraîner des pénuries de nouveaux multisegments et camionnettes. Cela pourrait augmenter les prix, qui avaient enfin commencé à baisser après les pénuries de la chaîne d’approvisionnement au cours des dernières années. Cette évolution qui pourrait bénéficier aux concurrents.