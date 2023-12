Electrify Canada adopte un modèle de tarification au kilowattheure

Electrify Canada annonce une structure de tarification novatrice, propre à chaque station, basée sur les kilowattheures (kWh). Cette initiative, qui devrait être opérationnelle à partir du 9 janvier 2024, constitue une méthode de facturation plus équitable et plus claire pour les utilisateurs de VE à l’échelle nationale.

Cette approche de la recharge des VE est une réponse à la demande croissante d’équité et de transparence dans l’industrie des véhicules électriques. Avec la nouvelle tarification d’Electrify Canada basée sur les kWh, les conducteurs seront facturés uniquement pour l’électricité consommée pendant la recharge, plutôt que pour la durée de la recharge. Cette méthode s’harmonise parfaitement avec les récents ajustements réglementaires, permettant une tarification basée sur l’énergie dans les stations de recharge rapide à courant continu compatible.

Robert Barrosa, président et chef de la direction d’Electrify Canada et d’Electrify America, souligne l’importance de ce changement : « Les propriétaires de véhicules électriques apprécient la simplicité de la tarification au kilowattheure. Elle leur permet de payer précisément l’énergie utilisée pour alimenter leurs VE. Nous sommes ravis d’introduire une structure de facturation plus simple et plus équitable dans l’ensemble du réseau d’Electrify Canada.

S’adaptant à la dynamique des marchés locaux, la transition vers des tarifs propres aux stations variera selon l’emplacement, reflétant les efforts d’Electrify Canada pour maintenir un service de haute qualité à l’échelle nationale. Ce changement n’est pas seulement une modification de la facturation, mais une démarche stratégique visant à s’adapter aux divers marchés de l’énergie à travers le Canada.

De plus, Electrify Canada continue d’offrir de la valeur à ses clients grâce à l’abonnement Pass+. En s’abonnant pour un montant mensuel de 7 $, les clients peuvent bénéficier d’un rabais de 20 % sur les coûts de recharge (à l’exclusion des frais de marche à vide) dans l’ensemble du réseau.

La façon la plus efficace pour les conducteurs de VE de profiter de ces nouveaux tarifs concurrentiels est d’utiliser l’application mobile d’Electrify Canada. Cette application est une solution à guichet unique qui permet aux utilisateurs de localiser les stations de recharge, de consulter les tarifs spécifiques des stations, de vérifier la disponibilité des chargeurs, d’initier et de surveiller leurs sessions de recharge.

Le passage d’Electrify Canada à la tarification au kWh est plus qu’un simple changement dans la facturation — il favorise un avenir plus durable, plus transparent et plus convivial pour la recharge des VE. Pour obtenir des renseignements détaillés sur la tarification, les clients sont invités à utiliser l’application mobile d’Electrify Canada.