E-Legend va de l’avant avec l’EL1, évoquant l’emblématique voiture de rallye d’Audi

E-Legend, une entreprise automobile allemande, fait d’importants progrès avec sa voiture électrique EL1, conçue comme un hommage moderne à la célèbre Audi Sport Quattro S1. Deux ans après avoir dévoilé leur projet ambitieux, la société a réussi à intégrer des éléments de design rappelant l’emblématique voiture de rallye du Groupe B dans leur coupé alimenté à l’électricité. Ces caractéristiques ont été mises à jour avec des touches modernes, notamment un panneau de verre distinctif en forme de conduit NACA sur le toit.

Des tests récents effectués avec la monocoque en fibre de carbone de la voiture sur un aérodrome ont démontré son potentiel, les performances atteignant ou surpassant les objectifs initiaux. L’EL1 promet une puissance remarquable de 805 chevaux et un couple de 848 lb-pi, grâce à ses trois moteurs électriques. On s’attend à ce que la voiture accélère de 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes et atteigne une vitesse maximale de 299 km/h.

L’Audi Sport Quattro S1, que l’EL1 d’E-Legend cherche à émuler, était renommée pour avoir remporté deux titres WRC au début des années 1980. Bien que la variante S1 soit particulièrement notable, elle n’a remporté qu’une seule victoire en rallye. Le choix d’E-Legend de recréer ce modèle spécifique pourrait être influencé par les liens familiaux du fondateur avec Audi à cette époque.

Bien que le prototype produise actuellement 604 chevaux, des ajustements sont en cours pour atteindre les performances projetées. La version finale devrait distribuer la puissance de manière plus efficace par l’intérim des moteurs avant et arrière. Des modifications de la capacité de la batterie et du poids à vide ont été apportées depuis l’annonce des spécifications initiales, la voiture devant désormais peser 3 950 livres.

Prévue pour une grande révélation lors de la Monterey Car Week de 2024, E-Legend envisage une production limitée de 30 unités EL1, chacune au prix de 949 000 $ US. Ces voitures offriront des intérieurs luxueux et des équipements modernes, dont des vitres électriques et une caméra de recul. À mesure qu’E-Legend avance avec l’EL1, l’entreprise évoque un futur projet nommé EL2, poursuivant leur mission de ressusciter les légendes du rallye.