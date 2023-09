Du nouveau pour le Mazda CX-30 en 2024

Le moteur de base de 2,0-litres de cylindrée n’est plus offert.

Le rouage intégral est de série.

Une nouvelle livrée Suna se greffe à la gamme.

Lancé pour l’année-modèle 2020, le plus petit multisegment commercialisé par Mazda – depuis le retrait du CX-3 l’an dernier – reçoit enfin quelques modifications qui le rendront plus attrayant auprès des automobilistes à la recherche d’un véhicule pratique, amusant à conduite et même doté d’un design assez réussi.

Pour 2024, le Mazda CX-30 continue sa route avec cinq livrées disponibles : GX, GS, GT, GT Turbo et Suna, une nouvelle appellation au sein de la gamme. La plus grande amélioration se trouve toutefois sous le capot du véhicule utilitaire. En effet, le moteur de base, un 4-cylindres de 2,0-litres de cylindrée, ne fait plus partie des options.

C’est donc de dire que le Mazda CX-30 GX le plus abordable (à un PDSF de 28 150 $) sort de l’usine avec le bloc de 2,5-litres et ses 191 chevaux en puissance et 186 lb-pi de couple. De plus, le rouage intégral i-Activ est dorénavant livré de série pour bonifier la motricité du multisegment. Quant à sa boîte de vitesses automatique à six rapports, elle demeure en place, et ce, même si Mazda offre depuis l’arrivée du gros CX-90 et cette unité à huit vitesses.

En entrée de gamme, le CX-30 GX profite aussi des dispositifs de sécurité i-Activsense qui comprend notamment la surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal à l’arrière. À l’intérieur, l’élégante planche de bord conserve le « petit » écran central tactile d’une taille de 8,8 pouces, les systèmes CarPlay et Android Auto (les deux avec câble), une chaîne audio à huit haut-parleurs et un autre écran d’information de sept pouces, logé derrière le volant.

Le bouton-démarreur, le système d’accès sans clé, les sièges en tissu noir, la caméra de recul, le système de climatisation, le frein de stationnement électronique et les fenêtres électriques complètent le tour d’horizon de cette version de base. La livrée GX se reconnaîtra par ses jantes de 16 pouces.

Le CX-30 GS (PDSF de 31 450 $) devient bien entendu avec plus d’équipement monté à bord. Les autres dispositifs de sécurité de la suite i-Activsense sont intégrés (régulateur de vitesse intelligent avec fonction de conduite en ville, assistance au freinage en ville intelligent à l’avant, détection des piétons (à l’avant), avertissement de sortie de voie avec assistance au maintien dans la voie, contrôle des feux de route, alerte d’attention).

La climatisation bizone, le volant chauffant, les rétroviseurs extérieurs chauffants et l’accoudoir central avec porte-gobelets à l’arrière viennent agrémenter le reste de la fiche technique du CX-30. Il est également possible de commander un Ensemble de luxe en option (qui fait osciller le PDSF à 33 650 $) qui troque l’écran de 8,8 po pour un nouvel écran de 10,25 po, mais ce n’est pas tout. En effet, de nouvelles garnitures en similicuir, un siège conducteur à réglage électrique, un rétroviseur latéral à atténuation automatique et bien plus encore.

Le niveau suivant s’appelle GT (37 550 $) et se distingue principalement par ses sabots de 18 pouces, mais aussi par ses sièges en cuir. Mais, la chaîne audio à douze haut-parleurs de la firme Bose, la radio satellite SiriusXM, l’affichage tête haute, la navigation intégrée, des palettes derrière le volant, un système d’éclairage avant adaptatif sont parmi les équipements greffés au véhicule.

Le système d’aide à la conduite de niveau 2 vient également aider le conducteur avec ses dispositifs améliorés, tandis que des ports USB-C et les versions sans fil d’Apple CarPlay et Android Auto s’ajoutent également.

Vient ensuite le niveau GT Turbo (39 950 $) qui vient dynamiser le véhicule avec son bloc 4-cylindres turbo de 2,5-litres d’une puissance de 250 chevaux et un couple de 320 lb-pi.

Quant à cette nouvelle édition Suna (40 700 $), elle se démarque par sa couleur de carrosserie sable de zircon et ces touches distinctives noires à l’extérieur. Dans l’habitacle, la sellerie avec suède noir et le similicuir couleur terre cuite complètent le tour du propriétaire.