Dodge donne un aperçu de la future Charger

Le constructeur a publié quelques images de la future voiture sur sa page Facebook.

Les images sont quelque peu obscurcies, mais ce modèle semble généralement similaire au concept Charger Daytona SRT.

La version de production devrait être lancée plus tard cette année.

Plus tôt dans la journée, Dodge a publié sur sa page Facebook quelques photos de la prochaine génération de la Charger, dans le cadre d’un avant-goût surprise.

La nouvelle génération du muscle car du constructeur devrait être lancée dans le courant de l’année et il semble qu’elle partagera l’essentiel de son design avec le concept Charger Daytona SRT qui a été présenté à l’été 2022.

En effet, les images montrent plus de similitudes que de différences avec le concept, bien que la plupart d’entre elles soient légèrement obscurcies.

Cela signifie que le modèle de production présentera la même face avant d’inspiration rétro que le concept, qui utilise une mince ouverture rectangulaire pour abriter les phares, un pylône central et deux grands conduits qui canalisent l’air sous le bord supérieur du pare-chocs et par-dessus le capot. Ce design rappelle beaucoup l’aspect de la face avant de la Charger de 1969.

Plus bas sur le bouclier avant, on retrouve deux prises d’air verticales et une grande prise d’air horizontale déjà présentes sur le concept, ainsi qu’un splitter avant assez agressif.

Il est intéressant de noter que, comme le concept, le véhicule montré sur les dernières photos est un coupé à deux portes, ce qui signifie que Dodge pourrait en fait appeler le modèle de production Challenger, afin de conserver le nom Charger pour une éventuelle future berline.

Les principales différences entre le véhicule présenté et le concept Charger Daytona SRT sont les rétroviseurs latéraux de taille « normale » qui remplacent les éléments très fins du concept, et possiblement une ligne de toit plus haute, mais il ne s’agit peut-être que d’une question de perspective photo.

Alors que le concept était présenté comme un modèle entièrement électrique, Dodge a confirmé qu’il produirait à la fois des versions électriques et des versions à essence de son prochain muscle car, et il est difficile de dire laquelle est représentée ici.

Ce qui a été confirmé, c’est que le moteur Hemi V8 utilisé dans la génération actuelle sera retiré, laissant la place au nouveau six cylindres en ligne turbocompressé Hurricane sous le capot.

Les détails complets sur ce modèle sont attendus dans les prochains mois, la future Charger (ou Challenger) devant être dévoilée d’ici la fin de l’année 2024.

Source : Dodge (Facebook)