Dodge continuera d’offrir des moteurs à essence pour la prochaine génération de Charger

La prochaine Dodge Charger proposera à la fois des versions entièrement électriques et à essence, malgré les indications précédentes d’un avenir entièrement électrique. La version à essence utilisera le moteur six cylindres en ligne « Hurricane » à double turbo de 3,0 litres de Dodge.

Contrairement aux indications précédentes selon lesquelles Dodge pourrait se tourner entièrement vers les véhicules électriques, surtout après la présentation du concept électrique Charger Daytona SRT en 2022, The Drive a récemment confirmé que le géant automobile continuerait à proposer des options à essence. Plus précisément, la Dodge Charger à venir sera disponible en versions entièrement électrique et à essence. Cette variante à essence sera alimentée par le moteur six cylindres en ligne « Hurricane » à double turbo de 3,0 litres du constructeur. Cette révélation provient d’une source anonyme liée à l’un des fournisseurs de Dodge, celle-ci étant bien informée des plans de production.

L’initié a également révélé que la désignation officielle de la plateforme de la voiture est « LB » et qu’elle comportera le nouveau moteur six cylindres en ligne GME-T6 Hurricane en configurations à propulsion (RWD) et à traction intégrale (AWD). De plus, elle utilisera la transmission Stellantis Gen 4, qui est également introduite dans d’autres sites d’assemblage.

Étonnamment, malgré l’accent mis précédemment par Dodge sur la transition électrique, il semble que l’entreprise ait reconsidéré sa position, possiblement pour rivaliser avec d’autres acteurs majeurs du marché comme la Ford Mustang. Bien que la source confirme la présence du moteur six cylindres en ligne, qui offre actuellement 420 chevaux et 468 lb-pi de couple dans les véhicules Jeep, on spécule qu’une version haute performance pourrait également être introduite.

Les détails sur la conception finale de la Charger restent secrets, en particulier en ce qui concerne les différences entre les modèles à essence et électriques. Les deux versions seront produites à l’usine d’assemblage de Windsor au Canada, la reconversion étant apparemment déjà en cours. Il y a également une certaine ambiguïté concernant la convention de nomenclature pour les modèles Charger et Challenger, étant donné les récents concepts et les images divulguées sur le web.

Enfin, bien que le nouveau moteur six cylindres en ligne entièrement en aluminium promette une puissance impressionnante et soit attendu comme un favori parmi les passionnés d’automobile, il reste à voir s’il aura le même statut emblématique que le très apprécié V8 Hellcat de 6,2 litres. Avec cette décision, Dodge semble indiquer qu’ils ne sont pas tout à fait prêts à abandonner la combustion interne, pour le plus grand soulagement de nombreux amateurs d’automobiles.