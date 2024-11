Dodge accélère le lancement des modèles Charger SIXPACK à essence en raison de l’évolution de la demande du marché

Dodge avance de cinq mois le lancement de la Charger SIXPACK ICE en raison de facteurs liés à la réglementation et à la demande.

La position du président élu Trump sur les mandats relatifs aux VE pourrait influencer les stratégies des constructeurs automobiles sur le marché américain.

Les modèles Charger SIXPACK seront équipés de moteurs I-6 biturbo d’une puissance comprise entre 420 et 550 chevaux.

Dodge semble vouloir accélérer le lancement de ses modèles Charger SIXPACK à moteur à combustion interne, désormais attendus au début de l’été 2025, soit cinq mois plus tôt que le lancement initialement prévu à la fin de l’année 2025. Ce changement s’explique par l’intérêt marqué des consommateurs pour les voitures performantes à moteur à combustion, malgré l’attention portée par Dodge à sa gamme électrique Charger Daytona.

Selon certaines sources, la décision de Dodge est également motivée par l’intérêt des consommateurs pour les voitures à moteur à combustion. La décision de Dodge est également influencée par les changements attendus dans les priorités réglementaires américaines sous le président élu Donald Trump. La possibilité d’un assouplissement des obligations relatives aux véhicules électriques et d’une révision des politiques en matière d’émissions pourrait permettre aux constructeurs automobiles de donner la priorité aux véhicules à moteur à combustion interne. En conséquence, Dodge peut capitaliser sur la demande persistante des amateurs de voitures musclées, un groupe qui s’est montré réticent à l’égard des alternatives entièrement électriques.

La gamme Dodge Charger avait initialement été structurée pour un lancement progressif, en commençant par la Charger Daytona First Edition 2024 entièrement électrique. Les modèles Daytona devaient être lancés au premier trimestre 2025, et la Charger SIXPACK à moteur à combustion interne devait suivre plus tard dans l’année. Cependant, le climat actuel a incité Dodge à donner la priorité à ses modèles à moteur à combustion, en avançant la Charger SIXPACK.

Le nouveau calendrier de Dodge inclut les essais de production déjà en cours à l’usine d’assemblage de Windsor. Alors que les premiers véhicules d’essai sont terminés, les modèles pilotes commenceront à être produits en décembre, une étape cruciale pour garantir leur disponibilité d’ici l’été 2025.

Les modèles Charger SIXPACK seront équipés d’un moteur I-6 HURRICANE de 3,0 litres à double turbocompresseur, disponible en deux configurations. La version à deux portes à haut rendement (H/O) devrait produire jusqu’à 550 chevaux, tandis que la variante à quatre portes à rendement standard (S/O) développera 420 chevaux. Les modèles SIXPACK arboreront également un design rafraîchi avec la marque SIXPACK, une ouverture frontale en forme de fente pour le refroidissement du moteur, un capot à dôme électrique avec extracteur de chaleur et deux sorties d’échappement à l’arrière.

Parallèlement, Dodge serait en train de procéder à des mises à jour mineures de l’ingénierie et des composants de la Charger Daytona First Edition 2024, retardant légèrement sa sortie prévue en raison des ajustements en cours des composants de choc et des mises à jour logicielles. Les modèles Daytona sont encore en phase finale de développement, Dodge se préparant à proposer des options électriques et à moteur à combustion interne à une base de consommateurs variée.