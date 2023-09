Devriez-vous acheter une Volkswagen Jetta GLI 2023 ?

Le prix de la Jetta commence à 23 295 $ au Canada.

La Jetta GLI est une incroyable aubaine pour un véhicule compact sport à 33 095 $ au Canada.

L’année 2024 marque les 40 ans de la GLI et Volkswagen lancera une édition anniversaire.

Bien que je sois un grand fan de la Volkswagen Golf GTI, je n’en ai jamais possédé une — une histoire tragique pour une autre fois. Par contre, je possède une Volkswagen Jetta GTX 1992 (la version canadienne de la GLI) depuis 2001. La GLI est donc depuis longtemps une voiture chère à mon cœur, ce qui m’a permis d’être très critique.

Et par critique, ayant possédé un total de huit produits VW depuis le début du 21e siècle, je veux dire que j’ai ouvertement critiqué, et fait l’éloge, de nombreux véhicules du constructeur automobile au fil des ans.

Alors que j’étais avec la Jetta GLI 2023, j’ai réalisé que VW, comme la plupart des constructeurs automobiles, s’éloignait de sa base d’admirateurs dévoués en siphonnant les éléments qui les attiraient. J’étais loin de me douter à l’époque que le constructeur allemand était sur le point d’annoncer la fin de la transmission manuelle dans la GTI. Cette nouvelle faisait suite à la mort de la Golf quelques années plus tôt, précédée par l’annulation de la Golf Sportwagen. L’histoire récente montre que tout n’est pas rose pour les amateurs du groupe VW. Certes, la ID.GTI a été dévoilée à Munich, mais nous sommes tous d’accord pour dire que rien ne sera plus jamais comme avant.

À l’exception de la Jetta GLI qui, pour au moins une autre année-modèle, sera proposée avec une transmission manuelle et parée d’une finition « 40th Anniversary ». Pour 2023 et 2024, la grande compacte sportive haut de gamme sera identique, ce qui signifie que la question peut être posée pour les deux années-modèles : devriez-vous envisager d’acheter une Jetta GLI 2023 ou 2024 ?

Pourquoi vous devriez acheter une Volkswagen Jetta GLI 2023 :

– La Jetta GLI n’est peut-être qu’une traction avant et est visuellement plus discrète, mais elle remplace sans peine l’A3, qui se détaille 10 000 à 12 000 $ de plus.

– Le 4-cylindres turbocompressé de 2,0 litres de la GLI produit 228 ch et 258 lb-pi de couple, ce qui surpasse considérablement les chiffres de puissance de l’A3. La vitesse augmente rapidement et en douceur grâce au couple disponible.

– La GLI est proposée avec une brillante boîte manuelle à 6 rapports ou une boîte automatique DSG à 7 rapports. Toutes deux sont exemplaires et parfaitement adaptées à la voiture.

– La qualité de roulement est excellente. Peu de petites voitures sont aussi raffinées que la GLI. L’une des raisons en est le DCC (Dynamic Chassis Control) de série et ses amortisseurs réglables.

– Confortable, oui, mais la Jetta GLI se comporte toujours correctement, ou presque.

– L’habitacle est excessivement spacieux, et le coffre est plus spacieux que de nombreuses berlines compactes.

– L’équipement et la finition sont pour la plupart haut de gamme, ce qui convainc encore plus les acheteurs potentiels qu’il s’agit d’une voiture proche du haut de gamme.

– Pour son prix, la GLI est équipée de sièges en cuir chauffants, d’un système audio Beats, de jantes de 18 pouces, d’un différentiel avant à verrouillage XDS, d’un tableau de bord numérique de 10,25 pouces et de bien d’autres choses encore.

– Enfin, la GLI est étonnamment économe en carburant.

Pourquoi ne pas acheter une Volkswagen Jetta GLI :

– La Jetta MK7.5 n’est pas vraiment excitante à regarder. Même en version GLI, à l’exception de quelques éléments uniques, il est clair que la carrosserie de la voiture est destinée à plaire aux acheteurs potentiels « plus âgés ».

– Bien que confortable et capable d’épouser les courbes, la GLI n’est pas une pure compacte sportive. Elle n’excelle pas dans la sportivité et ne peut pas remplacer les Honda Civic Si et Subaru WRX qui sont prévues pour des objectifs spécifiques.

– Parce qu’elle est conçue comme une alternative aux petites voitures haut de gamme, elle a également été pensée pour des acheteurs potentiels plus âgés, plus proches de la quarantaine que de la vingtaine.

Conclusion :

La Volkswagen Jetta GLI n’est pas « spéciale » comme certaines de ses concurrentes, notamment la Honda Civic Si et la Subaru WRX. Contrairement à la GTI, la GLI n’a pas le statut de légende, ce qui a permis à Volkswagen de se concentrer sur un public plus large. C’est pourquoi la Hyundai Elantra N Line est plus excitante et plus impliquante à conduire.

Quoi qu’il en soit, la Volkswagen Jetta GLI 2023 et 2024 reste une très bonne voiture. Si le confort, le raffinement et une certaine puissance sont des priorités, la GLI est idéale. Si l’on désire une expérience de conduite, du feedback et un peu plus de brutalité, j’opterais pour une WRX qui demeure la compacte sportive par excellence.