Devriez-vous acheter une Subaru Forester 2023 ?

Comme nous le savons tous, la catégorie des VUS compacts se distingue par sa grande variété de choix. Il se trouve que c’est la catégorie la plus importante du pays avec le plus grand nombre d’alternatives, ce qui peut poser un problème pour les acheteurs novices de véhicules neufs. Ce qui est sûr, c’est qu’ils veulent un VUS. Et leur liste restreinte devrait contenir le Subaru Forester.

Les adversaires notables sont le Honda CR-V, le Hyundai Tucson, le Nissan Rogue, le Ford Escape et le Toyota RAV4, qui ne font qu’effleurer la surface de cette catégorie très peuplée. Dans ce kaléidoscope d’options, quelle est la place du Subaru Forester ?

Subaru est une marque connue pour ses moteurs boxer distinctifs et sa transmission intégrale symétrique, et elle a parcouru un long chemin depuis sa création. Tout au long de son histoire, Subaru a toujours proposé des véhicules qui privilégient la fonctionnalité, la durabilité et la sécurité. Parmi sa gamme de véhicules, le Subaru Forester est un concurrent de choix dans le segment des VUS compacts depuis des années, plus de 25 ans pour être plus précis.

En tant que pionnier du segment, mérite-t-il encore de l’attention ? Peut-il espérer rivaliser avec les VUS susmentionnés ? En bref, devriez-vous envisager d’en garer un dans votre allée ? Voici une plongée dans les avantages et les inconvénients du Subaru Forester 2023.

Pourquoi vous devriez acheter une Subaru Forester 2023 :

Un habitacle spacieux et convivial : En entrant dans le véhicule, vous êtes immédiatement accueilli par un habitacle spacieux et bien aménagé. Le Forester assure le confort du conducteur et des passagers, ce qui le rend parfait pour les longs trajets ou les déplacements quotidiens. Le grand coffre de 762 litres peut contenir tout ce qu’il faut pour une escapade de week-end ou pour se rendre à l’entraînement de hockey.

Sentiment de robustesse et de sécurité : L’engagement de Subaru en matière de sécurité est évident dans le Forester. Avec sa construction solide, grâce à son excellente plate-forme mondiale, et ses dispositifs de sécurité de pointe, vous pouvez conduire en toute confiance.

Un confort de conduite fantastique et une garde au sol généreuse : Que vous empruntiez les rues de la ville ou les sentiers hors route, la suspension du Forester offre une conduite en douceur. De plus, sa garde au sol de 8,7 pouces vous permet d’être prêt pour toutes les aventures.

Relativement abordable et d’un bon rapport qualité-prix : Pour les caractéristiques et la fiabilité qu’il offre, le Forester affiche un prix qui vous en donne pour votre argent. Il s’agit d’une option avantageuse dans un segment concurrentiel puisque l’itération de base débute à seulement 30 995 $ avec la traction intégrale et le système EyeSight de Subaru de série.

Pourquoi vous ne devriez pas acheter un Subaru Forester 2023 :

L’esthétique est peu attrayante, surtout à l’avant : La beauté est dans l’œil de celui qui regarde, mais certains pourraient dire que le design avant du Forester aurait besoin d’une cure de rajeunissement. La finition Wilderness, bien que cool, est affreuse…

Il aurait besoin d’un peu plus de puissance : Le moteur du Forester est compétent pour les tâches quotidiennes, mais ceux qui recherchent une expérience de conduite fougueuse pourraient souhaiter un peu plus de puissance sous le capot.

Pas d’options de groupes motopropulseurs électrifiés : Alors que le monde s’oriente progressivement vers l’électrification, l’absence d’une option hybride ou hybride rechargeable dans la gamme Forester pourrait limiter son attrait pour les personnes soucieuses de l’environnement. Les concurrents Toyota, Hyundai, Kia et Ford proposent de telles options.

Conclusion :

Si l’on pèse le pour et le contre, le Subaru Forester 2023 apparaît comme un concurrent de taille dans le paysage canadien des VUS compacts. Il offre une foule d’avantages qui s’adressent à un large éventail d’utilisateurs, qu’il s’agisse de familles en quête de sécurité et de confort ou de passionnés d’aventure à la recherche de sensations fortes en plein air. Toutefois, il est essentiel de noter qu’aucun véhicule n’est exempt de défauts.

Si le Forester impressionne sur de nombreux fronts, ses concurrents, notamment le Toyota RAV4, dont la fiabilité n’est plus à démontrer, continuent de poser de sérieux problèmes. En résumé, pour ceux qui recherchent un mélange de polyvalence, de sécurité et de valeur, le Forester mérite sans aucun doute d’être considéré. Les trois meilleures options du segment sont le RAV4, le Mazda CX-5 et le Forester.