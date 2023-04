Devriez-vous acheter un Kia Sportage PHEV 2023 ?

Les véhicules hybrides rechargeables, plus encore que les VE, du moins d’après mon expérience, sont ceux qui suscitent le plus de commentaires à la suite d’une critique. Et franchement, c’est amusant. À une ou deux exceptions près, tous les véhicules hybrides rechargeables que j’ai conduits et examinés n’ont pas répondu aux attentes et aux affirmations de leurs constructeurs respectifs. Et le Kia Sportage PHEV 2023 n’est pas différent.

À chaque fois que j’en fais l’essai, des propriétaires de VEHR interviennent pour dire que je ne comprends pas comment fonctionne le véhicule et que je suis complètement à côté de la plaque avec mes conclusions. Comme pour les propriétaires de VE, les critiques sur les VEHR ne sont pas bien perçues par les propriétaires et les conducteurs, et les expériences personnelles sont utilisées pour étayer le fait que j’ai tort. Et c’est peut-être le cas. Quoi qu’il en soit et en résumé, les véhicules hybrides rechargeables sont une solution de rechange coûteuse aux véhicules électriques, pour faire face à l’angoisse de l’autonomie et pour tenter de nous affranchir de notre dépendance à l’égard du pétrole.

La liste des facteurs qui expliquent pourquoi les véhicules hybrides rechargeables ne parviennent pas à offrir une bonne autonomie et un bon rendement énergétique varie en fonction des températures ambiantes, des rituels de branchement, des conditions de conduite, de la durée et de la distance parcourue. Tous ces éléments ont un impact direct sur les performances et sont pratiquement impossibles à reproduire. Par conséquent, vos conclusions en tant qu’habitant de la région du Niagara ou du Texas peuvent être et seront très différentes des miennes, basées à Montréal.

Le tout nouveau Sportage 2023 est un VUS compact impressionnant, même s’il a l’air étrange. Si l’on soustrait le fascia avant en forme de poisson-chat, le Sportage offre plus de variété et d’options que presque n’importe lequel autre membre du segment. Le prix est raisonnable, la qualité initiale et la présentation sont admirables, et le Sportage n’est pas un mauvais conducteur avec le moteur de base. Voici une critique :

La question est donc de savoir s’il faut dépenser environ 9 000 $ de plus (avant les incitatifs) pour la version VEHR du Sportage par rapport à la version hybride.

Pourquoi acheter un Kia Sportage PHEV 2023 :

Beau à l’intérieur comme à l’extérieur

Enfin, presque. À l’exception de son visage, le Sportage, quelle que soit la version, est séduisant. De série à partir de la version hybride, on retrouve une interface multimédia à écran tactile de 12,3 pouces avec navigation intégrée qui, dans le VEHR SX testé, est accompagnée d’un groupe d’instruments numériques de 12,3 pouces.

L’habitacle est spacieux pour une famille canadienne moyenne et les premières impressions de qualité et de finition sont excellentes. De plus, le volume du coffre du VEHR n’est pas affecté par la batterie plus volumineuse de 13,8 kWh.

Des modes de conduite pour maximiser l’efficacité

L’astuce consiste à utiliser la technologie intégrée de Kia pour tirer le meilleur parti du groupe motopropulseur. Le mode ECO fonctionne bien, tout comme les options HEV et EV. Avec une charge complète et dans des conditions idéales, le mode EV devrait permettre au conducteur de couvrir la majeure partie de l’autonomie estimée à 55 km.

Une conduite agréable

Grâce à la batterie plus grande et au moteur électrique plus puissant, le Sportage PHEV offre 261 ch de plus que les 227 de l’Hybrid, mais avec le même couple de 258 lb-pi. La puissance supplémentaire sert principalement à compenser le poids de la batterie du VEHR. Néanmoins, le moteur turbocompressé de 1,6 litre et la boîte automatique à 6 rapports rendent les choses assez divertissantes.

En ce qui concerne le châssis, le Sportage se comporte plutôt bien et n’est pas affecté par des conditions de route moins que parfaites.

Pourquoi vous ne devriez pas acheter un Kia Sportage PHEV 2023 :

Il déteste le froid

Les moteurs à combustion interne et les véhicules électriques détestent également le froid. L’autonomie diminue ou la consommation augmente. Comme le Sportage PHV possède à la fois un moteur à combustion interne et une batterie, il souffre des deux symptômes. En fait, les températures sont descendues bien en dessous de -10 degrés Celsius pendant la majeure partie de la semaine, ce qui a pratiquement empêché le Sportage de fonctionner en mode électrique uniquement pendant une période de temps raisonnable.

De plus, étant donné les besoins en énergie du véhicule dans ces conditions, le moteur à essence devait régulièrement fonctionner comme un générateur pour maintenir la charge de la batterie malgré un état de charge indiqué de 80 %.

L’autonomie en conditions réelles du véhicule électrique ne vaut pas son poids

Kia estime l’autonomie électrique du Sportage VEHR 2023 à 55 km. Tout au long de la semaine, et bien que le véhicule ait été branché à chaque occasion, l’autonomie indiquée n’a jamais dépassé 35 km, soit une perte d’autonomie de plus de 35 %.

Le poids de la batterie

Comme toujours, une batterie plus grande, pour augmenter l’autonomie, ajoute des kilos au poids à vide du véhicule. Dans le cas du Sportage PHEV, nous parlons de 500 livres de batterie en plus du poids à vide de l’hybride. Comme nous le savons tous, le poids est l’ennemi, car il a un impact direct et négatif sur l’efficacité.

Le poids de la batterie, partie II

Une fois l’autonomie électrique estimée à 55 km écoulée, le Sportage PHEV (qui se comporte toujours comme un hybride) consommera, selon Kia, une moyenne de 6,7 L/100 km, soit 0,5 L/100 km de plus que l’hybride.

Conclusion

Il est clair pour moi que le Sportage hybride est un achat plus judicieux que le VEHR. L’exception pour le moment est lorsque les incitatifs fédéraux et les incitatifs provinciaux du Québec ou de la Colombie-Britannique sont combinés. Le gouvernement du Québec a judicieusement différencié les montants entre les VE et les VEHR : les premiers sont admissibles à un maximum de 7 000 $ et les seconds, à 2 500 $ (ce qui est encore trop à mon avis). Le remboursement est de 2 000 $ en Colombie-Britannique. Le gouvernement fédéral base son rabais de 5 000 $ sur une autonomie électrique de 50 km ou plus, qu’il s’agisse d’un VE ou d’un VHR. Si vous voulez vraiment un VHR, faites-le maintenant, car il se réveillera (je prie) et révisera ces montants de moitié ou plus avec le temps.

Maintenant, si nous devons comparer les VHR, le Kia Sportage PHEV 2023 est une meilleure affaire que l’Outlander PHEV. À 48 995 $, le Sportage PHEV SX se vend 8 000 $ de moins que le GT Premium, qui offre le même niveau d’équipement, est admissible aux mêmes incitatifs et devrait offrir une autonomie d’environ 55 km en mode tout électrique, comparativement aux 61 km annoncés par le Mitsubishi.

En définitive, les véhicules hybrides rechargeables seront oubliés avant la fin de la décennie, lorsque les incitations seront complètement supprimées. Les VE prospéreront et les hybrides ultra-efficaces serviront d’alternatives. Pour l’instant, cependant, si vous vivez à l’extérieur du Québec, laissez tomber le VHR et achetez un Sportage hybride pour économiser.