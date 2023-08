Des problèmes de batteries limitent la production des VÉ de General Motors

La compagnie éprouve des difficultés à s’approvisionner en batteries Ultium.

Seule une usine produit ces batteries en ce moment, mais trois autres devraient entrer en service l’an prochain.

Les batteries Ultium sont utilisées dans tous les nouveaux VÉ de la compagnie, du Chevrolet Equinox EV à la Cadillac Celestiq.

Malgré une forte demande, General Motors a eu du mal à livrer un nombre important de ses nouveaux véhicules électriques au cours de la dernière année.

Selon le directeur financier du constructeur, Paul Jacobson, cette situation est due à une pénurie de batteries Ultium, qui constituent la base de toute sa gamme de nouveaux véhicules électriques (à l’exception de la Chevrolet Bolt).

Le problème proviendrait davantage de l’assemblage des batteries que de la production des cellules elles-mêmes.

En effet, une seule usine, située à Lordstown dans l’Ohio, assemble actuellement les batteries Ultium pour General Motors en partenariat avec LG Energy Solution.

La production limitée de cette usine a eu pour conséquence que tous les modèles Ultium actuellement sur le marché ont été touchés au cours des derniers mois, y compris la fourgonnette de livraison électrique Brightdrop Zevo 600.

En effet, l’usine CAMI qui les fabrique à Ingersoll, dans l’Ontario, vient de reprendre la production après être restée inactive pendant deux semaines le mois dernier en raison d’un manque de batteries.

Par ailleurs, le GMC Hummer EV n’a vu que 49 unités sortir de la chaîne de montage au cours des six premiers mois de 2023, pour le pick-up et le VUS combinés.

Même le VUS électrique Cadillac Lyriq, le plus populaire des VÉ Ultium actuels, n’a été livré qu’à 2 400 exemplaires depuis le début de l’année, et bien que plus de 1 000 unités aient été construites pour le seul mois de juillet, ce chiffre reste bien en deçà des objectifs.

Ce n’est pas très surprenant puisque GM prévoyait de fabriquer 25 000 unités du VUS Cadillac en 2022, mais seulement 8 195 d’entre elles ont été produites.

Afin de mettre fin à ces problèmes d’approvisionnement et de se préparer à l’arrivée de plusieurs nouveaux VÉ basés sur l’Ultium qui feront leurs débuts en 2024 ou 2025, tels que les Chevrolet Equinox EV, Blazer EV et Silverado EV, le GMC Sierra EV et la Cadillac Celestiq ultra-luxueuse, entre autres, l’entreprise ajoutera la production de batteries Ultium dans trois installations d’ici la fin de 2024.

Selon les plans actuels, celles-ci incluront une extension de l’usine CAMI qui permettra de fabriquer des blocs de batteries à partir de cellules provenant d’autres sites. Outre l’approvisionnement des fourgonnettes Brightdrop construites localement, GM indique que cette usine pourrait expédier des batteries complètes à d’autres usines d’assemblage de la région.

Une autre usine de batteries ouvrira ses portes à Spring Hills, dans le Tennessee, où le Cadillac Lyriq est actuellement produit, et la troisième sera située à Lansing, dans le Michigan, où General Motors a une forte présence manufacturière.

