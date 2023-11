Des modèles hybrides pour le Ford Expedition et Lincoln Navigator sont attendus prochainement

Des détails récents provenant du contrat préliminaire des United Auto Workers (UAW) avec Ford suggèrent que des versions hybrides du Ford Expedition et du Lincoln Navigator sont à prévoir dans un avenir proche.

L’accord provisoire de Ford avec l’UAW évoque des variantes de véhicules électriques hybrides pour l’Expedition et le Navigator.

750 millions de dollars sont réservés pour l’usine de camions du Kentucky, qui produit ces VUS et le Ford Super Duty.

La motorisation hybride de ces modèles pourrait ressembler au V6 PowerBoost bi-turbo de 3,5L utilisé dans le Ford F-150 depuis 2021.

Ford Authority a révélé que l’arrivée tant attendue des versions hybrides pour le Ford Expedition et le Lincoln Navigator est imminente. Pendant des années, on a spéculé sur l’introduction de ces motorisations électrifiées, surtout après que les deux VUS aient subi une mise à jour pour le l’année modèle 2022. Fait intéressant, le Navigator n’a pas reçu de version hybride lors de sa dernière mise à jour, la raison évoquée étant la satisfaction des consommateurs avec son V6 EcoBoost bi-turbo de 3,5L existant.

Toutefois, la publication de certains détails du contrat préliminaire récent de l’UAW avec Ford procure de forts indices sur l’avenir hybride de ces VUS. Dans le cadre du gigantesque investissement de 8,1 milliards de dollars de Ford dans l’électrification de leurs produits actuels et futurs, un montant conséquent de 750 millions est alloué à l’usine de camions du Kentucky.

Cette usine fabrique le Ford Expedition, le Lincoln Navigator et le Ford Super Duty. Le document mentionne notamment la continuation de ces modèles et l’introduction des versions (« VEH » – véhicule électrique hybride) pour le Navigator et l’Expedition.

Même si les détails spécifiques de la motorisation hybride demeurent inconnus, on spécule que Ford pourrait utiliser son V6 PowerBoost bi-turbo de 3,5L existant. Ce moteur, initialement lancé dans le Ford F-150 de 2021, est devenu un choix favori parmi les consommateurs, à un tel point que Ford prévoit désormais d’augmenter sa production. Étant donné que les deux VUS partagent la plateforme du F-150, cette hypothèse semble d’autant plus plausible.

Les modèles hybrides à venir pour l’Expedition et le Navigator devraient être dévoilés avec les mises à jour de l’année modèle 2025. On dit que ces mises à jour présenteront un style extérieur rappelant le Range Rover pour l’Expedition et des designs inspirés du Nautilus pour le Navigator, avec des habitacles revisités et des fonctionnalités d’affichage avancées, en particulier pour le VUS phare de Lincoln.