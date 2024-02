Des marques de commerce laissent penser à une version plus puissante du Lexus RZ

Lexus a déposé le nom RZ F en Europe et en Australie.

Un tel modèle pourrait faire compétition aux Hyundai IONIQ 5N et Kia EV6 GT.

Son design pourrait être inspiré du RZ 450e F Sport Performance dévoilé au Japon.

Quelques constructeurs automobiles ont lancé des versions haute performance de leurs nouveaux multisegments électriques au cours des deux dernières années, et il semble que Lexus pourrait être le prochain à suivre.

En effet, les dépôts de marque révèlent que la société a demandé à enregistrer le nom Lexus RZ F pour l’utiliser en Europe et en Australie.

Compte tenu de ce que nous savons de la convention de dénomination de la marque, il s’agit d’une variante axée sur la performance de son seul véhicule électrique offert en Amérique du Nord, le nouveau RZ 450e.

Bien qu’aucun autre détail n’ait été révélé, on s’attend à ce qu’une future version F du RZ reçoive des moteurs beaucoup plus puissants et des modifications de design significatives pour correspondre à la RC F et à l’ancienne IS F.

En parlant de design, l’apparence d’un futur RZ F pourrait s’inspirer de l’ensemble sportif RZ 450e F Performance qui a été récemment dévoilé au Japon.

Il est important de faire la distinction entre F et F sport, car ces deux appellations n’ont pas la même signification dans le portefeuille de produits du constructeur. En effet, les modèles F bénéficient de beaucoup plus de puissance que leurs homologues ordinaires, généralement grâce à un moteur V8 atmosphérique, tandis que les modèles F Sport présentent des changements de design similaires mais restent mécaniquement semblables aux versions de base de chaque voiture.

Comme les marques déposées parlent d’un RZ F et non d’un RZ F Sport, il faut s’attendre à ce que ce modèle soit similaire, dans son concept, à la Hyundai IONIQ 5 N et à la Kia EV6 GT.

Nous ne connaissons pas encore la puissance de ce modèle, mais étant donné que les deux VUS de performance coréens développent respectivement 641 chevaux et 576 chevaux, elle devrait être similaire si Lexus veut vraiment être compétitif.

Étant donné que le RZ 450e génère 308 chevaux dans sa version actuelle, le RZ F recevrait probablement de nouveaux moteurs plus puissants et une batterie plus grande qui lui permettrait de fournir plus de puissance instantanée que l’unité de 71,4 kWh du modèle normal.

En outre, l’installation d’une batterie plus grande pourrait aider à compenser la réduction de l’autonomie causée par des moteurs plus puissants et un style extérieur plus agressif, ce qui est bienvenu puisque l’autonomie de 354 kilomètres du RZ 450e est inférieure à la moyenne du segment.

Comme nous l’avons mentionné, les marques de commerce pour ce futur modèle n’ont été déposées qu’en Europe et en Australie, ce qui signifie qu’il pourrait ne pas arriver en Amérique du Nord, si jamais il est mis en production.

En effet, les constructeurs automobiles protègent souvent des noms afin de s’assurer qu’ils seront disponibles au cas où ils décideraient de produire un certain type de véhicule plus tard.

Il sera intéressant de voir si cette affaire aboutira dans les mois ou les années à venir.

Source : Carscoops