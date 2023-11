Des informations sont révélées sur la prochaine gamme électrique de BMW

Un initié divulgue les plans de BMW pour étendre leur gamme de véhicules électriques, détaillant entre autres la production et les caractéristiques de la nouvelle berline i3 et des VUS de la série iX.

BMW prévoit de lancer de nouvelles versions électriques de ses modèles populaires, y compris la berline i3 et les VUS iX3, iX4 et iX5.

Des informations d’initié suggèrent différentes options de finition pour les modèles de la prochaine génération, avec une production pour l’iX3 commençant en juillet 2025.

Des fonctionnalités telles que l’interface BMW Panoramic Vision et les lunettes de réalité augmentée font partie des nouvelles introductions.

Selon une source de Car Scoops, BMW se prépare à bonifier sa gamme de véhicules électriques avec l’ajout de plusieurs nouveaux modèles dans les années à venir. Un initié a partagé des détails sur ces dits véhicules et leurs différentes configurations. BMW prévoit de lancer une version électrique de sa Série 3, connue sous le nom de berline i3, ainsi que d’étendre la série iX avec les iX3, iX4 et iX5.

L’initié, dont les informations ont été publiées sur le forum Bimmerpost, indique que la i3 de prochaine génération et l’iX3 seront disponibles en plusieurs finitions, soit 40, 40 xDrive, 50, 50 xDrive et M60 xDrive. L’iX4, étroitement liée à l’iX3, serait lancée exclusivement avec une transmission intégrale dans les versions 40 xDrive, 50 xDrive et M60 xDrive. On s’attend à ce que le plus costaud BMW iX5 soit disponible en version 50 xDrive et en une plus puissante M70 xDrive.

Les calendriers de production ont également été partagés, avec l’iX3 prévu pour juillet 2025 et et dont la production devrait prendre place jusqu’en octobre 2033. Cependant, sa disponibilité en dehors de l’Union Européenne pourrait être reportée jusqu’au printemps 2026. Ce modèle est censé introduire plusieurs fonctionnalités innovantes qui seront standardisées dans la gamme BMW, y compris la nouvelle interface BMW Panoramic Vision et des sièges massants à multiples fonctions. De plus, les parebrises de réalité augmentée de BMW sont prévus pour être lancés en 2027, promettant une expérience interactive avancée.

En outre, le cycle de vie de production d’autres modèles BMW a été divulgé. La BMW X6 cessera sa production fin 2027, plus tôt que prévu initialement. La prochaine génération de la M5, dotée d’un système hybride rechargeable, continuera sa production jusqu’en février 2031. La série 7 actuelle de BMW devrait recevoir une mise à jour à la mi-2026, et la version blindée de la variante i7 xDrive60 Protection serait disponible à partir de juillet 2025. Ces révélations dressent un portrait clair de la direction stratégique de BMW vers l’électrification et l’innovation dans l’industrie automobile.