Des images de drone montrent la construction de la station de superchargers Diner de Tesla

Le Tesla Diner ouvrira ses portes à East Hollywood

Le site comprendra un restaurant de style années 50 et deux écrans de cinéma.

Tesla a bien avancé dans la construction de son site Supercharger le plus ambitieux à ce jour. Le nouveau site est en cours de construction à Los Angeles, et une nouvelle vidéo prise par un drone montre l’avancement des travaux et l’aspect du site.

La société de voitures électriques a annoncé des plans pour le Tesla Diner il y a quelques années. Le PDG Elon Musk a taquiné qu’il allait « mettre un restaurant drive-in, un endroit pour faire du patin à roulettes, et plus à l’un des nouveaux emplacements Tesla Supercharger à LA. »

Les travaux sont maintenant bien avancés sur le site d’East Hollywood, et nous pouvons voir la construction du bâtiment du diner prendre forme. Musk prévoit un espace pour s’asseoir ainsi qu’une paire d’écrans de cinéma, donnant aux conducteurs quelque chose à faire pendant qu’ils rechargent leurs Teslas et maintenant d’autres nouveaux VE, car de plus en plus de marques utilisent le standard de charge J3400 de l’entreprise.

Le stationnement du site n’a pas l’air énorme, mais il devrait tout de même pouvoir accueillir un grand nombre de bornes de recharge pour VE. 32 bornes de recharge devraient être installées. Si vous n’entrez pas dans le restaurant pour manger, Musk avait prévu des serveurs sur patins à roulettes pour apporter leur repas aux conducteurs qui rechargent leurs véhicules.