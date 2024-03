Des documents divulgués suggèrent une puissance de 618 ch pour la Tesla Model 3

Les admirateurs de Tesla sont très doués pour dénicher des informations sur les voitures de la marque. La dernière information en date suggère que la Model 3 Performance pourrait bénéficier d’un coup de pouce important grâce à un nouveau moteur arrière et à une puissance de plus de 600 chevaux.

L’information a été postée sur X (anciennement Twitter) par l’utilisateur eivissacopter (via Carbuzz). L’affiche montre des graphiques provenant de Corée du Sud qui indiquent un nouveau moteur électrique de 303 kW pour l’essieu arrière. Si c’est le cas, il s’agit d’une amélioration significative. Une puissance supplémentaire de 113 ch par rapport à la performance précédente pour un total de 618 ch au lieu de 505.

Based on this #Model3 #Performance leak from South Korea…

– Weight unchanged from previous LG M3P.

– 355V Nominal Voltage -> LG battery pack!

– 3D3 158kW front motor -> no change!

– 4D2 303kW (new!) -> Performance motors reached peak power at 70-75kph, this one peaks at 110kph! pic.twitter.com/1HMMK32XKJ

— Julien⚡ (@eivissacopter) March 5, 2024