De nouvelles lois américaines pourraient empêcher l’EPA d’imposer des réductions d’émissions polluantes plus sévères

Les élus Républicains veulent empêcher les nouvelles normes anti-pollution de l’EPA.

La Maison Blanche à répondu en menaçant le véto.

La Chambre des représentants des États-Unis a voté hier une loi visant à mettre un terme à des règles plus strictes en matière d’émissions des véhicules, qui permettraient de porter à 67 % la part des nouveaux véhicules électriques en vente d’ici 2032.

« Si les VÉ peuvent jouer un rôle important dans l’avenir de l’industrie automobile, Washington ne doit pas négliger d’autres technologies comme l’hydrogène, les hybrides et le moteur à combustion interne », a déclaré le parrain de la loi, le représentant américain Tim Walberg, R-Mich (via Automotive News).

La législation a été votée par 221 voix contre 197, dont cinq démocrates et 216 républicains.

Les réglementations proposées par l’EPA pour la période 2027-2032 réduiraient les émissions des véhicules de 56 % par rapport aux exigences actuelles de 2026. L’agence prévoit que cette mesure pourrait réduire les émissions de CO2 de plus de 9 milliards de tonnes et permettre aux acheteurs de véhicules d’économiser des milliards de dollars grâce à des factures de carburant moins élevées.

AN rapporte qu’un groupe représentant les constructeurs automobiles a qualifié la proposition de l’EPA de « ni raisonnable ni réalisable » et que Toyota a qualifié les exigences d' »extrêmes et en dehors des normes historiques ».

Le représentant démocrate Frank Pallone a déclaré que les républicains essayaient de « légiférer sur des années d’innovation dans le domaine des transports plus propres pour faire passer les pollueurs avant les gens », selon le rapport.