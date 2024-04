De nouveaux détails sur les performances de la Tesla Model 3 ont filtré en ligne

De nouveaux moteurs pour plus de 500 ch.

Suspension adaptative et sièges sport ajoutés.

La prochaine Tesla Model 3 ultrarapide développera plus de 500 ch. C’est ce qu’affirment certains passionnés de la marque sur le forum Tesla Motors Club, qui prétendent avoir déterré du code source du site web du constructeur des détails sur la dernière version Performance de la voiture.

Les détails incluent une nouvelle suspension adaptative. Plutôt que de s’approvisionner auprès des fournisseurs habituels, Tesla aurait conçu son propre logiciel qui, selon elle, améliorerait le contrôle de la carrosserie. Il modifie également les réponses de la suspension en fonction du mode de conduite, ce qui est typique de ces systèmes.

Un nouvel étalonnage en mode piste sera disponible pour le groupe motopropulseur et la suspension. Ce mode permettra également à l’utilisateur de configurer les réglages, ce qui devrait permettre d’améliorer les performances de ce qui devrait être une nouvelle suspension (hormis les amortisseurs).

L’habitacle recevra de nouveaux sièges ventilés et des renforts plus grands et plus robustes pour maintenir le conducteur en place lorsqu’il roule à vive allure. Un motif de tissage en fibre de carbone exclusif au modèle Performance pour les garnitures de l’habitacle fera également partie de l’équipement.

Selon le même code source, Tesla qualifie la nouvelle voiture de Model 3 la plus puissante à ce jour, grâce à de nouveaux moteurs d’entraînement. Le code indique que les deux moteurs délivreront plus de 500 ch, bien qu’aucun temps d’accélération n’ait été indiqué.

La voiture devrait être dévoilée la semaine prochaine, en même temps que la conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise. Elle pourrait être à nouveau baptisée Performance, mais aussi Ludicrous, car certains prototypes ont été vus portant ce badge.