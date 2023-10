De New York à Philadelphie: résumé d’un roadtrip électrique en Genesis

Afin de nous faire découvrir la gamme électrique de Genesis, le constructeur nous a convié à New York où nous attendaient les G80 Électrifiée, GV70 Électrifié et GV60.

Le GV60 est le seul des trois à d’abord avoir été conçu comme étant un véhicule électrique à part entière.

Les G80 Électrifiée, GV70 Électrifié et GV60 ne sont pas éligibles à des subventions gouvernementales.

La G80 Électrifiée propose la meilleure autonomie du trio avec 454 kilomètres.

En 2016, Genesis n’avait encore vendu aucun véhicule au pays. Il y a 18 mois, la gamme du constructeur de luxe coréen ne comportait aucun véhicule électrique. Elle en compte désormais trois et d’autres modèles s’ajouteront sous peu. Ce serait un euphémisme que d’affirmer que cette croissance est fulgurante et impressionnante. La marque Genesis a le vent dans les voiles et on perçoit bien la force de frappe du géant industriel qui se cache derrière.

Afin de nous faire découvrir la gamme électrique de Genesis, le constructeur nous a conviés à New York. Le but de l’exercice était de se rendre jusqu’à Philadelphie en empruntant à tour de rôle ces trois véhicules électriques: G80 Électrifiée, GV70 Électrifié et GV60. Voici le compte rendu complet de notre roadtrip électrique.

Quittons au volant du GV70 Électrifié

La veille de notre départ, nous avons pu visiter la fameuse Genesis House dans le district Meatpacking de New York en bordure du fleuve Hudson. Il faut savoir que c’est bien plus qu’un concessionnaire. En fait, on pourrait décrire l’endroit comme étant la vitrine de tout le savoir-faire du constructeur coréen. C’est un lieu vaste et aéré où sont présentés les véhicules de la gamme. On peut également y découvrir les multiples couleurs de carrosserie et les textures des habitacles. On a carrément l’ambition de faire vivre une expérience à ceux et celle qui franchissent le pas de la porte. En plus d’un salon de thé et d’une vaste bibliothèque, l’espace ne comporte rien de moins qu’un restaurant étoilé Michelin. Genesis veut carrément épater la galerie avec ce lieu.

C’est au volant du GV70 Électrifié que nous avons quitté New York afin de nous diriger vers Johnson Park en bordure de la rivière Raritan. Ce n’était définitivement pas la portion du trajet la plus enchanteresse étant donné l’heure de pointe. Malgré que nous sortions de New York en matinée, les bouchons de circulation étaient intenses. Bien plus intenses que ceux de Montréal. Le Genesis GV70 Électrifié a l’avantage de proposer un haut niveau de luxe, ce qui rend le voyage plus agréable.

C’est à Flemington au New Jersey que s’est terminée notre aventure avec le GV70 Électrifié. D’après les données fournies par le constructeur, il peut parcourir jusqu’à 383 kilomètres avec une seule charge. Au terme de cette première portion du trajet, l’ordinateur de bord affichait une consommation de 17,3 kWh/100 kilomètres. Il est à noter qu’il est muni de deux moteurs électriques qui développent une puissance et un couple qui totalisent 483 chevaux et 516 livres-pied. Ces données sont exactement les mêmes pour le GV60.

Un petit bout en G80 Électrifiée

De Flemington jusqu’à New Hope, nous avons conduit la G80 Électrifiée. Précisons que nous avons circulé sur des routes secondaires longeant le fleuve du Delaware et que le décor donnait définitivement le goût de s’y établir. D’un point de vue très personnel, nous trouvons la G80 Électrifiée la plus élégante du trio. Il faudra un oeil aiguisé pour la distinguer de celle à essence et, force est d’admettre que ça nous plaît. Bien qu’elle soit légèrement moins puissante que les deux autres membres de la famille électrique de Genesis, la G80 Électrifiée jouit d’une meilleure autonomie. En effet, avec une seule charge, il est possible de parcourir jusqu’à 454 kilomètres. Rendu à destination, l’ordinateur de bord affichait une consommation de seulement 14,1 kWh/100 kilomètres. Il importe de préciser que les conditions météorologiques étaient particulièrement avantageuses.

La G80 est une excellente routière. Elle est spacieuse, confortable et bien insonorisée. Sans broncher, nous aurions complété l’entièreté du trajet à son volant.

L’aventure se termine en GV60

La troisième portion de ce périple a été réalisée au volant du Genesis GV60. Bâti sur la plateforme E-GMP, il a d’abord été conçu pour être un véhicule électrique alors que les GV70 Électrifié et G80 Électrifiée étaient initialement des véhicules à essence qui ont été adaptés par la suite. Son style est définitivement polarisant, mais ses accélérations sont foudroyantes lorsqu’on active la fonction Boost. Genesis annonce qu’il peut parcourir 378 kilomètres avec une charge.

Après un arrêt à la concession Genesis de Cherry Hill pour son inauguration officielle, nous avons terminé notre périple à Philadelphie, non loin du fameux escalier du film Rocky.

Ombre au tableau

Hélas, le programme prévu par le constructeur ne prévoyait aucune recharge. Avec un véhicule à essence, le remplissage du réservoir de carburant n’est pas un enjeu. À l’exception de la facture qui accompagne le tout. En revanche, avec un véhicule électrique, la recharge est définitivement un enjeu. Au Québec, nous avons la chance de compter sur le précieux Circuit électrique d’Hydro-Québec. Or, la situation est bien différente ailleurs sur le continent. Bien que de nombreux manufacturiers automobiles ont annoncé ces derniers mois qu’il allait être possible de recharger leurs modèles électriques sur les bornes Tesla qui sont présentes en peu partout à l’échelle nord-américaine, certains défis demeurent. Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure d’expérimenter cette portion pourtant inévitable d’un roadtrip électrique.

Un avenir prometteur

L’avenir nous apparaît on ne peut plus prometteur pour la marque Genesis qui est en plein essor. En effet, le constructeur serait sur le point de bonifier sa gamme de VUS en introduisant le GV80 Coupe au cours des prochains mois. Il s’agit d’une version du GV80 à la partie arrière tronquée. Qui plus est, nous nous attendons au dévoilement d’un VUS électrique à trois rangées qui découlerait du Kia EV9 et du Hyundai Ioniq 7. Bref, plein de surprises dans les mois à venir.