Coupé Hyundai N Vision 74 : le constructeur y songe de plus en plus

La production serait limitée à 100 exemplaires.

La version de production serait plus puissante que le concept.

Le concept Hyundai N Vision 74 est sans contredit l’un des plus extraordinaires véhicules dévoilés au fil des récentes campagnes. Le coupé sport inspiré par le concept Hyundai Pony 1974 est vraiment superbe avec sa carrosserie de bolide de course et son potentiel de performance assez évident. Pourtant, cet exercice démontrant le savoir-faire des ingénieurs de la marque n’était pas destiné à la production en série, et ce, malgré l’engouement du public.

Or, selon un document obtenu par le site Electrek, le groupe Hyundai serait désormais intéressé à entamer le développement d’un modèle de production, et ce, pour quelques chanceux qui auront les poches assez pleines pour profiter d’une voiture alimentée par l’hydrogène.

Car c’est là la particularité de cette Hyundai N Vision 74 : son mode de propulsion. En effet, la supervoiture envisagée par le géant coréen sera propulsée par des piles à combustible. Selon l’article du site coréen KED Global, la production en série limitée – un total de 100 unités serait planifié au moment d’écrire ces lignes – commencerait en 2026.

Un premier prototype serait prévu pour plus tard cette année, le constructeur qui a presque complété sa phase où il déniche des composantes auprès de ses fournisseurs. Le seul hic dans cette histoire, c’est le prix estimé qui pourrait osciller aux alentours des 366 000 $ (en dollars US), une jolie somme pour une voiture tatouée de l’écusson Hyundai. En revanche, cette N Vision 74 n’a absolument rien à voir avec la Pony originale, à part quelques lignes extérieures.

Il faut aussi s’attendre à une voiture plus puissante que le concept dévoilé en 2022. En effet, quelques sources ont indiqué que l’ajout d’une batterie dotée d’une capacité accrue viendrait gonfler la puissance du groupe motopropulseur à 775 chevaux. Voilà une statistique assez prometteuse.