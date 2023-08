Côte à côte : Hyundai IONIQ 7 et Kia EV9

Le VUS électrique IONIQ 7 de Hyundai a été récemment photographié, offrant un aperçu de son design et de ses caractéristiques.

Hyundai s’apprête à lancer le VUS électrique IONIQ 7.

L’IONIQ 7 est construit sur la plateforme E-GMP.

Une première vidéo offre un aperçu du design, et l’avant semble légèrement plus grand comparé au Kia EV9.

Le marché des véhicules électriques connaît l’introduction de VUS à trois rangées de plus en plus grands, et Hyundai se prépare à lancer son modèle IONIQ 7, élargissant sa gamme de VÉ en compagnie des modèles IONIQ 5 et IONIQ 6.

Présenté précédemment sous la forme du concept IONIQ 7 (SEVEN), ce futur VUS électrique présente un design moderne, caractérisé par ce qu’Hyundai qualifie de « forme aérodynamiquement pure ». Construit sur la plateforme E-GMP, partagée avec les modèles IONIQ 5 et IONIQ 6, l’IONIQ 7 vise à optimiser l’efficacité grâce à un toit profilé, un empattement prolongé et un capot plus bas.

À l’intérieur, l’IONIQ 7 propose un agencement spacieux de style « salon premium », facilité par son empattement de 3,2 mètres. Hyundai vise à offrir aux utilisateurs un confort et une liberté accrus, et le concept introduit des caractéristiques innovantes, telles que l’écran OLED panoramique Vision Roof Display et un mini réfrigérateur.

Une vidéo récemment apparue offre un premier aperçu de l’IONIQ 7 partiellement camouflé. Bien que plusieurs détails soient masqués, des caractéristiques clés sont discernables. L’avant du véhicule présente des similitudes avec la Kia EV9, et la vidéo met en évidence les feux LED supérieurs, la calandre active et le capteur central avant.

Remarquablement, l’IONIQ 7 semble avoir une façace légèrement plus grande que celle l’EV9. Le design du montant A le différencie, avec une inclinaison plus douce contribuant à une allure distincte. En termes de taille, l’arrière de l’IONIQ 7 surpasse l’EV9 lorsqu’ils sont stationnés côte à côte.

Le plus long empattement de l’IONIQ 7 permet d’accueillir une troisième rangée de sièges, augmentant son utilité. Bien que l’intérieur ait été adapté par rapport à la version conceptuelle, il conserve une ambiance minimaliste avec des éléments reconnaissables des modèles IONIQ 5 et IONIQ 6, agrémentés d’un groupe d’instruments numérique distinct.

Attendu pour un lancement l’année prochaine, l’IONIQ 7 suscite l’anticipation quant à son autonomie étendue. Les projections initiales suggèrent qu’il pourrait atteindre près de 640 km sur une seule charge. En comparaison, son homologue Kia EV9 offre une autonomie de 480 kilomètres. Initialement prévue pour la fin de 2024, Hyundai vise apparemment à accélérer l’introduction, potentiellement au premier semestre de l’année. Ll’IONIQ 7 souligne l’engagement de Hyundai à élargir son offre de mobilité électrique et à offrir une option de VUS électrique convaincante pour les consommateurs.