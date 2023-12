Consumer Reports met les estimations d’autonomie de l’EPA à l’épreuve de la route

Les VE s’arrêtent à une vitesse constante sur l’autoroute.

Certains dépassent largement les estimations, d’autres sont loin du compte

Les VE, comme les voitures à essence, peuvent avoir des performances supérieures ou inférieures à celles affichées sur leur vitrine en matière de consommation d’énergie. La discrétion des constructeurs automobiles dans les calculs, les véhicules particulièrement adaptés aux cycles d’essai et bien d’autres facteurs peuvent jouer un rôle. Mais pour certains propriétaires de VE, l’estimation de l’autonomie, qu’elle soit courte ou longue, est un problème plus important. Consumer Reports a soumis des VE à ce qu’il appelle un test en conditions réelles pour voir lesquels sont à la hauteur de l’étiquette et lesquels ne le sont pas.

CR a conduit 22 VE à une vitesse constante de 70 mph (112,65 km/h) sur l’autoroute jusqu’à ce que les véhicules s’arrêtent. La distance totale a été mesurée, ainsi que la distance après l’autonomie zéro indiquée.

Le test a révélé que c’est la Ford F-150 Lightning qui a été la moins performante. Il s’est arrêté à 270 miles, soit 50 de moins que l’estimation de l’EPA. Ce n’est pas vraiment une surprise, car la Lightning est probablement le modèle le moins aérodynamique de l’essai et donc le plus affecté par des vitesses en régime permanent supérieures à celles du cycle EPA. La Lucid Air a manqué de 40 à 384 miles (64 et 618 km), et la Tesla Model S de 39 à 405 (63 et 652 km).

Les véhicules BMW et Mercedes testés ont dépassé l’EPA de plus de 40 miles (64 km), l’iX parcourant 30 miles (48 km) au-delà de l’autonomie zéro indiquée. La Rivian R1T et la Ford Mustang Mach-E ont également dépassé l’EPA.

Selon Consumer Reports, les VE des marques Audi, Genesis, Hyundai, Kia, Lexus, Nissan, Subaru et Volkswagen se situent tous à moins de 20 miles (32 km) de l’autonomie annoncée.