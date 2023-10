Concept Nissan Hyper Tourer : Envisager l’avenir de la mobilité électrique collective

Le concept Hyper Tourer de Nissan révolutionne la minifourgonnette électrique en mettant l’accent sur les interactions sociales et les déplacements en groupe.

Le véhicule intègre l’hospitalité japonaise et une technologie de pointe, avec des capacités telles que le V2X pour fournir de l’électricité à l’extérieur.

Le concept fera ses débuts physiques au Japan Mobility Show le 25 octobre.

Nissan vient de dévoiler son concept Hyper Tourer, une minifourgonnette électrique d’avant-garde qui va au-delà du simple transport pour élever l’expérience du voyage en commun. Présenté pour la première fois au Japan Mobility Show à partir du 25 octobre, ce véhicule conceptuel vise à intégrer la richesse des interactions humaines partagées dans le tissu de la mobilité.

Un pont entre la tradition, la technologie et l’interaction sociale

Le concept Hyper Tourer reprend le modèle d’une minifourgonnette et le réimagine comme un espace de rassemblement social. Il est conçu pour ceux qui apprécient la compagnie des autres, qu’il s’agisse de voyages d’agrément ou de réunions d’affaires formelles. Le concept d' »omotenashi », qui signifie hospitalité en japonais, est au cœur de ce véhicule. Il est harmonieusement associé à des fonctionnalités avancées telles que la conduite autonome et la technologie V2X (Vehicle-to-Everything). Cette fonctionnalité V2X détient le potentiel de fournir de l’électricité aux maisons, aux magasins et aux bureaux, élargissant ainsi l’utilité du véhicule au-delà du simple transport.

Le design extérieur offre un commentaire éloquent sur ce qui se cache à l’intérieur. Il se compose de panneaux de carrosserie lisses et de lignes de caractère acérées qui reflètent l’esthétique japonaise traditionnelle. La fonctionnalité joue également un rôle, avec des flancs aux contours aérodynamiques et des éléments multifonctionnels tels qu’une ligne de ceinture qui sert à la fois de phare et de lampe de signature. Les roues, ornées de motifs kumiko traditionnels, ajoutent une autre couche de profondeur culturelle et de sophistication au concept.

Réimaginer l’espace intérieur et l’expérience des passagers

A l’intérieur, le concept s’appuie sur la Vision technologique EV de Nissan, qui promet un environnement spacieux rendu possible par des batteries compactes à haute densité énergétique et à l’état solide. Cela permettrait d’obtenir un centre de gravité très bas et une tenue de route souple, grâce à un système avancé de contrôle des quatre roues e-4ORCE. D’un point de vue esthétique, l’intérieur cherche à allier luxe et tranquillité, avec des consoles au plafond et des éclairages ornés de motifs japonais traditionnels kumiko et koushi. Un panneau LED au sol affiche des images inspirées de la nature, afin de créer un environnement serein.

Les capacités autonomes proposées apportent une touche d’originalité aux interactions avec les passagers. Les sièges avant pourraient potentiellement pivoter à 360 degrés, ce qui permettrait à tous les occupants d’avoir des conversations en face à face. Un système d’IA envisagé pourrait également surveiller les données biométriques telles que le rythme cardiaque et les ondes cérébrales, afin d’adapter l’ambiance du véhicule à l’humeur des passagers.

Par ailleurs, une vidéo de musique lofi exclusive sera diffusée en continu sur la chaîne YouTube de Nissan jusqu’au 25 octobre, coïncidant avec le dévoilement physique du concept au Japan Mobility Show.