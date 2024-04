Comparaison du nouveau Toyota 4Runner 2025 et du Toyota Land Cruiser 2024 : Des personnalités distinctes

Découvrir les caractéristiques uniques et les capacités hors-route des deux derniers VUS de Toyota

Les deux VUS utilisent la plateforme TNGA-F, le groupe motopropulseur hybride i-FORCE MAX et ont une capacité de remorquage de 6 000 livres.

Le 4Runner présente un design jeune et athlétique et une troisième rangée de sièges en option, tandis que le Land Cruiser met l’accent sur une image professionnelle et fiable avec des versions plus haut de gamme.

Le 4Runner offre de nombreuses possibilités de personnalisation des finitions, tandis que le Land Cruiser propose moins d’options, mais plus haut de gamme.

Toyota porte le jeu hors route à de nouveaux sommets avec deux nouveaux VUS robustes qui feront bientôt leur apparition dans les rues (et les sentiers) : le tout nouveau 4Runner 2025 et le Land Cruiser 2024, qui revient sur le devant de la scène. Si ces deux modèles promettent un grand plaisir lorsque le bitume s’arrête, ils ont chacun leur propre personnalité.

Dans ce tour d’horizon, nous allons explorer ce qui rend le 4Runner et le Land Cruiser uniques et ce qu’ils partagent en matière d’ADN tout-terrain. De leurs conceptions robustes à leurs capacités impressionnantes, de leurs configurations de sièges à leurs caractéristiques technologiques, nous allons souligner toutes les similitudes et les différences essentielles.

Des fondements partagés

Si ces deux tout-terrains semblent à première vue très éloignés l’un de l’autre, ils partagent certains éléments fondamentaux. Le 4Runner et le Land Cruiser reposent tous deux sur la robuste plate-forme mondiale de camions TNGA-F de Toyota, qui utilise un cadre en échelle en acier caissonné à haute résistance pour une durabilité exceptionnelle. Le puissant groupe motopropulseur hybride i-FORCE MAX complète cette architecture robuste – un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,4 L associé à un moteur électrique pour une puissance combinée de 326 ch et un couple de 465 lb-pi. Grâce à cette configuration, les deux SUV peuvent remorquer jusqu’à 6 000 livres lorsqu’ils sont correctement équipés.

Conception et dimensions

Malgré leur plate-forme commune, le 4Runner et le Land Cruiser ont des approches stylistiques très différentes. Le 4Runner dégage une ambiance jeune et athlétique inspirée du monde des courses dans le désert, avec une posture surélevée, une carrosserie élancée et de gros pneus qui indiquent qu’il est « prêt pour le tout-terrain ». À l’inverse, le Land Cruiser affiche une allure plus sobre et plus professionnelle, avec sa carrosserie carrée et ses détails haut de gamme – un clin d’œil à sa réputation de fiabilité intemporelle.

En ce qui concerne la taille, le 4Runner a un léger avantage en longueur avec 1,2 pouces de plus que le Land Cruiser. Cependant, le Land Cruiser est nettement plus large (84,2 pouces, rétroviseurs compris) que le 4Runner (77,8 pouces). En ce qui concerne la hauteur, le Land Cruiser est plus haut (73,2 pouces) que le 4Runner (70,8 pouces). En ce qui concerne la garde au sol, le 4Runner prend la tête avec 9,2 pouces, devançant les 8,7 pouces du Land Cruiser (8,3 pouces de garde au sol en marche).

Places assises et capacité de chargement

Pour ceux qui ont besoin d’un plus grand nombre de passagers, le 4Runner propose en option une troisième rangée, une caractéristique dont est dépourvu le Land Cruiser à cinq places. Le 4Runner dispose également d’une vitre électrique dans son hayon pour faciliter l’accès à l’espace de chargement.

Performances et capacités hors route

Avec le i-FORCE MAX sous le capot, le 4Runner et le Land Cruiser affichent tous deux des performances impressionnantes. Cependant, en matière de prouesses tout-terrain, le 4Runner prend la tête avec des caractéristiques telles que le mécanisme de déconnexion des barres stabilisatrices pour une articulation accrue de la suspension, ainsi que des angles d’approche et de départ de 32 et 24 degrés, respectivement. Le Land Cruiser n’est cependant pas en reste, avec des équipements de série tels que le différentiel arrière autobloquant, le système Multi-Terrain Select et le régulateur de vitesse CRAWL Control.

Niveaux de finition et personnalisation

La plus grande différence entre ces deux titans de Toyota est peut-être la gamme de niveaux de finition et d’options de personnalisation. Le 4Runner propose pas moins de sept niveaux de finition, du SR5 bien équipé au TRD Pro pur et dur, en passant par le tout nouveau Trailhunter, axé sur l’overlanding. Cette dernière version est équipée en usine de composants de suspension ARB, de rails de protection, et même d’une galerie de toit intégrée et d’une barre d’éclairage à LED – une véritable solution clé en main pour les amateurs d’aventure.

En revanche, le Land Cruiser reste simple avec seulement quatre versions, même si la version haut de gamme First Edition promet d’être une pièce de collection très recherchée.

Positionnement sur le marché et prix

Keita Moritsu, de Toyota, précise à Motor1 que le 4Runner et le Land Cruiser ont des objectifs différents. Le 4Runner est destiné à ceux qui recherchent l’excitation et le plaisir avec une expérience tout-terrain agile et énergique. En revanche, le Land Cruiser met l’accent sur la sécurité et la fiabilité. Il est conçu pour transporter en toute confiance des personnes et des marchandises sans tomber en panne et est facile à réparer en cas de besoin, ce qui garantit la tranquillité d’esprit.

Alors que le prix officiel du 4Runner 2025 n’a pas encore été annoncé, Toyota Canada a révélé le PDSF de la gamme Land Cruiser 2024 le mois dernier. Le modèle Land Cruiser de base commence à 77 290 $, tandis que le modèle haut de gamme First Edition exige une prime de 90 370 $. Les versions Land Cruiser 1958 et Premium Package se situent respectivement entre 69 290 et 83 290 $. L’étendue des options du 4Runner se traduira probablement par une fourchette de prix plus large que celle de la gamme Land Cruiser, plus simple.