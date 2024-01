Combien de temps dure la charge hivernale ? Flo analyse les données

Une nouvelle étude révèle que les conducteurs ne passent qu’environ 25 minutes de plus à recharger par temps froid.

L’électricité transférée augmente dans les mêmes proportions

Les propriétaires de voitures électriques rechargent davantage lorsqu’il fait froid, n’est-ce pas ? Mais est-ce vraiment le cas, et si oui, de combien ? L’opérateur de stations de recharge Flo s’est plongé dans les chiffres de la recharge à Montréal pour le savoir.

La réponse est simple : les conducteurs passent plus de temps à recharger leur voiture lorsque les températures baissent. Flo a analysé les données de 2 230 bornes de recharge publiques au cours de l’année civile 2023. Les analystes de l’entreprise ont ensuite éliminé quelques jours aberrants et regroupé les temps de charge en fonction de la température.

Les jours où le mercure est descendu en dessous de -5 °C, les conducteurs ont passé environ 25 minutes de plus à une station de recharge. Cela représente 14 % de temps en plus que les jours où la température était supérieure à 10 °C. La quantité d’énergie transférée a également augmenté, de 2,7 kWh, soit environ 17 %.

La durée moyenne de charge lors d’une journée chaude, au-dessus de 20 °C, était de 2,5 heures. Les jours où la température est comprise entre 10 et 20 °C, la durée de charge est restée pratiquement la même. Lorsque les températures sont tombées en dessous de 10 °C, les temps de charge ont commencé à augmenter. Il est passé à 2,7 heures entre zéro et 10 °C, à 2,8 heures entre -5 °C et 0 °C, et à 2,9 heures lorsque la température est inférieure à -5°. L’énergie moyenne transférée était de 15,5 kWh par temps chaud, et de 18 kWh par temps plus froid.

Le réseau de charge de Flo comprend à la fois des chargeurs rapides de niveau 2 et de niveau 3, ce qui explique que les temps et les niveaux d’énergie transférée ne correspondent pas à l’un ou l’autre type de station.

L’entreprise a formulé des suggestions à l’intention des exploitants de stations de charge et des conducteurs de VE. Pour les premiers, elle suggère de planifier en fonction de la demande hivernale et non de la demande estivale, et de veiller à choisir des stations de recharge certifiées pour le fonctionnement par temps froid.

Pour les conducteurs, Flo recommande d’utiliser la fonction de préconditionnement de la charge de leur véhicule pour réduire les temps de charge. Flo a également indiqué qu’il fallait s’assurer de préconditionner sa voiture à la maison à chaque opportunité, car partir avec un véhicule chaud consomme moins d’énergie qu’un véhicule froid.