Chrysler introduira un VUS électrique pour 2025, selon la PDG

Reuters a rapporté que le constructeur automobile Chrysler a annoncé son projet de lancer un nouveau véhicule électrique (VÉ) d’ici 2025. Cette révélation a été faite par la PDG de Chrysler, Christine Feuell, lors de la conférence Reuters Events Automotive USA 2023 à Detroit. Le véhicule à venir est décrit comme un multisegment électrique à deux rangées qui dont le design est inspiré de celui du concept Airflow, initialement présenté au Consumer Electronics Show en 2022.

Le design n’est pas le seul aspect innovant de ce nouveau modèle ; il sera également construit sur la plateforme STLA Large, qui est partagée avec divers véhicules Stellantis, indiquant une approche synergique de l’architecture des véhicules au sein du groupe. Alors que Chrysler progresse vers l’électrification, la PDG a également laissé entendre l’introduction d’une nouvelle berline. Cette annonce fait suite à l’arrêt de la production du modèle Chrysler 300. Bien que les détails soient maigres, les consommateurs peuvent s’attendre à une révélation du concept au début de l’année prochaine.

En plus de ces mises à jour de modèles, Chrysler s’engage à continuer ses offres hybrides, avec la mini-fourgonnette Pacifica prévue pour rester offerte sous forme hybride au moins jusqu’en 2030. Cet engagement souligne la stratégie de transition de la marque, équilibrant entre les avancées électriques immédiates et la demande actuelle du marché hybride.

Au-delà du développement de produits, Chrysler se concentre également sur l’amélioration de l’expérience d’achat des clients. Feuell a détaillé l’initiative de l’entreprise de tester une plateforme numérique qui permet aux clients de personnaliser, commander et fixer la livraison de leurs nouveaux véhicules entièrement en ligne, ce qui représente un signe de la demande croissante pour des services numériques et à distance dans l’industrie automobile.

De plus, Chrysler intègrera l’intelligence artificielle dans ses centres d’appels de soutien à la clientèle, dans le but d’améliorer la qualité et l’efficacité du service. Ce double objectif d’innovation de produit et d’amélioration du service à la clientèle marque un pivot significatif pour Chrysler alors que l’entreprise évolue vers un avenir plus technologiquement intégré et soucieux de l’environnement.